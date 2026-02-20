旅遊心得｜搭機經常手忙腳亂　網紅教1簡單動作登機信息即時追蹤

出國旅行已成為現代人不可或缺的休閒方式之一，而在社群媒體中總能觀看到許多旅遊的小撇步（小秘訣），使我們在旅途中可以享受到更多便利以提升旅行體驗。



澳洲網紅分享一項實用旅遊小技巧，只需透過簡訊傳送航班號碼給親友或自己，即可追蹤航班的各種即時資訊，包括起降機場、登機門、飛行時間等，並適用於多數智慧型手機和航空公司，在全球皆可使用。此簡單卻聰明的技巧，立刻引發遊客熱議。

上飛機前快做1件事！登機門、行李轉盤、抵達航廈全看到

根據《Daily Mail》報導，前澳洲環球小姐兼TikTok網紅奧莉維亞・莫莉・羅傑斯（Olivia Molly Rogers）（以下簡稱奧莉維亞）在TikTok中分享一個聰明又實用的旅遊小撇步。奧莉維亞在影片中指出，只要在登機前在iPhone的簡訊功能（iMessage）打上「Flight航班編號」傳給親友和自己，手機便會自動將這組編號變成超連結。而只要點擊連結，就能啟動一個即時航班追蹤器，所有航班的關鍵資訊便一目了然。

奧莉維亞操作示範並進一步指出，在點開連結後，畫面將顯示「預覽航班」和「複製航班代碼」，點選「預覽航班」的選項。「連結中會顯示你需要知道的所有資訊，即使你正在飛行中，也會即時更新。」奧莉維亞補充道。透過這項旅遊撇步，便能即時掌握旅客的航班全貌，包括起降機場、登機與抵達航廈、飛行時間、途中即時更新，甚至還有行李轉盤的號碼。

對於曾經歷手忙腳亂地找登機證、盯著機場螢幕尋找航班資訊的旅客而言，這項妙招使旅遊更加地便利與輕鬆。除外，功能適用於大多數智慧型手機，不論是哪家航空公司、任一國家皆能使用。

許多網友對於這項技能感到十分驚豔，紛紛表示：

「這非常的實用，謝謝分享！」



有網友也補充更多地實用資訊：

「下一版的iOS更新甚至可以直接從鎖定畫面追蹤航班喔」

「備忘錄（notes app）也可以用，不一定要傳簡訊給自己」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：上飛機前快做1件事！登機門、行李轉盤、抵達航廈全看到，還能一鍵發給朋友】