台北美食7間主題餐廳推介　和甲蟲互動接觸　用馬桶吃飯另類體驗

你有沒有過那種「一進門就忍不住拿起手機猛拍」的餐廳體驗？這次小編整理了7間位在台北市區的超萌餐廳，從可愛甜點、造型馬卡龍，到有趣的便所主題、甲蟲互動空間，全部都是拍照拍到飽又吃得很滿足而且也很好玩的地方。



如果你正在找好拍又好吃、適合約會、聚會、親子一起來的地方，這篇文章你一定要收藏！

台北美食超萌主題餐廳和台北夢幻甜點推薦

1. mikibika甜點屋：超像漢堡的蛋糕你吃過嗎？

藏身在台北大同區的mikibika，乍看像是美式快餐店，結果一走進去才發現全都是造型甜點。最讓小編驚喜的是「漢堡哥」蛋糕，不只外型可愛，裡面切開還有層層果泥與奶油，吃起來居然也很有水準。內用空間不大，大概只有吧台跟一桌四人座，但整體裝潢超級適合拍照。推薦一定要現場選購，冰櫃裡每款造型都可愛到爆表。

mikibika甜點屋

地址：台北市大同區承德路二段109巷12號1樓

營業時間：每日10:00–18:00（無公休）



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2. la vie bonbon｜哈密瓜蛋糕控的天堂，日系甜點代表

la vie bonbon是一家由日本夫妻經營的甜點店，甜點的精緻程度讓人誤以為自己在東京。這裡最有名的是「哈密瓜蛋糕」，整顆哈密瓜挖空後，塞滿水果與蛋糕、奶油，視覺效果滿分，味道也不會太甜，適合想找一點日式優雅的人。

最特別的是他們會不定期和各種人氣IP角色聯名，像是三麗鷗、多啦A夢、角落生物等等，超級可愛，許多客人都是衝著它們而來。

la vie bonbon

地址：台北市中山區林森北路644號

營業時間：每日11:30–21:00（無公休）

電話：02-2586-5388



3. ChocoChez Bakery：療癒系麵包×老鼠起司蛋糕超吸睛

ChocoChez絕對是許多人心中排名前幾的「可愛系麵包店」，每一顆麵包都長得像番薯、南瓜、薯仔，裡面真的有滿滿餡料，還加上麻糬超有驚喜感。許多人最愛的是他們的老鼠乳酪蛋糕，尾巴還用巧克力做得很逼真，甜度不會過高，適合搭配咖啡慢慢享用。店內桌位不多，建議可以先外帶，想拍照的話也非常適合下午來。

ChocoChez Bakery

地址：台北市大安區復興南路一段279巷24號

營業時間：每日11:00–18:00（無公休）

電話：02-2325-5062



4. Melting Finger：造型馬卡龍顏值超標，甜點控必收

說到台北最可愛的馬卡龍店，Melting Finger絕對名列前茅。這裡不只馬卡龍本身做得像玩偶，口味也很多元，像是焦糖花生、起司漢堡、茉莉花奶茶都很有特色。甜度偏高一點，但冷藏後吃起來像冰淇淋，非常療癒。可以選擇六顆裝禮盒，超適合送朋友或自己收藏。

Melting Finger

地址：台北市大同區赤峰街37巷1號

營業時間：每日13:00–21:00（無公休）

電話：02-2559-5736



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5. 甲蟲秘境：會有鍬形蟲陪你吃飯的親子餐廳

這間位在士林的甲蟲秘境真的是親子餐廳界的奇葩！從牆上裝飾到鬆餅造型，全都是甲蟲主題，不但能互動接觸昆蟲，還有導覽體驗、木粒池、兒童遊戲區，是親子家庭的天堂。許多人必點的甲蟲鬆餅造型可愛又意外地好吃，如果有小孩想放電、又不想妥協用餐品質，這裡真的是完美選擇。

甲蟲秘境

地址：台北市士林區克強路30號1樓

營業時間：11:00–21:00（週二公休）

電話：02-2832-2528



6. 便所主題餐廳：用馬桶吃飯的另類爆笑體驗

第一次在便所餐廳用餐還是會有點驚訝，結果完全出乎意料地好玩又好吃！

從椅子、碗盤、飲料杯都是馬桶造型，連甜點也做成便便模樣，超有趣又好拍這裡的餐點都用「浴缸」跟「坐式馬桶」上桌，味道完全不馬虎，是一家氣氛、食物、趣味度三贏的主題餐廳。

便所主題餐廳

地址：台北市萬華區西寧南路50巷7號2樓

營業時間：每日11:30–21:00（週五六延長至21:30）

電話：02-2311-8822



7. TankQ cafe & bar：迪士尼控必收藏

TankQ是許多人想帶朋友放鬆吃飯的首選！整間店充滿卡通與遊戲元素，三眼怪公仔、漫威裝飾、工具箱盛餐都超吸睛。不只有早午餐還有漢堡義大利麵和燉飯，更能DIY體驗，童趣大爆發！

重點是早午餐超有份量，草莓優格飲與松露牛排堡都好吃到爆。還可以自己DIY燙布貼、鑰匙圈，完全就是吃飯＋玩樂一條龍，超適合帶小孩或情侶來約會。

TankQ cafe & bar

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄7號

營業時間：每日11:00–22:00（無公休）

電話：02-2521-9930



台北餐廳常見問題

台北超萌系餐廳7選哪一家最適合親子家庭？ 推薦「甲蟲秘境」，不但有互動導覽，還有遊戲區與兒童餐，最適合帶小朋友一起體驗。 想拍照哪幾間最推薦？ mikibika、便所餐廳與TankQ拍照度最高，整間店從甜點、裝潢到座位都能拍上半小時。 TankQ cafe bar需要先預約嗎？ 假日建議預約，以免撲空。 Melting Finger的馬卡龍會不會過甜 ? Melting Finger的馬卡龍甜度適中，推薦冷藏後食用更像冰淇淋。

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