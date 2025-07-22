澳門無邊際泳池酒店10間｜懸空玻璃泳池+免費水上樂園 人均$230起

澳門無邊際泳池酒店推介｜夏日熱辣辣當然要盡情玩水！去澳門玩兩日就可以邊旅行邊玩水上活動，《香港01》「好食玩飛」整合10間擁有無邊際泳池的澳門酒店，其中一間更擁有離地130米的懸空玻璃泳池，亦有酒店設有免費水上樂園任玩，人均只需$230起！



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澳門無邊際泳池酒店推介【1】YOHO荷里活羅斯福酒店（YOHO Hollywood Roosevelt Hotel）

YOHO荷里活羅斯福酒店（YOHO Hollywood Roosevelt Hotel）位於澳門氹仔，鄰近馬場，在賽馬日可以在客房觀賞馬場激動人心的比賽，更可以遠眺氹仔的繁華美景！酒店客房採光度十足，空間寬敞且有浴缸，部分客房更提供景觀露台及浴缸！酒店亦有提供無邊際泳池、室內互動遊樂場、5間餐廳等設施。

YOHO荷里活羅斯福酒店（YOHO Hollywood Roosevelt Hotel）

房價：人均HK$230起（高級橫琴海景雙床或大床客房）

地址：澳門氹仔東亞運大馬路924-998號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【2】YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）於2023年開業，被當地人標榜是全澳最美景觀的酒店！酒店房間可以看到澳門塔、南灣湖或新葡京等著名景點的景色，部分客房設有全澳首創的戶外露天風呂！酒店同時配備室外無邊際泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士及免費停車場。

YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

房價：人均HK$308起（純金 (金銀島) 湖景大床房）

地址：澳門半島南灣區湖濱路12號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【3】YOHO名勝世界酒店（YOHO Treasure Island Resorts World Hotel）

YOHO名勝世界酒店（YOHO Treasure Island Resorts World Hotel）於2023年開幕，坐落在澳門半島，坐擁全澳最美景觀。酒店擁有126間客房，以奢華的紅白及金屬色為主調，配備雲石浴室、落地窗、特大睡床等基本設施，部分房型亦設有户外露天風呂。酒店同時提供坐擁南灣湖景色的無邊際泳池、健身室、2間餐廳，並設有免費私人停車場。

YOHO名勝世界酒店（YOHO Treasure Island Resorts World Hotel）

房價：人均HK$409起（純金(名勝世界)湖景大床房）

地址：澳門半島南灣區湖濱路12號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【4】澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）位於路氹，分為明星匯和巨星匯兩棟建築，前者提供客房為主的房型，後者則是套房式房型。酒店房間空間寬敞，設有浴缸、特大雙人床、免費迷你吧等基本設施﹒酒店另設賭場、電子遊戲場、室外游泳池、恆溫室內水上樂園等，園內設有16項刺激好玩的遊樂設施，更橫跨室內外的無邊際泳池「天際星空池」！

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

房價：人均HK$360起（明星滙經典大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【5】新濠影滙-映星滙（Studio City Hotel - Epic Tower）

新濠影滙-映星滙（Studio City Hotel - Epic Tower）是新濠影匯新落成的酒店。映星匯以電影為主題，提供338間套房，配備免費迷你吧、奢華浴室及浴缸、特大睡床等設施，部份房型更設有能飽市景的浴缸及私人酒吧！此外，酒店亦配備室內無邊際恆溫游泳池、健身中心、水療中心及桑拿室，以及收費的水上樂園及兒童遊樂場。

新濠影滙-映星滙（Studio City Hotel - Epic Tower）

房價：人均HK$824起（映星滙套房）

地址：澳門路氹新濠影滙二期

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【6】澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）於2018年開業，鄰近新濠天地、永利皇宮觀光纜車、倫敦人購物中心等。酒店共有772間客房和套房，設施配套超越星級酒店標準，空間寬敞、景觀開揚。酒店亦提供130米高空懸空設計的無邊際空中游泳池、娛樂場、兒童遊樂場、餐廳、酒吧等設施，並設有免費穿梭巴士服務。

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

房價：人均HK$962起（豪華特大床客房）

地址：澳門路氹路氹連貫公路

交通：路氹東站步行7分鐘

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澳門無邊際泳池酒店推介【7】澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）

澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）位於氹仔孫逸仙博士大馬路，鄰近官也街及星皓廣場，地理位置優越！酒店曾於2019年進行裝修，內部設施都經過翻新，提供216間客房及套房，設計帶有度假風情，落地玻璃窗除了坐擁澳門海景，客房內的圓型浴缸亦一絕！酒店設有室內無邊際游泳池、健身室、娛樂場、餐廳及酒吧等，為你提供高級休閒娛樂！

澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）

房價：人均HK$429起（澳門海景大床客房）

地址：澳門氹仔廣東大馬路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【8】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）於2023年開幕，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分，鄰近teamLab、官也街、威尼斯人度假區等。酒店擁有多達715間客房，房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸坐擁城景！酒店同時配備室內游泳池、健身室、「天浪淘園」水上樂園等設施，水上樂園更設有全長575米的透明泳池水道，360度無邊際！

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HK$484起（標準客房；包英記餅家手信、天浪淘園門票）

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【9】澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）於2011年開幕，面積達55萬平方米，是亞洲大型綜合休閑度假村之一。酒店擁有多達1,449間客房，客房極盡奢華舒適享受，配備免費迷你吧及特大睡床，更選用奢侈品牌Bvlgari的洗浴用品！酒店同時配備超過50間餐廳、購物街、娛樂場、健身室、室外游泳池、空中沖浪池、白沙沙灘等，更有無邊際透明泳池水道！

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

房價：人均HK$1,539起（豪華大床房-城市景觀；包天浪淘園門票）

地址：「澳門銀河」綜合度假城澳門路氹大馬路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門無邊際泳池酒店推介【10】澳門文華東方酒店（Mandarin Oriental, Macau）

澳門文華東方酒店（Mandarin Oriental, Macau）於2010年開幕，地處澳門臨海地段，坐擁南灣湖、澳門旅遊塔和南中國海景觀。酒店擁有213間時尚現代客房，配備景觀浴室及浴缸、電影、遊戲機等奢華設備。酒店同時設有室外無邊際游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施。

澳門文華東方酒店（Mandarin Oriental, Macau）

房價：人均HK$751起（豪華景隅客房）

地址：澳門澳門半島孫逸仙大馬路945號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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