台北美食｜信義區宵夜7大推薦　牛肉麵/雞湯/鹹豆漿　燒鳥CP值高

對吃貨來說，台灣信義區的夜晚是從宵夜開始！無論是逛完街、夜唱後還是想和朋友續攤，無論是熱呼呼的牛肉麵、鹹香夠味的日式燒鳥，還是平價當歸鴨肉麵，這裡都能找到讓你滿足的好味道，絕對能把夜生活升級到另一個層次，為一天的夜晚畫下完美的句點。



接下來，看看有哪些高評價、值得拜訪的台北信義區周邊宵夜店家！

信義區宵夜推薦

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1. 牛肉麵．雞湯 新信義店

從下午5點半營業至凌晨2點半的「牛肉麵．雞湯 新信義店」，內用空間明亮、乾淨，是台北信義區宵夜必吃之一。而店家主打的紅燒牛肉麵，是以牛大骨、雞腳、牛內臟、老母雞及多種中藥材熬製而成，湯頭濃郁、牛肉大塊又軟嫩，且麵條口感則帶有嚼勁，搭配牛辣油和特製酸菜也很對味，特別推薦給喜歡香辣或重口味的讀者！

牛肉麵．雞湯 新信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段189號

電話：02-2766-8077

營業時間：17:00-02:30



2. 鳥貴族 Torikizoku – ATT 4 FUN信義店

來自日本的平價連鎖居酒屋「鳥貴族」，以高品質的美味和親民的價格而受到歡迎，信義店營業時間自中午11點至晚上12點，人氣餐點包含燒雞腿串、山藥泥鐵板燒、雞湯釜飯、起司雞肉丸、南蠻唐揚雞、鹽烤雞頸肉、青椒鑲肉、明太子雞胸串等等，並提供豐富多種的酒精飲料，很適合與三五好友宵夜小酌，感受日本居酒屋的圖特氛圍。

鳥貴族 Torikizoku

地址：台北市信義區松壽路12號3F

電話：02-2722-8102

營業時間：11:00-00:00



3. 鴨肉謝（30巷）

想要來點台味的話，「鴨肉謝」提供當歸鴨麵線、鴨肉麵、脆腸冬粉等麵類，還有鴨肉、脆腸、下水、米血和青菜等小菜類，好吃又美味的食物讓小小的店面總是有滿滿的人潮，生意極好。值得一提的是，他們家的當歸湯不是濃厚的中藥風味，而是有著溫順又淡雅的清香，如果在夜唱後想要暖身、增加飽足感，可以試試看鴨肉謝喔！

鴨肉謝

地址：台北市信義區永吉路30巷168弄2號

電話：02-2756-9643

營業時間：17:00-01:30（週日公休）



4. 深夜未歸-永春店

是早餐店也是宵夜店的「深夜未歸-永春店」，位置鄰近捷運永春站，其菜單品項豐富多樣，包括蛋餅、蔥抓餅、鐵板麵、吐司、三明治、乳酪餅、漢堡、炸物、河粉蛋餅，以及冰火菠蘿油、炒泡麵、鍋燒意麵、粥、湯品、熱壓吐司、炒烏龍等等，甚至還有蒜泥白肉、燙青菜、豆乾、油豆腐等小菜，能滿足不同口味和胃口的需求。

深夜未歸永春店

地址：台北市信義區忠孝東路五段429號

電話：02-2756-0375

營業時間：00:00-06:00；17:00-00:00



5. 老漿家OHsoymilk 台北永春店

24小時營業！「老漿家OHsoymilk 台北永春店」裝潢清新、明亮，還因此被稱作文青版永和豆漿，餐點大致分為飯糰、蛋餅、饅頭、燒餅、飲品、小點，其中特別推薦他們家的天婦羅炸蝦蛋餅，外皮酥脆又不油膩，非常唰嘴！除此之外，小籠包跟鹹豆漿也很受到歡迎，而鹹豆漿的特色是除了肉鬆、蝦米、油條、菜脯之外還加了海苔唷。

老漿家OHsoymilk 台北永春店

地址：台北市信義區忠孝東路五段390號1樓

電話：02-8786-0106

營業時間：24小時營業



6. 焦糖楓串燒連鎖第一品牌/永吉直營店

「焦糖楓串燒連鎖第一品牌/永吉直營店」主打現點、現烤、完全不油炸，特色是在食材燒烤過程中使用漢方烤肉粉，再加上淡雅回甘的醬油，讓每一串串燒口感都有著鹹甜風味，不少人可是一試成主顧呢！菜單提供甜不辣、烤珍珠玉米、四季豆、雞心、烤小雞腿、蕃茄牛五花捲、霜降豬肉串、羊菲力串、阿根廷烤魷魚等多樣食材，喜歡鹹甜滋味的你可別錯過囉！

焦糖楓串燒連鎖第一品牌/永吉直營店

地址：台北市信義區永吉路30巷120號

電話：0985-801-552

營業時間：11:30-01:00



7. 一蘭 台灣台北本店

拉麵控必吃！「一蘭 台灣台北本店」將豚骨獨有的腥味去除，烹調出美味的天然豚骨湯，再搭配混合了多種特選小麥粉所製作的特製生麵，以及赤紅秘製醬汁和調味汁等等，入口後讓人回味無窮。此外，一蘭的湯頭濃淡度、油脂份量、麵條軟硬度等細節都可以調整，創作出屬於自己的客製化口味，或許正是因為如此才會備受歡迎。

一蘭 台灣台北本店

地址：台北市信義區松仁路97號

電話：02-2758-8918

營業時間：週一～四10:00-00:00；週五～日24小時營業



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