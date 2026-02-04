歐美航空超賣機位　旅客一年前訂位被取消　旅遊專家教2招維權

一年前就訂好的座位被取消了？近日，一名台灣旅客搭乘土耳其航空（Turkish Airlines）前往法國旅遊，卻因航空公司超賣機位導致航班遭更改，回程更被通知座位已取消，地勤甚至聲稱「查無訂位」，即便他手持紙本機票資料，仍被迫四處奔波，最終才成功返台，而引發熱議。



對此，旅遊專家「傑西大叔」提醒，搭乘歐美航空時「務必備妥電子機票及購票單據，以確保自身權益」。

一年前買好的機位遭取消？地勤說什麼都查不到！

根據《東森新聞》報導，這名旅客王先生表示，他早在一年前便預訂了土耳其航空的來回機票，未料去程時便因機位超賣，航班遭臨時調整，而回程時又再度發生問題。

王先生憶述，當時他在巴黎戴高樂機場（CDG）準備登機時，代理土耳其航空的地勤突然通知，由於超賣機位，他的回台座位已被取消，必須先飛往伊斯坦堡（Istanbul）再行確認。

儘管，王先生當場出示紙本機票、相關訂位紀錄，試圖證明自己確實有座位，不過地勤卻堅持「查無訂位」，並表示無法協助處理，讓他當場傻眼，在別無選擇的情況下，他只能先搭乘飛往伊斯坦堡的航班，希望在當地獲得進一步協助。

「位子（之前）你有告訴我，原來是幾號位子，因為改變機型，有告訴我改到幾號的位子，（地勤）說沒有，說什麼都查不到，什麼都看不到！」抵達伊斯坦堡後，王先生再次與土航地勤交涉，但情況依舊未獲改善，即便他出示訂位資料，對方仍堅稱系統「查無相關紀錄」，而讓他氣憤不已，但最讓他不解的是，航空公司一邊否認他的訂位，一邊卻又發給他登機證。

最終，王先生成功拿到回台登機證，但原本他加價3000多元（台幣）預選的座位卻被更改成其他座位，經過不斷交涉後，才在登機前一刻成功換回原先座位，他無奈表示，「真的很遺憾，這麼一個航空公司，怎麼那麼糟糕，對於超賣的事情，不表示歉意還懷疑消費者，客人是不是在撒謊」。

超賣機位在歐美很常見？旅遊專家曝2招保住座位權益！

對此，傑西大叔直言，機位超賣在歐美航空公司並不罕見，土航也不例外，只是亞洲航空較少發生此情況，而航空公司通常會依據票價、艙等來決定哪些乘客優先保留座位，因此票價較低的旅客被取消座位的風險較高。

傑西大叔建議，旅客出遊時應備妥電子機票及購票相關單據，以確保自身權益；同時，購買旅遊不便險也是重要方式之一，若因機位超賣導致行程受影響，旅客有權要求轉搭其他航空公司，或依據歐盟法規EU261條款申請最高600元歐元的賠償。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出示紙本機票也沒用！他一年前訂的機位被取消「險滯留巴黎」 專家認很常見：2招能保住機位】