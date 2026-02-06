2026台北美食10大｜Threads名物黑金滷肉飯／爆餡甜甜圈　附地址

Threads近年已成為美食潮流的最新發源地與傳播核心。一張張令人垂涎的打卡照、一段段排隊實錄的短片，讓台北這座美食之都的味蕾地圖正在經歷一場前所未有的「病毒式」擴散。今次為大家整理了近期Threads上聲量最高的10大類台北美食推介，結合了米芝蓮推薦的品質保證，以及社群新寵的即時熱度，為大家全面揭露這份最值得跟風的朝聖清單，體驗台北最火紅的飲食文化。



Part I：經典老店的社群逆襲——永恆的米芝蓮級台味

台北的經典小吃，如滷肉飯、牛肉麵等，從來不缺話題。然而，在Threads的推波助瀾下，這些老味道透過新穎的視覺呈現與「排隊哲學」的再討論，成功逆襲成為國際旅客與年輕世代爭相打卡的「米芝蓮級」台味代表。

1. 黑金滷肉飯的傳奇：《小王煮瓜》與《金峰》的霸主之爭 (Braised Pork Rice)

滷肉飯是台灣最具代表性的國民美食，但「黑金」風潮讓它登上了社群巔峰。

小王煮瓜：這家曾名為「小王清湯瓜仔肉」的店家，因其獨特的「黑金滷肉飯」而廣為人知。滷汁濃郁深邃，色澤如焦糖般油亮，卻鹹香甘甜、肥而不膩，入口即化。它連續多年獲得米芝蓮必比登推介，讓許多人在Threads上曬出這碗「黑到發亮」的國民美食，並探討其與清湯瓜仔肉搭配的絕妙平衡。對於追求老台北味道，又想踩點米芝蓮的饕客來說，它無疑是華西街夜市的朝聖首選。

小王煮瓜（小紅書圖片@獮獮桃）

金峰魯肉飯：作為中正區的排隊傳奇，金峰的滷肉飯同樣在Threads上擁有極高的曝光率。它的滷肉偏向瘦肉丁與肥肉的黃金比例，滷汁鹹香適中，搭配獨有的「香菇腳」，成為許多人心中的不敗經典。網友在社群上經常分享其配菜的豐盛，如魯蛋、筍絲等，展現出台灣小吃「銅板價的奢華享受」。

金峰魯肉飯（小紅書圖片@老白媽咪）

2. 米芝蓮光環下的濃郁牛魂：《牛店》與《永康牛肉麵》 (Beef Noodles)

牛肉麵作為台灣的「門面料理」，其湯頭和牛肉的講究，在社群上總能引起「清燉」與「紅燒」兩派擁護者的激烈論戰。

牛店精燉牛肉麵：位於西門町的牛店，以其「精燉」湯頭與米芝蓮必比登推介的身份，成為社群熱點。它的紅燒湯頭層次豐富，牛大骨熬製的湯底濃郁香醇，牛肉更是軟嫩入味。Threads上的討論往往聚焦於其厚切牛肉的「軟腍度」和半筋半肉的「Q彈膠質感」，是許多人心中牛肉麵的現代標準。

牛店精燉牛肉麵（小紅書@蒙布朗）

永康牛肉麵：永康商圈的這家老字號，則代表了紅燒牛肉麵的重口味經典。其湯頭鹹鮮微辣，牛肉塊大且燉得極為軟爛，肉質飽吸湯汁。即使價格相對較高，仍是外地遊客必訪的「美食街」地標。社群上關於永康的討論，多半圍繞在「懷舊感」和「大口吃肉的滿足感」，見證了老店的魅力不減。

永康牛肉麵（小紅書@白娜娜娜娜）

3. 湯汁爆發的藝術品：《鼎泰豐》與《梁山泊小籠湯包》

小籠包作為台北的國際名片，其「爆汁」的視覺效果是Threads上最容易衝擊眼球的內容之一。

鼎泰豐：無論時代如何變遷，鼎泰豐始終是台北美食的代表。其精緻的18摺小籠包，皮薄餡多，湯汁豐富鮮美，是高品質的代名詞。在Threads上，鼎泰豐的貼文常被用作「台北旅遊Checklist」的標配，討論點在於其穩定如一的品質和國際級的服務。

鼎泰豐（小紅書@吉福CHIA點me）

梁山泊小籠湯包：隱身於西門町巷弄內的這家小籠包店，以平價爆汁的口碑在美食Blogger間口耳相傳。它以皮薄多汁、胡椒味重的特色，成為許多人心中「高CP值」的代表。相比於鼎泰豐的精緻，梁山泊的貼文更著重於「巷弄尋寶」和「平民美食的驚喜感」。

梁山泊小籠湯包（小紅書@每天都想暴富）

Part II：社群媒體的即時熱度——甜點與輕食的新時代旋風

若說經典台味是台北美食的基石，那麼以下幾項新興甜點和輕食，則是Threads創造「即時爆紅」現象的最佳範例。它們以驚人的排隊人潮和創新的口味，在短時間內席捲社群，成為最新的網路流行指標。

4. 爆餡生甜甜圈：鬆軟濕潤的雲朵口感

「生甜甜圈」的爆紅，是Threads帶動甜點趨勢的典型案例。

I'm donut?：這家源自日本的超人氣專門店，甫登台即引發排隊熱潮。它主打使用布里歐修麵糰油炸，創造出如雲朵般鬆軟濕潤的口感，顛覆了傳統甜甜圈的厚實印象。社群討論的焦點除了經典的抹茶、開心果奶油外，還包括那款挑戰味蕾極限的「超台灣」限定口味——將Q彈五花肉配上花生粉與雞蛋，呈現台式刈包的好滋味，成功引起了社群的獵奇話題。

I'm donut （小紅書@Ms. 凱西）

GooDonut：由藝人阿KEN跨界經營的GooDonut，也以爆餡甜甜圈闖出名號。網友分享的照片中，內餡如瀑布般溢出，被譽為「排隊兩小時也不一定吃得到的夢幻美味」。

GooDonut（小紅書@Ms. 凱西）

5. 脆皮奶油烤年糕：外酥內Q的神秘新貴

外型酷似法式可麗露的「脆皮奶油烤年糕」，是近期Threads上討論度最高的甜點之一。

聖瑪莉/85度C：這種烤年糕外層酥脆焦香，內餡則奶香濃郁且口感軟Q，創造出獨特的層次感。知名連鎖麵包店聖瑪莉因此創下日賣萬顆的紀錄，被網友笑稱是「被烤年糕耽誤的麵包店」。85度C也跟進推出升級版「冰心奶油烤年糕」。社群上的話題集中在其「可麗露般的脆皮」和「Q彈年糕」的奇妙結合，以及店家推出的「香菜烤年糕」等創新口味，不斷延伸討論熱度。

6. 熔岩碳烤吐司：西門町的邪惡芝士瀑布

從早餐到下午茶都能滿足的碳烤吐司，在加上「熔岩芝士」的視覺衝擊後，迅速成為年輕族群的打卡新寵。

金花碳烤吐司：鄰近西門町，這家店的主打是略厚的手工牛奶麵包，經過碳烤後外脆內軟，內餡則是份量驚人的熔岩芝士瀑布。在Threads上，網友熱衷於拍攝拉絲芝士的瞬間，其「邪惡指數」與「視覺效果」成功征服了社群媒體，成為西門町不能錯過的排隊輕食。

金花碳烤吐司（小紅書＠_little STAR222）

7. 排隊老字號燒餅豆漿：《阜杭》與《鼎元》

台北的傳統中式早餐，其「排隊文化」本身就是一種社群話題，更別提它們還有米芝蓮的加持。

阜杭豆漿：連續多年獲得米芝蓮必比登推薦的阜杭豆漿，是台北早餐的代名詞。其厚燒餅以發酵超過15小時的老麵製成，傳統碳爐烤製，焦脆香酥，配上濃郁豆漿，是許多人願意排隊數小時的理由。Threads上的打卡照，往往會附上長長的人龍，顯示其「朝聖難度」與「美味程度」成正比。

阜杭豆漿（小紅書@水煮蛋）

鼎元豆漿：同為60年老字號，且深受日本遊客喜愛的鼎元豆漿，提供濃郁的豆漿、小籠包、燒餅等。其樸實的古早味，搭配小籠包的飽滿內餡，是許多人追求「道地台式風味」的選擇。

Part III：創新與風格的饗宴——從早午餐到深夜餐酒館

台北的美食版圖不只停留在小吃，更在於不斷地將傳統台菜與國際餐飲潮流結合，創造出具有風格和話題性的用餐體驗。這些店鋪以獨特的風格、精緻的料理，成為Threads上的「風格美食」代表。

8. 創意台式炒飯的逆襲：《心潮飯店》的浮誇饗宴

誰說台菜不能時尚？餐酒館的風格與米芝蓮的肯定，讓新式台菜成為Threads上的新勢力。

心潮飯店：這家台式餐酒館以1920年代美國唐人街餐廳為設計靈感，獲米芝蓮指南推薦。其最受社群追捧的莫過於「浮誇系炒飯」，如「烏魚子干貝炒飯」、「蔥爆大蝦炒飯」等。精選食材搭配華麗擺盤，將平凡的炒飯升級為視覺與味覺的雙重享受。Threads上的貼文，多聚焦於餐廳的復古裝潢和炒飯的豐富配料，展現了「臺菜的新舊融合」。

9. 風格系麻辣火鍋：《詹記》的復古時光機 (Spicy Hot Pot)

火鍋一直是台灣社群的熱門話題，而《詹記》則以其獨特的「復古懷舊」風格，在眾多火鍋店中脫穎而出。

詹記麻辣火鍋：餐廳的裝潢充滿了台灣老式風格，提供多種口味的麻辣湯底，但最受讚譽的是其鴨血和肥牛。鴨血滑嫩入味，被許多網友譽為「麻辣鍋界的極品」。社群上的話題，除了美味的食材外，更在於其強烈的風格，讓吃火鍋不僅是享受美食，更是一場「穿越時光的復古派對」。

10. 時髦台菜的里程碑：《富錦樹台菜香檳》

《富錦樹台菜香檳》的成功，標誌著台菜正式進入「風格化」與「精品化」的時代。

富錦樹台菜香檳：獲得《米芝蓮指南》一星肯定的富錦樹，以精緻的料理、高品質的食材，以及優雅的用餐環境聞名。它融合了傳統台菜的風味與現代創新的擺盤，搭配香檳或葡萄酒，顛覆了傳統台菜給人的熱炒印象。Threads上的分享，體現了新世代對於「高級台菜體驗」的追求，是商務宴請或重要約會的「品味之選」。

富錦樹台菜香檳（小紅書@小霸主）

綜觀Threads上爆紅的台北美食，可以發現成功的「流量密碼」在於：「經典的品質保證」加上「創新的視覺衝擊」。無論是歷史悠久的米芝蓮滷肉飯，還是瞬間爆紅的爆餡甜甜圈，它們都具備了讓網友願意分享、並引發討論的獨特魅力。

這些美食現象，也反映了台北獨特的「排隊美學」——排隊不再僅僅是為了食物，更是一種參與社群、跟上潮流的儀式。當您拿著「I'm donut?」的甜甜圈、或是坐進「詹記」的復古空間時，您不僅是在品嚐美味，更是在參與一場由Threads推動的、充滿活力與創造力的台北美食新浪潮。

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略