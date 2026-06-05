匈牙利美食8大推薦　烤鵝肝/椰菜捲/薯仔餅乾　濃稠紅椒雞料理

匈牙利國民美食中，除卻三巨頭古拉什、紅椒雞與匈牙利燉肉之外，還有充滿鮮味的各式小吃令人食指大動……



匈牙利美食

1. 紅椒雞 Paprikás csirke

紅椒雞絕對是本趟差旅行程中，名列我心中榜首的美食！濃香的紅辣椒調料佐上酸奶油，緩解了辛香料濃墨重彩的滋味。彈嫩麵疙瘩沾上濃稠醬汁，兩者簡直是最佳靈魂伴侶。西元1830年，在奧匈帝國匈牙利總督József nádor的廚師István Czifray出版的《匈牙利國家食譜（Magyar nemzeti szakácskönyv）》，就已經提到紅椒雞料理。紅椒雞的誕生，與匈牙利大平原上的農家緊密相連，通常以雞肉、紅椒粉、洋蔥、大蒜、青椒、番茄、酸奶油與麵疙瘩製成。

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2. 古拉什 Gulyás

在大大小小的餐館中都能見到古拉什身影。被匈牙利人公認為代表國家的重要美食，起源自匈牙利大平原的游牧民族。當時使用純天然的食材如肉、洋蔥、馬鈴薯（薯仔）、胡蘿蔔與香料，加上簡單料理手法製作出匈牙利牛肉湯的原型。

古拉什因為紅椒粉的使用迎來創新改良。曾於18世紀造訪匈牙利的德國植物學家Johann Centurius Hoffmannsegg寫道「einungarisches National-Gerichte von Fleisch mit türkischen Pfeffer（古拉什是一道用土耳其辣椒粉製成的匈牙利國菜）」，因為美味、清淡且深具營養價值備受人們喜愛。古拉什這道代代相傳的經典佳餚，不僅滿足味蕾，也在日常餐桌與節慶場合中，逐漸成為凝聚家人情感、象徵家庭溫度的料理。

3. 草原上的呼喚：匈牙利燉肉 Pörkölt

匈牙利燉肉Pörkölt是一款以去骨肉、洋蔥與紅椒粉，加入配料番茄或番茄醬、青椒、馬鬱蘭與大蒜製成的燉菜料理。燉肉與紅椒雞最大的差別在於肉的烹煮方式，燉肉會先經過烤製，汁水較少且不添加酸奶油；紅椒雞則直接將肉塊煮熟，汁水較多，最後常以麵粉或酸奶油勾芡。燉肉、紅椒雞與古拉什常被人們譽為匈牙利美食三巨頭，是匈牙利人家的常見料理，許多餐館都有販售。

4. 頂級美味不花大錢：烤鵝肝 Libamáj

匈牙利為鵝肝出產大國，早在幾世紀以前，匈牙利就開始生產鵝肝。對於生活在匈牙利大平原的農家來說，出售鵝肝為重要經濟來源。在布達佩斯許多餐廳中都有提供蘋果烤鵝肝這項經典料理，中央市場內也有多家販售罐裝鵝肝的商家。

5. 多瑙河的鮮味：漁夫湯 Halászlé

匈牙利人對於燉菜的狂熱，已經不限於一般飛禽走獸了！匈牙利境內因為多瑙河與蒂薩河流經，兩岸有許多傳統漁家會將河中捕獲的鯉魚切塊，加入洋蔥與紅椒粉一同燉煮，衍生出漁夫風味的魚肉燉菜。漁夫湯最早在19世紀時出現在文字記載中，相傳也是匈牙利聖誕節常見佳餚之一。中央市場二樓的Panoráma Ételbár也有販售這款鮮味十足的漁夫湯！

6. 匈牙利版蔥油餅：蘭戈斯 Lángos

台灣有炸彈蔥油餅，匈牙利則有蘭戈斯Lángos！最原始的蘭戈斯是一款由麵粉、酵母、油、牛奶與糖油炸製成的街頭小吃，在鄂圖曼土耳其帝國統治時期傳入匈牙利。蘭戈斯之名可能源自「火焰」，也有人將其稱為匈牙利披薩。最經典的吃法是在麵包上面鋪上酸奶油與起司食用，在聖誕市集、中央市場與街邊小店都能找到蹤影。布達佩斯出名的蘭戈斯專門店Retro Lángos Budapest還提供雞肉蘭戈斯、Nutella蘭戈斯等口味。

7. 「捲」起多個民族：椰菜捲 Töltött káposzta

捲心菜（椰菜）捲是一款充滿多元文化特色的料理，隨著土耳其人傳入匈牙利，是匈牙利常見的冬季菜品之一。傳統捲心菜捲是在高麗菜中包入豬肉末、米、雞蛋、鹽與胡椒烹製，通常會搭配酸奶油與麵包一同食用。

8. 酥脆小點心：馬鈴薯餅 Burgonyáspogácsa

Pogácsa是一款使用壁爐灰燼烘烤而成的麵包，最初由土耳其人帶入，匈牙利人將其發展成充滿在地民族風味的麵包。當地人將馬鈴薯以Pogácsa做法製作，製成酥脆香滑的馬鈴薯餅乾，可以搭配燉菜食用或是當成小點心。

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