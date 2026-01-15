旅遊心得｜下飛機取托運行李等很久？專家教5大秘訣更快拿到行李

出國旅遊時，搭飛機雖然便利，但行李久候不至常讓人掃興。對此，國外旅遊網站彙整了機場地勤與專家提供的五大訣竅，教你如何更快拿到托運行李。其中幾招不必多花錢，但需要特別留意「時間拿捏」，避免為了搶快反而耽誤登機！



出關等行李超廢時間？地勤、專家傳授五招讓你提早拿到行李！

下飛機提早領托運行李5招（01製圖）

根據多家外媒整理，美國地勤與旅遊專家分享了五種能加快拿到托運行李的實用技巧，當中有些方法不需額外花費，但需特別注意時間安排：

+ 5

1. 使用「易碎品」貼紙

在報到時向櫃檯索取「Fragile」標籤，行李會被特別處理、最後上機、放在行李堆最上層，下機時也會優先卸下，有助於更快領取。

2. 延後報到行李

盡量接近登機時間再託運行李，行李通常會被放在行李艙較外層，較早被卸下。不過要留意報到截止時間，避免因拖太晚錯過航班。

3. 成為航空常客

旅遊專家Katy Nastro指出，長期搭乘同一家航空公司成為常旅客，航空公司有機會為行李做優先註記，加快行李出艙速度。

4. 臨時改為托運行李

若登機後發現座位上方置物櫃已滿，可請空服員協助改為托運。這類行李多半會放在行李艙外側，領取時間相對較快（但多見於小型飛機航班）。

5. 選擇頭等艙

旅遊專家Jesse Neugarten則表示，搭乘頭等艙是最保險的方法，行李會與一般乘客分開處理，確保優先領取權，迅速出關無須久等。

以上就是此次為這位整理可以提早拿到行李的 5 大訣竅，下次出國不妨試試看！

相關文章：旅遊注意｜搭飛機6大常見失禮行為 「這1行為」空姐抱怨常被嚇到（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

桃機第三航廈北登機廊廳啟動試營運！新增 8 登機門、年增 580 萬人次，長榮、星宇、華航搶先用！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】