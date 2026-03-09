台北美食｜10間宵夜推薦　滷肉飯/涼麵/牛肉麵　附必點和地址時間

想在台北的深夜找到一口療癒宵夜？搜尋「台北宵夜推薦」的人絕對不在少數！這座不夜城的魅力，就是凌晨十二點後依然熱鬧，無論你是旅客、夜貓族，還是派對後肚子突然咕嚕叫，都能在城市角落找到一碗暖心的湯、一盤罪惡的炸物，或是一口讓人瞬間復活的熱炒。



本回編輯特搜10家台北營業到凌晨、甚至通宵的宵夜名單，從傳統小吃、巷弄麵攤，到深夜燒烤、韓式料理通通有，讓你深夜肚餓不再迷路！

台北宵夜10推薦

1. 程味珍意麵滷味

西門的老字號小吃店「程味珍意麵滷味」開業已超過50年，招牌是滷肉飯、乾麵、滷味，也是編輯私下去好幾次的愛店，推薦大家必點蛋花乾麵、滷味，蛋花乾麵醬香味剛剛好，蛋花與麵條順滑讓人一口接一口，他們家的滷味是自助式的，豆乾、滷蛋、嘴邊肉等品項都很好吃，價格又平價，想吃宵夜到這家準沒錯！

程味珍意麵滷味

地址：臺北市萬華區西寧南路65號

電話：02-2388-5268

時間：週五、六10:30-03:30，其餘時間10:30-02:30



2. 開封街香菇肉粥

「開封街香菇肉粥」已經是西門小吃的OG了，沒有招牌但因為位於開封街，所以大家就叫它開封街香菇肉粥，店面看起來不起眼，但是小攤子裡面藏著超便宜的美食，滿滿配料的香菇肉粥只要15元（台幣），配菜可以點紅燒肉、蚵仔酥，除此之外他們家的滷肉飯也很好吃，肉粥搭配各式小菜吃起來真的超過癮！

開封街香菇肉粥

地址：臺北市萬華區開封街二段86號

時間：週日、一公休，其餘時間17:30-03:00



3. 劉媽媽涼麵

「劉媽媽涼麵」大家一定都聽過，是許多上班族下班後、去完夜店的年輕人宵夜的上上之選，勁道的涼麵淋上香濃帶點甜味的芝麻醬，搭配爽脆的黃瓜，非常推薦一定要加點半熟荷包蛋，讓蛋液與涼麵完美的融合在一起，吃起來滑順爽口，再點一碗三合一味增湯一起享用，簡單的宵夜也能大滿足！

劉媽媽涼麵

地址：臺北市松山區市民大道五段37號

電話：02-8787-2093

時間：00:00-09:00，21:30-00:00



4. 福德涼麵

「福德涼麵」可以說是台北的王牌涼麵，也是許多人涼麵排行榜的第一名，招牌涼麵跟榨菜肉絲涼麵都很推薦，福德涼麵的麻醬是偏甜的口味，濃郁芝麻香，搭配麵條一起吃非常開胃，「榨菜肉絲涼麵」的肉絲有黑胡椒的香味，十分特別；喜歡吃炸醬的讀者，也可以點他們的「炸醬涼麵」，會有鹹甜的豆乾丁，搭配麵條及蔬菜，簡直過癮！

福德涼麵

地址：臺北市中山區興安街76號

電話：02-2503-8553

時間：週二公休，其餘時間24小時營業



5. 小李子清粥小菜

「小李子清粥小菜」新店一樣位在復興南路，主打著讓遊子、外地遊客皆能品嚐到「家」的味道，除了辣椒鑲肉、滷豬腳和麻辣臭豆腐這類較為費工的餐點外，小李子的餐點多數以滷白菜、蔥蛋和地瓜粥等讓人熟悉的家常菜為主，因此雖然小李子清粥小菜的費用不便宜，每在夜半仍可以看到不少上班族、遊子前往用餐，懷念媽媽的味道！

小李子清粥小菜

地址：臺北市大安區復興南路二段326號

電話：02-2709-2849

時間：週一00:00-06:00，其餘時間00:00-06:00、17:00-00:00



6. 小品雅廚

「小品雅廚」是位於中山區許多老饕大愛的清粥小菜店，店內有許多小菜可以做選擇，環境乾淨、價格透明，非常推薦他的「豬蹄膀肉」、「醋溜土豆絲」、「番茄炒蛋」，搭配白粥或白飯吃都非常美味，這家也是許多名人的愛店，偶爾想吃一點清淡的首選這家！

小品雅廚

地址：臺北市中山區中原街130號

電話：02-2592-9924

時間：18:00-05:00



7. 東引小吃店

「東引小吃店」是台北很知名的小吃店位在松山南京市場裡面，招牌是麵食與滷味，份量也挺大的，滷味大家都激推花干、鴨腸、豬皮、白蘿蔔，滷得非常入味，還吃得到淡淡的中藥香氣，麵食類人氣品項則有牛油拌麵、麻醬麵、牛肉麵，麵體特別Q彈，喜歡吃麵的朋友衝東引就對了！

東引小吃店-創始店

地址：臺北市松山區南京東路五段291巷20弄3-2號

電話：0987-234-406

時間：10:00-04:00



8. 牛肉麵．雞湯

「牛肉麵．雞湯」也可以算是台北的排隊名店，招牌就如店名所言就是牛肉麵與雞湯，大家必吃半筋半肉牛肉麵，湯頭使用牛大骨跟雞腳燉煮，並加入許多香料因此喝起來香醇濃厚，牛腱與牛筋處理的都非常好，軟爛入味搭配順滑的麵條，是許多老饕認證的美味牛肉麵名單，雞湯特別推薦剝皮辣椒雞湯，放山雞雞肉的非常軟爛，雞湯濃郁到極致，冬天來一碗暖心又暖胃！

牛肉麵．雞湯

地址：臺北市大安區敦化南路一段164號

電話：02-2778-7776

時間：18:00-03:30



9. 阿財虱目魚肚

「阿財虱目魚肚」是西門町相當著名的宵夜場，是名副其實的「深夜食堂」！還沒開店門口就已經大排長龍，店內座位不多，想吃的朋友請做好耐心等待的準備。必點滷肉飯肥而不膩，蛤蜊湯也很推薦，顆顆又大又飽滿，吃起來超過癮，另外煎至金黃酥脆的虱目魚肚看了就食慾大開，雖然這裡價位不算便宜，但值得一試！

阿財虱目魚肚

地址：臺北市萬華區內江街53號

電話：02-2370-3378

時間：週日、一公休，其餘時間21:30-04:30



10. 滷三塊五花肉飯

「滷三塊五花肉飯」是位於石牌知名的宵夜場排隊美食，菜單有很多充滿台南特色口味的料理，招牌的「滷五花肉飯」必點！採用的豬五花肉肥瘦比例剛好，醬汁甜甜鹹鹹帶有些微胡椒味非常迷人，軟嫩的肥肉與瘦肉伴著熱騰騰的米飯超級絕配，店裡還有炸土魠魚酥、燙青菜等家常菜都很適合與五花肉飯一起享用！

滷三塊五花肉飯

地址：臺北市北投區承德路七段100號

電話：0932-253-814

時間：週日公休，其餘時間17:00-02:00



