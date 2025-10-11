旅遊注意｜意大利6大「觀光注意」　這景點穿人字拖罰2500歐元

印度《經濟時報》報道，意大利國家旅遊研究所數據顯示，該國今年預計接待3500萬國際遊客，這幾乎是2024年1300萬人次的近三倍。



長期以來，世界各地旅行者對赴意大利旅行情有獨鍾，古城、村莊、色彩繽紛的海濱小鎮以及奇特的山川湖泊，讓遊客流連忘返。但是在意大利旅行，遊客應該尊重當地文化習俗以及相關規定，特別是在意大利熱門景點，需注意以下幾點。

意大利旅遊6大「觀光注意」

1. 參觀特萊維噴泉池不要試圖進去涉水

特萊維噴泉（Fontana di Trevi）建於1762年，受電影《甜蜜生活》（《La Dolce Vita》）安妮塔穿晚禮服在噴泉裏涉水的影響，許多遊客來到這裏參觀總想跳進去感受一下古老的噴泉水。

羅馬警方稱，每年都會約有十幾名遊客跳進去而遭罰款（500歐元，約合港幣4537元）。

2. 不要在意大利的城市街區赤裸上身或穿泳裝閒逛

在意大利，赤裸上身或穿泳裝閒逛僅限於海灘或海濱浴場，城市街區嚴禁此類着裝，尤其是在意大利南部的索倫托地區（Penisola Sorrentina），赤裸上身或穿泳裝在街上閒逛最高可罰500歐元。

3. 不要穿着人字拖進入五漁村國家公園步道

五漁村國家公園（Parco Nazionale delle Cinque Terre）位於意大利西北海岸線上，峽谷兩側的海灘和懸崖頂上糖果色的房子構成美麗的童話世界。

這裏的步道非常有名，但是懸崖邊的小徑有時非常狹窄，所以這裏規定遊客必須穿得體的鞋子，尤其禁止穿人字拖進入步道，違規者將被處以最高2500歐元罰款（約合港幣22685元）。

4. 梵蒂岡西斯廷教堂內禁止拍照

梵蒂岡（意大利境內的獨立國家）西斯廷教堂（Cappella Sistina）是大多數遊客的必遊之地。

這裏面收藏、展示着米開朗基羅（Michelangelo）、拉斐爾（Raphael）、達芬奇（Leonardo da Vinci）等畫家幾個世紀以來創作的藝術珍品，為保護這些藝術作品免受閃光燈損害並維護神聖氛圍，館內嚴禁攝影。

5. 埃特納熔岩流500米範圍內禁止靠近

西西里山區的埃特納（Etna）等活火山周邊設有強制安全距離，熔岩流500米範圍內禁止遊客靠近。

儘管當地警方頻繁警告並採取限制措施，但是很多遊客無視這些警告，人們甚至嘗試用熔岩烹飪食物。意大利西西里地區管理部門規定，遊客進入熔岩流500米範圍將被警方拘留。

6. 威尼斯的禁忌

威尼斯（Venice）的禁忌頗多，尤其要注意，不要在威尼斯公共場所野餐或在城市的橋樑上停留太久，此規定旨在保持狹窄街道和橋樑上道路暢通。

此外，不要在威尼斯的運河中潛水、游泳或沐浴，否則將會被處以罰款。

在威尼斯，晚8點到早8點之間禁止在街上喝酒。同時，禁止投餵威尼斯聖馬可廣場（Piazza San Marco）的鴿子，主要是為了保護建築和環境衛生。

