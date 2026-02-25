旅遊注意｜法國公園禁酒　西班牙禁扶梯拍照　這地撿貝殼罰3千歐

歐洲很多國家常常因為遊客人數過多而面臨資源壓力，最為突出的是城市基礎設施、環境治理、接待服務等不堪重負，一些熱門目的地城市紛紛採取相應措施，試圖減輕因旅遊帶來的困擾。



據歐洲新聞網、福布斯雜誌（《Forbes》）等媒體報道，面對大量遊客的湧入，歐洲一些國家和地區常見的做法是限制郵輪停靠、增加旅遊稅、限制遊客人數等，但是現在一些地方出現了更詳細的規定，比如只能在規定區域自拍、對不當使用代步車處以鉅額罰款，禁止人們在海中便溺等。

歐洲6國家旅遊規定

歐洲6國旅遊註意（01製圖）

+ 9

1. 意大利

意大利五漁村國家公園禁止穿露趾鞋或拖鞋（如人字拖）登山，違規者可能面臨50至2500歐元的罰款，現場會有工作人員檢查徒步者裝備是否合規。

該公園位於意大利利古里亞大區拉斯佩齊亞省，此地以色彩斑斕的懸崖村莊和陡峭的徒步路線而聞名。每年春夏季節，大量遊客蜂擁而至，面對遊客量激增，當地政府出台了一系列管控措施，禁止穿人字拖是其中之一。

此外，意大利威尼斯小城禁止任何人在運河游泳、使用擴音器，違者罰1000歐元；意大利西北部利古里亞海岸的小鎮波託菲諾則禁止遊客在「禁停區」自拍，違者罰款275歐元。

2. 西班牙

西班牙第二大城市巴塞羅那（巴塞隆拿）禁止遊客在地鐵自動扶梯上自拍。巴塞羅那聖家堂每年吸引超過470萬遊客，附近的地鐵常常因遊客將手機卡在自動扶梯上自拍小視頻而出現危險狀況，以及造成地鐵站出口擁堵。巴塞羅那市政府出台新規，禁止遊客相關行為，並在聖家堂旁建造了6200平方米的廣場，供遊客休息和自拍。

巴塞羅那是西班牙旅遊壓力最大的城市之一，2024年頻繁發生「反旅遊抗議」，抗議者在巴塞羅那熱門旅遊區遊行，用水槍向毫無防備的遊客噴射，並高喊「遊客回家」。當地政府已投巨資以期到2027年緩解旅遊業帶來的管理壓力。

巴塞羅那與巴利阿里群島還規定，晚上9:30至次日早上8點禁止商店銷售含酒精的飲品和街頭飲酒，違反規定者將面臨750至1500歐元罰款，嚴重違規者最高罰款3000歐元。

西班牙馬略卡島對遊客自駕進行限制。遊客需向租車公司提供與入住酒店相同的個人訊息，並禁止在市中心自駕通行（僅允許本地居民車輛進入）。

西班牙南部託羅克斯（Torrox）鎮禁止人們搭建沙灘帳篷與遮陽棚。託羅克斯小鎮的白色建築和海灘每年吸引了大量遊客，但是該鎮禁止遊客在沙灘搭建帳篷、遮陽棚等設施，理由是佔用公共空間、製造噪音、阻礙救生員視線、妨礙緊急救援通道等。

西班牙全國近200處海灘禁止吸煙，包括電子煙。其中巴塞羅那10處海灘、巴利阿里群島有28處海灘、安達盧西亞53處海灘、加那利群島61處海灘、太陽海岸18處海灘。

西班牙城市維戈（Vigo）、馬拉加（Málaga）規定，禁止人們「在海灘或海中便溺」，違者罰款，金額從300歐元至750歐元不等。此外，還禁止人們在沙灘進行球類運動、攜犬入水及用遮陽傘佔座等行為。

馬拉加還禁止人們穿泳衣或光着膀子在城市裏走來走去，違規者有可能被處以最高 750 歐元的罰款。此外，馬拉加還禁止人們攜帶充氣玩偶上街。

西班牙阿利坎特省貝尼多姆市嚴打違規租賃電動滑板車。貝尼多姆是一座海濱城市，擁有眾多的摩天樓和綿長的海岸線，其美麗的城市風光每年吸引近300萬來自世界各地的旅行者。大量旅行者常常將電動滑板車作為出行代步工具，但是卻因為高速行駛頻繁發生安全事故。

當地政府2025年5月出台規定，電動滑板車僅限真正有需求者使用，禁止遊客因「娛樂目的」無保險高速駕駛電動滑板車，違規者將面臨80至500歐元罰款，必要時警方甚至會沒收滑板車。

3. 法國

法國巴黎等地禁止在公園或塞納河沿岸的公共場所飲酒，違者罰135歐元。戛納等海濱城市禁止在非海灘區域裸露上身或穿比基尼，違者罰38歐元。

4. 葡萄牙

葡萄牙阿爾布費拉市同樣規定，遊客如果穿着比基尼或泳褲（未搭配上衣）出現在大街上，將面臨最高1500歐元的罰款。同時，海灘上禁止使用高音喇叭，違者罰36000歐元。

5. 希臘

遊客在希臘海灘撿拾貝殼或鵝卵石可能面臨1000歐元罰款。很多遊客在希臘海灘看到漂亮的沙子、貝殼或漂亮的小鵝卵石總想撿一些留作紀念，但卻可能觸犯當地法律，因為希臘海島不允許人們從海灘上撿拾沙子或貝殼，如果僥倖帶走，在經過海關檢查時可能會被處以最高3000歐元的罰款。

6. 德國

在德國駕車，做出對他人辱罵或不雅手勢等行為被視為違法，有可能最高被罰款4000歐元，或被判處最高一年的監禁。

相關文章：旅遊慳錢心得｜買便宜機票空服員教你7招 這2天買飛起飛都最抵