旅遊注意｜退役空服員揭5危險行為　引擎旁停留影相　勿塗鴉鏡子

不少人都會選在連假期間出國旅遊，進而也有不少網紅發佈到訪各國、機場貴賓室、搭乘不同航空的影片。曾在英國維珍航空（Virgin Atlantic）工作16年的退役空服員泰勒（Skye Taylor）近期就在TikTok上抨擊恐會影響飛行安全的「網紅行為趨勢」。



她擔心旅客會模仿這些舉動，進而造成潛在危險，甚至威脅航班安全，因此也透過影片提醒大家3大禁止行為。

在飛機上哪些行為超危險？

1. 讓嬰兒躺在飛機地板上睡覺

泰勒在影片中指出，近年來有越來越多家長把嬰兒放在飛機地板上睡覺，她批評這種行為「非常瘋狂」，因飛機可能在幾分鐘內驟降數千呎，將嬰兒放在金屬座椅下極度危險，泰勒也反問：

「你不會把小孩放在車子腳踏處，為什麼會在飛機上這樣做？」



相關文章：搭飛機6大常見失禮行為 「這1行為」空姐抱怨常被嚇到（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

2. 在飛機廁所鏡子上塗鴉

泰勒在影片中引述2起實際恐怖威脅事件，一名乘客2010年4月在美國快捷航空（Continental Express）從休士頓（Houston）飛往華盛頓（Washington）的班機上，用筆在廁所鏡子上寫下「炸彈」字眼，經空服人員發現後，飛機緊急改航，但在全面搜查機艙後，並未發現炸彈，證實只是乘客的惡作劇。

另一起事件則發生在2022年，德國康多航空（Condor Airways）從法蘭克福飛往西雅圖途中，同樣也因鏡子上塗寫「炸彈」字眼而導致班機緊急迫降冰島，當時空服員還告知機上乘客「廁所故障」因此無法使用，實際上是在執行安全程序，後來所有乘客皆被警方盤查，最後確認為惡作劇塗鴉，泰勒也直言：

「年輕世代不知道這可能是重大的安全風險。」



3. 機引擎旁自拍

泰勒表示，近年來有不少旅客只為拍攝「網美照」，嘗試越界走進飛機地面標線區，靠近飛機引擎自拍，然而這些引擎可產生數萬匹馬力，若旅客誤入引擎「吸入區」，可能遭吸入、造成死亡，就連機場人員也在受訓就被告知必須與引擎保持至少10公尺距離。泰勒警告大家切勿模仿這類網紅自拍。

在飛機上不要做哪些行為？

1. 不要讓空服員協助抱嬰兒

泰勒表示，曾看過不少乘客在網路上抱怨空服員拒絕幫忙抱小孩，她對此解釋，空服員們都不被允許「幫乘客抱小孩」，而這是為了安全規範而修改的制度，若空服員要抱小孩，需要坐在安全座位、繫上安全帶，才可將嬰兒放在腿上。

2. 攜帶不合規的大型汽車安全座椅

泰勒指出，有些旅客會攜帶大型且不合規的兒童安全座椅上機，她示警，萬一發生飛安事故，這可能會堵住逃生通道，因此也在影片中提醒人們切勿攜帶會妨礙疏散的大型座椅上機。

相關文章：旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免 販賣機飲品都高危（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一副眼鏡可以戴多久？7大狀況教你判斷，有其中一點就該換了】