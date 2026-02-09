台北夜景11大打卡推薦　象山/樟樹寺/碧山巖道　煙火節情侶好去處

當台北的繁忙與擁擠，到了夜晚化為寧靜與人間繁星，無論白天如何匆忙、壓力再怎麼滿載，只要走進山林或河岸的觀景角落，城市的喧囂就會漸漸被夜色撫平。你也喜歡眺望在夜光中閃爍的浪漫景致嗎？以下幫大家整理了11個台北夜景推薦，從情侶約會、獨處放空、到親友散步都很適合。



有些可以透過開車騎車、搭乘捷運輕鬆抵達，也有兼顧爬山刺激感的景點，不管你是想在高處靜靜眺望萬家燈火，還是坐在公園水面倒映的光芒，都能在這篇文章中找到屬於你當晚的浪漫風景！

台北夜景打卡聖地

1. 劍潭山—微風平台、北眼平台、老地方觀機平台

有時候想親近山林，不必翻山越嶺，從台北市中心出發，只要搭捷運去劍潭站，再走一小段路，就能抵達劍潭山！劍潭山是座親切的郊山，鋪設完善的步道，加上多個觀景平台、休憩涼亭，連平常不運動的爬山新手都能舒服享受絕美景致！

劍潭山上設立了許多觀景平台，分別能看到不同角度的台北市，其中能清楚看見北藝中心的微風平台、能環顧360度純白唯美的北眼平台、能看見飛機劃過空中的老地方觀機平台，更是大家喜愛前往觀景的三大平台！

不論平日下班或假日午後，想要站在高處賞景，眺望遠方放空思緒，劍潭山絕對是一個令人身心舒暢的好選擇！

劍潭山親山步道

Google 評分：4.4

聯絡電話：02-2759-3001

地址：10491台灣台北市中山區中山北路四段71巷2弄69號

營業時間：24小時



2. 四季長廊觀景台

初次約會不想要爬山流汗？下班疲憊湧上只想輕鬆看夜景？推薦你前往位在北投復興三路上的四季長廊觀景台，這裡是一處不需要登山健行，就能輕鬆看見城市遼闊天際線的熱門景點！

順著山路而上，當你抵達觀景平台，迎面而來的是眼前瞬間打開的視野。淡水河靜靜流淌、關渡平原綠意舒展、觀音山矗立遠方，還能一眼望見台北101的身影，從自然山水到城市輪廓，在這裡全都恰如其分地展開。如果剛好遇上節日，煙火在天際綻放的瞬間，更為這片景色添上一絲驚喜與浪漫！

四季長廊觀景台

Google 評分：4.6

地址：112台灣台北市北投區復興三路343號

營業時間：24小時



3. 大稻埕碼頭 延平河濱公園

說到台北最具生活感的夜景地點，大稻埕碼頭與延平河濱公園，絕對值得放進清單。從大稻埕碼頭一路延伸至延平北路的堤外河岸地帶，是許多在地人散步、騎車、看夕陽的日常選擇。這裡沒有高樓林立的喧囂，取而代之的是遼闊的天空、溫柔的河風，以及隨著時序流轉而變換的光景。傍晚時分，夕陽在淡水河面上映出金紅漸層，與遠方的觀音山相互輝映，是台北令人著迷的水岸浪漫風景。

如果剛好碰上每年夏天的大稻埕煙火節，更是不能錯過的限定美景！煙火在夜空綻放的剎那，與河面倒影交織成一場浪漫的都市光影秀，不需遠行，就能創造最燦爛的夏日回憶。

大稻埕碼頭

Google 評分：4.4

地址：103台灣台北市大同區大稻埕碼頭



4. 象山

說起欣賞台北夜景的經典角度，象山絕對是榜上有名的首選！不需要長途跋涉，只要沿著象山親山步道慢慢走上約20～30分鐘，就能來到數個視野開闊的觀景平台，像是攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、鑽石級平台等，每一處都各有迷人風景，讓人驚呼台北的美麗！

這條步道位在信義區的東南角，屬於四獸山系的一部分，雖然離城市很近，卻擁有豐富的自然樣貌，沿途總能聽見蟲鳴鳥叫、感受到森林的氣息。天氣晴朗的傍晚來訪，能看到橘紅夕陽慢慢沉進城市輪廓，入夜後，整個信義區亮起光芒，台北101則靜靜佇立在夜色中央，成為最閃耀的主角。

如果你比較偏好輕鬆散步、又不想錯過夜景的話，也可以選擇在山腳下的「四四南村」走走，這裡同樣能遠眺整座信義區，還能順道品味老眷村的日常風景。無論你是想來感受都市裡的自然氣息，還是單純想找個地方看星光與城市燈火交織的浪漫場景，象山的夜晚，都值得你親自登上一回！

象山

Google 評分：4.7

地址：110台灣台北市信義區象山



5. 虎山

如果想找個沒那麼多人的地方，靜靜欣賞都市裡的繁星點點，那麼在象山旁的「虎山」就是你的好選擇！只需要走個約15分鐘，就能抵達「圓滿廣場」，站在這裡望出去，遠方的台北101優雅地矗立在城市燈海中，白天能看見層層山巒與河谷，到了傍晚，則能一次收進日落與夜色交替的絕美時刻。

和象山相比，虎山人潮少了許多，更適合喜歡安靜氛圍、或想與朋友輕聲談心、練習攝影的你。即使只是想一個人靜靜坐著看夜景，這裡也很合適。從市區開車過來也很方便，有些白線區域或宮廟前方可以短暫停車，再散步上山，整趟行程不會太辛苦，卻能換來一整晚的心情放鬆。

虎山夜景Google定位：搜尋「虎山」，非虎山登山步道



6. 劍南山

這裡被不少人封為「最輕鬆的夜景聖地」，騎車或開車就能直達觀景點，以及全新設置的「文間山平台」，從這裡望出去，美麗華摩天輪、台北101、四獸山，甚至連故宮與基隆河岸都能一覽無遺，山與城市在夜色中緩緩融合，美得讓人捨不得移開視線。

這裡也曾因為偶像劇《我可能不會愛你》而爆紅，成為許多情侶約會、曖昧散步的首選地。比起人潮眾多的象山或熱門觀景台，劍南山更多了一分自在與浪漫。不過晚上山路燈光偏暗，記得結伴同行比較安心，也別忘了準備防蚊液，讓這趟夜景之旅既浪漫又舒服。

劍南山觀景點

Google 評分：4.3

地址：104台灣台北市中山區劍南山觀景點

特別留意：雖說可以騎車上山，但因為道路比狹窄，所以不建議大家開車上去～



7. 碧山巖

碧山巖本身是香火鼎盛的開漳聖王廟，氣勢莊嚴之外，周圍也有許多石雕與歷史景點可探索。而讓人特別著迷的，是那座俯瞰台北盆地的觀景平台，日景氣派，夜景則多了一層溫柔的浪漫。夜晚時分坐在廟旁的「藝文休閒中心」喝杯咖啡，靜靜看著城市燈火漸漸點亮，是種難得的平靜與療癒。

如果白天就來，也可以順道走走附近的「白石湖吊橋」或季節限定的「草莓園區」，春天還會有粉櫻浪漫降臨，踏青、賞櫻、夜景一次擁有。這裡不只能輕鬆搭乘捷運與小2公車抵達，還能將台北101、南山微風、新光大樓等地標盡收眼底，是一處交通便利、視野遼闊的賞景秘境。

碧山巖開漳聖王廟

Google 評分：4.6

聯絡電話：02-2790-0657

地址：114台灣台北市內湖區碧山路24號

營業時間：05:00-21:30



8. 金面山（剪刀石步道）

如果你喜愛爬山，想趁假日來段親近大自然的旅程，同時欣賞壯麗的都市夜景，那麼金面山絕對值得你前往！位在內湖的金面山親山步道，從捷運西湖站出發不遠就能抵達登山口，雖然這條路線以陡峭著稱，還有需要拉繩攀爬的路段，但每一步的辛苦，在抵達山頂時都會化為驚嘆！

金面山最著名的地標—剪刀石，是一處俯瞰台北夜景的絕佳位置，站在巨岩之上，能夠近距離一覽內湖、大直的美景，台北101、松山機場、美麗華摩天輪與基隆河沿岸的燈火輝映眼前，配上內湖層疊山巒構成的天然邊框，畫面美得像一幅靜謐的城市油畫。

這裡的夜，不是喧鬧的浪漫，而是一種需要努力換來的靜謐。如果要待到晚上，記得準備好頭燈與登山鞋，做好準備工作並衡量自身體力與狀況，才能獲得一趟難忘的旅程。

金面山親山步道

Google 評分：4.6

地址：114台灣台北市內湖區環山路一段136巷底號

營業時間：24小時



9. 樟樹步道（樟山寺）

除了貓纜周圍有多處景觀餐廳可以坐著賞景外，如果你願意再多走一小段路，會發現這座山頭藏著一處溫柔而寧靜的賞景秘境「樟樹步道（樟山寺）」。這條步道從貓空纜車站出發，沿途平緩好走，兩側是茶園與綠蔭交織的小徑，空氣中瀰漫著淡淡的茶香與泥土氣息。白天適合慢遊賞景，傍晚過後則是另一種靜謐浪漫的展開。

站在寺旁的平台上，整個台北盆地的燈火就在你眼前鋪展開來—台北101、南山微風、新光大樓與松山機場的航跡燈光，構成一幅療癒人心的城市夜色畫布。這裡人潮不多，適合想要遠離塵囂、安靜沉澱的人。

樟樹步道

Google 評分：4.3

聯絡電話：02-2759-3001

地址：116台灣台北市文山區纜車站旁

營業時間：24小時



10. 仙跡岩步道

文山區還有另一處賞景秘境，就在僅144公尺高的「仙跡岩步道」，步道不長，路況也相當平穩，沿途設有多個涼亭與座椅，走起來舒適不費勁，很適合在午後或傍晚時分來一趟輕鬆小登山。抵達山頂觀景平台後，迎面而來的是開闊的視野，你可以從台北城南俯瞰整座城市的光影變化，尤其夜幕低垂、萬家燈火漸次亮起的時刻，療癒感會瞬間填滿整個心。

仙跡岩四季景致分明，是兼具賞花與賞景的秘密基地。早春有粉嫩的山櫻花與雪白曼陀羅花，4～5月則換成浪漫油桐花海，初夏時黃澄澄的相思樹花綻放整片山坡，到了秋天則有楓紅點綴山頭。這裡不只是登山客的後花園，也是不少情侶約會、好友夜談的私房景點。

沒有太多人潮與喧囂，也不需要專業裝備或極佳體力，仙跡岩的美，藏在那種「日常中不經意的浪漫」。建議攜伴同行，帶點小零食上山，一邊吹風、一邊賞夜景，讓城市的節奏慢下來，就從這裡開始。

仙跡岩步道

Google 評分：4.4

地址：116台灣台北市文山區

營業時間：24小時



11. 福州山公園觀景平台

想找一個比象山更清幽、又同樣能一眼望盡101夜景的地方？那就來試試看福州山公園觀景平台吧～還可以順遊相連的富陽自然生態公園、黎和生態公園，一次收集三個角度看101，從白天一路拍到入夜，怎麼拍都不會膩！

「福州山公園觀景平台」沿途都是平緩好走的階梯，約莫30分鐘內就能輕鬆抵達觀景平台。站在這裡，不只能把台北101收進視線裡，還能遠望整片大安區的城市燈火，氣氛靜謐又浪漫。比起象山的熱門與熱鬧，福州山的夜色多了幾分靜靜陪伴的溫柔，特別適合想避開人潮、好好沉澱一下的你。

常見問題Q&A

有哪些台北夜景推薦適合情侶約會或獨處放空？ 台北有多個夜景推薦地點適合情侶約會或獨處放空，包括劍潭山的微風平台、北眼平台、老地方觀機平台，四季長廊觀景台，大稻埕碼頭與延平河濱公園，象山，虎山，劍南山，碧山巖，金面山（剪刀石步道），樟樹步道（樟山寺），仙跡岩步道，以及福州山公園觀景平台。 如何到達劍潭山的觀景平台？ 可以從台北市中心搭乘捷運到劍潭站，再步行一小段路即可抵達劍潭山的觀景平台。 四季長廊觀景台有什麼特色？ 四季長廊觀景台位於北投復興三路上，不需要登山健行即可輕鬆欣賞城市遼闊的天際線，能看到淡水河、關渡平原、觀音山及台北101，特別適合不想流汗的初次約會或下班後放鬆。 象山步道的特色是什麼？ 象山步道位於信義區東南角，步行約20～30分鐘即可到達多個視野開闊的觀景平台，如攝手平台、六巨石等，能欣賞到台北101及信義區的夜景，步道沿途自然景觀豐富，適合喜歡自然與城市結合的遊客。 如何到達金面山的剪刀石步道？ 金面山位於內湖，從捷運西湖站出發不遠即可抵達登山口，步道以陡峭著稱，適合喜愛挑戰的登山者，山頂的剪刀石是欣賞台北夜景的絕佳位置。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】