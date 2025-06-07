旅遊注意｜搭飛機6大常見失禮行為　「這1行為」空姐抱怨常被嚇到

人們出國搭乘飛機時，通常透過空服員尋求幫忙，近日一名日籍空服員在網絡上發一篇貼文，表示被乘客的行為驚嚇，引發討論。



在搭乘飛機時應注意那些禮儀？《網路溫度計DailyView》帶您一次看。

日籍空姐控訴被乘客行為嚇到？6大搭飛機失禮行為注意勿犯（點擊放大瀏覽）👇👇👇

搭飛機6大失禮行為 「1行為」切記勿做 嚴重或會被驅趕下機（01製圖）

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乘客突然抓住空姐 驚嚇程度讓網友喊性騷擾

這名日籍空姐透過個人Threads帳號發文表示自己經過一名旅客時突然被抓住手，該名旅客呼喊她並表達自己的需求，讓她相當驚嚇。該名空姐表示，

「雖然知道乘客不是故意的，但是還是會感覺到被冒犯，若需要幫助可以按服務鈴或舉手，我們自然會注意到你。今天這種情況發生了兩次，讓我不禁想『又發生了？』」



此貼文一出，不少網友紛紛留言，

「沒有冒犯嗎？這是故意的」

「什麼樣的人會毫不猶豫地觸摸別人的身體」

「我在餐廳工作，當有人從後面觸摸我並叫我停下來時，我也會感到不舒服」

「我認為這是性侵犯」

「性騷擾？」

「這是妨礙公務」



搭機禮儀大公開 貼心舉動也可能是麻煩

除了突然抓住空服員的手會冒犯他人外，還有一些禮儀需要注意，不僅尊重其他乘客，空服員也能提供更好的服務，以下這些行為在搭機時都應該避免。

1. 將吃完的餐盤疊在一起

每一個餐車的盤架都有固定的高度，將空盤疊起來餐盤就無法放進餐車，空服員還是要將空盤一一分開，這並不是貼心的舉動。

2. 說話太大聲

與同行者出行談話應降低音量，避免打擾其他乘客休息。

3. 脫鞋或脫襪

部分人對於脫鞋還能接受，但對於脫襪子相當反感。目前有部分航空公司有明訂禁止赤腳的條款，若違反航空公司有驅趕旅客下機的權力。

4. 監護人放任嬰幼兒吵鬧

因氣壓影響，嬰幼兒感到不適時容易哭鬧，監護人應安撫嬰幼兒情緒，避免影響其他乘客休息。

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5. 用餐時椅背後倒

用餐時間應將椅背調整回原位，避免造後方乘客的不便。

6. 佔用扶手

將手腳或部分身體放在前方或旁邊的座椅、扶手上，容易使其他乘客感到不適。此外，飛機因座位相鄰，部分扶手為兩個位置共用，長時間佔用兩個扶手也容易造成他人困擾。

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