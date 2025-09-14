土耳其美食｜伊斯坦堡8大必吃小食　特色船型披薩令人食指大動

個人有一套評判異國料理是否美味的標準：當我旅行異地時，第幾餐走入國際連鎖速食品牌。一方面探究當地物價指數，一方面出於個人飲食習慣。結果，我的嘴巴、我的胃、我的大腦，在土耳其伊斯坦堡忙到沒時間去想念薯條和可樂。



土耳其伊斯坦堡8種小食推介

1. 芝麻圈（Simit）

又被稱作土耳其貝果。一般而言，是將麵粉、鹽、酵母製作的麵糰，搓成長條狀後纏成圈，沾過糖水後，裹上白芝麻烘烤。芝麻圈外層稍硬，內層軟韌，口味不鹹不甜，帶著淡淡的麵香與芝麻香。

伊斯坦堡最常見的街頭攤販類型就是芝麻圈，是許多趕著上班、上課市民的早餐首選。若想吃到熱騰騰的芝麻圈，建議至專門的烘焙坊購買。

2. 烤玉米（köz mısır）

毗鄰藍色清真寺的君士坦丁堡競技場上，有許多小攤車，其中最吸引人的便是烤玉米。紅色攤車的炭香遠遠地飄散，上門的食客經常絡繹不絕。

基本上，攤商都選用黃玉米，除了烤玉米，通常還有一大鍋水煮玉米（süt mısır）。兩者都只以鹽巴簡單調味，帶出玉米本身的甜味。除了玉米，許多攤上同時會兼賣烤栗子，栗子一樣沒有特別調味。

3. 濕漢堡（Islak Hamburger）

據說是連鎖餐廳Kristal Büfe創辦人的意外之作。濕漢堡與普通漢堡類似，同樣以鬆軟的麵包夾著牛肉餅，並利用番茄醬與大蒜調味，只不過最大的差別在於其外表也覆滿調料。且為保持其濕潤，許多店家會將已備好的漢堡，放置於不斷有水蒸氣冒出的保溫箱內。

部分網友評價「令人哀傷」，但我和攝影師都覺得滿美味。

4. 土耳其披薩（İçli pide）

簡稱Pide，字面意思為「夾餡麵包」，源自土耳其黑海地區的美食。通常是將發酵小麥麵團揉製成扁平、兩側為尖的橢圓狀後，再鋪上番茄、肉末、菠菜或芝士等配料，進烤爐烘製而成。

由於造型似船，也有人稱其船型披薩。底部薄脆，配料單純，麵香四溢，傳遞出質樸的滋味，且適合多人一起分點不同口味。我想意大利人會認可它吧？

5. 青口鑲飯（Midye Dolma）

將香料飯填入青口的小吃，主要流行於伊斯坦堡、愛琴海和馬摩拉海沿岸等地。料理主要是將米飯與碎洋蔥或堅果等食材先拌炒，再將其填入洗淨的青口。食用時，可擠上新鮮檸檬角，並以青口殼作小湯勺挖飯。

街頭上販售青口鑲飯的青口人Midyeci，會在路邊支起簡易的木架與圓盤做買賣，也有不少專門的餐廳。

6. 烤魚三明治（Balık Ekmek）

海鮮控必嘗！Balık意為魚，是將處理好魚刺的新鮮漁獲（一般是鯖魚）在爐火上炭烤，佐以橄欖油及各式香料，混合著番茄、洋蔥、生菜絲等夾入麵包。鄰近埃米諾努廣場邊、停靠在金角灣沿岸的幾艘小船，即是販售烤魚三明治的知名攤位。

但本次我們在卡拉柯伊找到的Galata Fish Mekan也不遑多讓，另有捲餅版本Mekan，且其中還加入石榴點綴，更加清爽！

7. 烤馬鈴薯（Kumpir）

將大塊馬鈴薯劃開後加入奶油與芝士等烘烤，待內裡熟透後搗碎，再添入各種餡料與醬料。常見餡料選項包含玉米、橄欖、蘑菇、香腸、豌豆、小米等，醬料則有番茄醬及芝士淋醬等。拿到手上時，已是巨大無比（為了拍照美觀而單手拿實則超危險）。

值得一提的是，著名的奧塔科伊清真寺外，有一區廣場攤販幾乎都賣Kumpir，經過當下，光看便覺得很飽。

8. 雞肉飯（Tavuklu Pilav）

什麼是他鄉遇故知？那大概是在伊斯坦堡街頭遇見雞肉飯了。土式雞肉飯為一種將生米先行炒過後，再倒入雞湯中與鷹嘴豆燉煮的抓飯／香料飯（Pilaf），煮熟後放上雞肉絲即大功告成。部分店家會提供自製的醃製辣椒、胡椒粉及鹽巴等，顧客可依個人喜好另添。

由於米飯與雞湯煨煮過，入口後雞汁香直衝腦門，若再撒上胡椒粉，真的頗有（嘉義）雞肉飯的既視感。

【本文獲「旅讀」授權轉載。】