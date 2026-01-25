擔心酒店不乾淨自備衛生用品？網友不只帶牙刷：帶枕頭可抽氣壓縮

許多人出國旅遊時，常常覺得旅館沒有家中來得舒適。日前有位網友好奇，大家住酒店時，會帶自己的浴巾或是盥洗用品嗎？事主表示，「雖然這樣比較衛生，但覺得佔行李空間，卻又擔心用酒店的有衛生問題」。文章曝光後，吸引大批網友回應。



事主在PTT好奇：

如果出國選擇的酒店都滿好的，大家還會自備盥洗用品如毛巾、浴巾嗎？

他猶豫「雖然自備用品比較衛生，但我覺得很佔行李空間，不知道拋棄式的衛生用品好不好用？有時候看過太多酒店的故事，也真的有點擔心衛生問題」。

相關文章：旅遊注意｜日本酒店呼籲旅客勿做「3件事」 直批1行為有礙觀瞻（（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 14

文章曝光後，網友分成兩派，有人傾向自備盥洗用品：

「牙刷我會自備，毛巾跟浴巾太麻煩了，而且有可能濕的要放行李箱」

「我會自備，主要是酒店的牙刷太硬，不習慣」

「我不敢用酒店的毛巾，我們都帶自己快要淘汰的毛巾，回程就丟掉」

「會自備，還會帶一條小毛巾蓋在酒店枕頭上」

「我會帶牙刷、牙膏、快乾毛巾、拖鞋」

「我帶本來就要淘汰的毛巾。洗漱全部都自備，不愛用外面的備品」



還有些網友則是連常用枕頭都會帶去酒店，「我會帶枕頭，枕頭可以抽氣壓縮」。

不過也有網友覺得麻煩：

「完全不會想帶，越輕便越好」

「不會，難道你去餐廳也要自備筷子嗎？」

「不會自備，我覺得佔空間，才幾天忍一下」

「完全不會帶，到當地再買就好」

「旅行就是要輕裝，連枕頭都帶，你乾脆把床都帶去算了」



相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

延伸閲讀：

30歲存到300萬！她曝下一步「買房計劃」 過來人勸退：千萬不要

男廁一直有女清潔師進來...他坦言很不舒服：希望政府改善

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】