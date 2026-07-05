日本東京交通｜單軌電車直達羽田機場　3步驟機器購票　需備現金

提到日本東京交通，許多人第一時間會想到地鐵與JR，但其實往返羽田機場、同時又能欣賞東京灣景色的東京單軌電車，也是不少旅客會用到的重要交通工具，東京單軌電車連接羽田機場與市區，搭乘時間短、路線單純，對第一次到東京自由行的旅人來說相對好上手。



本篇將從東京單軌電車的基本介紹開始，整理實際搭乘的優缺點、購票方式、常見優惠車票，以及搜尋最常出現的搭乘疑問，幫助你快速判斷東京單軌電車是否適合納入行程規劃。

東京單軌電車介紹

東京單軌電車是一條全長17.8公里的單軌鐵道路線，路線稱為「東京全景線（Tokyo Panorama Line）」，連結濱松町站與羽田機場第2航廈站，全線共設有11個車站，該路線由隸屬JR東日本集團的東京單軌電車株式會社營運，並於1964年為配合東京奧運正式通車，單軌電車採單一軌條行駛，具備低噪音、低震動的特性，被視為相對環境友善的軌道交通系統，從羽田機場國際線抵達後，步行約2～3分鐘即可抵達「羽田機場第3航廈站」，轉乘動線流暢。班次方面，平日與假日時刻一致，自第3航廈站前往東京方向的首班車為清晨5:09，末班車至凌晨0:10，能有效對應早班與深夜航班旅客的交通需求。

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東京單軌電車優缺點

東京單軌電車優點

1. 直達羽田機場航廈：三座航廈皆有設站，下車即可進航廈，拖行李也輕鬆

2. 速度快、準時性高：不受地面交通影響，羽田機場到濱松町約13–23分鐘

3. 班距密集：尖峰時段約3–5分鐘一班，等待時間短

4. 轉乘方便：濱松町站可無縫轉乘JR山手線，快速進入東京市區

5. 景觀加分：高架路線可欣賞東京灣與城市景色，旅程不單調

東京單軌電車缺點

1. 無法直達核心市區：需在濱松町轉乘，不能一次到新宿、澀谷或上野

2. 轉乘仍需走動：攜帶大型行李時，轉乘JR仍需留意動線與尖峰人潮

3. 夜間班次較少：深夜或清晨航班需注意末班車時間

4. 票價非最便宜選項：與部分巴士或京急電鐵相比，價格略高

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東京單軌電車購票教學

東京單軌電車的車票可於各車站設置的自動售票機購買，整體流程僅需3個步驟：

1. 選擇目的地與票種

於售票機觸控螢幕上選擇欲前往的車站，並選擇票種（大人／兒童）。

2. 確認票價並投入現金

螢幕會顯示對應票價，確認無誤後投入現金付款。

※售票機不支援信用卡付款，建議準備現金。



3. 取票並確認找零

付款完成後，於取票口領取車票，並記得確認是否有找零。

東京單軌電車優惠車票

東京單軌電車優惠車票是僅適用於東京單軌電車路線的優惠票種，主要用於往返羽田機場各航廈站與濱松町站之間。此類車票的使用範圍僅限單軌電車本線，不包含JR或其他鐵道路線，適合目的地就在濱松町周邊，或已計畫另外使用IC卡轉乘的旅客。是否有價格優惠會依活動或販售期間而有所不同，使用方式為單程一次有效，途中不可下車。

適合族群

1. 行程僅到濱松町一帶

2. 已持有Suica／PASMO、JR Pass的旅客

3. 不需要一張票完成轉乘的人



單軌電車＆山手線內優惠票

單軌電車＆山手線內優惠票是一款結合東京單軌電車與JR山手線的特別乘車券，可從羽田機場搭乘單軌電車至濱松町站後，直接轉乘山手線前往指定範圍內的各大車站，全程僅需一張車票即可完成轉乘。此票僅於週末、國定假日及特定期間（如夏季）限定販售，票價為大人540日圓、兒童270日圓，依目的地不同約可節省130～260日圓。需注意此票為單程一次使用，且不可中途下車。

適合族群

1. 前往新宿、澀谷、池袋、上野等山手線站

2. 想省車資、減少轉乘步驟的旅客

3. 第一次到東京、不熟悉交通系統者



東京單軌電車沿線散步一日券

「東京單軌電車沿線散步1日券」是一款可於當日不限次數搭乘全線的自由乘車券，適用於東京單軌電車所有車站。此票僅於週末與國定假日販售，票價為大人1,100日圓、兒童550日圓，可於各站的自動售票機購買。若行程中搭乘單軌電車4次以上，即有相當高的回本機會，特別適合安排工廠夜景參觀、機場設施見學，或參加沿線期間限定活動時使用。此外，也相當推薦作為羽田機場至臨海地區的隨興觀光交通票券，輕鬆展開沿線散策、美食巡禮等一日行程。

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東京單軌電車常見問題

什麼是東京單軌電車優惠車票？ 東京單軌電車優惠車票是僅適用於東京單軌電車路線的優惠票種，主要用於往返羽田機場各航廈與濱松町站之間，不包含 JR 或其他鐵道路線。 什麼是單軌電車＆山手線內優惠票？ 這是一款結合東京單軌電車與JR山手線的特別乘車券，可從羽田機場出發，於濱松町站轉乘山手線，僅用一張票即可抵達市區主要車站。 東京單軌電車可以使用Suica或PASMO搭乘嗎？ 可以。東京單軌電車支援Suica、PASMO等IC卡，也可於各站自動售票機購買紙本車票。

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