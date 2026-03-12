東京手信10大推介｜新登場香草餅乾／奢華西京燒／焦糖燉蛋布甸撻

東京手信推介2026｜東京手信不只有東京牛奶起司工場、白之戀人，還有更多極具特色的選擇！《香港01》「好食玩飛」整合10大東京手信推介，除了有經典必買的Press Butter Sand，還有全新登場的VANISTA香草甜品、Very Ruby Cut草莓餅乾及精緻奢華伴手禮京屋本店「奶油乳酪西京燒」，即看內文！



東京手信推介【1】Press Butter Sand——超人氣焦糖奶油夾心餅乾

Press Butter Sand是東京的人氣餅乾品牌，在旅遊區及機場皆有分店。品牌以販售焦糖奶油夾心餅乾而知名。Press Butter Sand的製作過程及設計細心，每塊餅乾都會經過「雙層烤法」適量去除多餘的油份，而且更有多種口味選擇！

購買地點：大丸東京店地下1樓｜Lumine Est 新宿地下1樓｜Scramble Square 1樓｜羽田機場｜成田機場｜JR池袋站｜JR東京車站



東京手信推介【2】薫るバターSabrina——精緻花朵千層酥

「薫るバターSabrina」全日本只有3家分店，其中一家坐落在東京。「薫るバターSabrina」嚴選世界各地優質奶油，製作出各式牛油甜點，當中人氣商品TOP 1的花朵千層酥，選用香醇奶油搭配糖霜製作千層酥，中間有奶油甜醬及杏仁點綴，手掌般的大小非常療癒！

購買地點：JR東京站Gransta Tokyo地下一樓



東京手信推介【3】AUDREY——GLACIA草莓花束脆餅

AUDREY是專門售賣士多啤梨甜品的商店，最知名的手信就是「GLACIA草莓花束脆餅」。把餅乾捲成甜筒狀，裏面擠滿甜甜的奶油，上面再伴有一顆士多啤梨乾，脆脆的餅乾搭配甜甜酸酸的味道，而且餅乾的外型看起來像極花束，非常適合用來送禮！

購買地點：JR東京站｜西武池袋本店本館B1F｜日本橋高島屋本館B1F｜羽田機場



東京手信推介【4】boB——新鮮現烤半熟流心可麗露

boB半熟可麗露由銀座義式餐廳主廚開發，主打每日新鮮現烤、外脆內軟的可麗露。可麗露以半熟流心為特色，內餡有如吉士醬般的濕潤軟糯口感，外觀更如花朵般精緻！除了有原味、焙茶、綠茶、蜜桃伯爵茶、焦糖蘋果等經典口味，不同分店亦會推出特別口味！

購買地點：東京都澀谷區神宮前4-31-10｜東京都中央區銀座8-11-13｜JR東京站Gransta Tokyo地下一樓｜東京巨蛋城



東京手信推介【5】BRULEE MERIZE——焦糖燉蛋布甸撻+芝士蛋糕

BRULEE MERIZE在2023年於東京站開業，開業第一星期已經創下出售20,000份的佳績，是近期炙手可熱的手信！BRULEE的人氣焦糖燉蛋布甸撻及焦糖布甸芝士蛋糕，有著燉蛋布甸的口感柔軟、順滑，散發著濃郁的蛋香，搭配甜甜的焦糖，還有香草和Rum酒的香氣，令人一試難忘！

購買地點：Tokyo Gift Palette 1樓



東京手信推介【6】PISTA & TOKYO——開心果主題甜點

PISTA & TOKYO於2020年在東京車站開業，是一間以開心果為主題的日本甜點專門店。店內的裝潢至品牌的包裝均以「開心果綠」為主色調，展現高級且時尚的質感。品牌的人氣推薦包括開心果夾心餅乾、開心果酥及開心果朱古力，口感豐富且充滿濃郁果仁味！

購買地點：TOKYO GIFT PALETTE 1樓｜日本橋高島屋 S.C. 本館地下1樓｜成田機場｜羽田機場



東京手信推介【7】VANISTA——2025年全新甜點品牌！全球不到1%大溪地香草甜品

VANISTA是日本於2025年推出的全新甜點品牌，主打大溪地香草的甜品，目前只有東京設有分店！大溪地香草在產量僅佔全球香草市場不到1%，擁有類似花香的獨特甜味與層次感。VANISTA將大溪地香草融入甜品，招牌包括夾心餅乾、香草費南雪、香草花瓣餅乾等，外型精緻，每一口都可以品嘗到香草甜味！

購買地點：西武池袋本店地下1樓



東京手信推介【8】AND THE FRIET——比利時薯條專門店

AND THE FRIET 是來自東京廣尾的比利時薯條專門店，以提供高品質、多種類型的薯條及歐美風格人像插畫的獨特包裝設計而聞名。除了現炸薯條外，店家近年亦透過真空低溫油炸技術轉化，推出可常溫保存的「薯條餅乾」高級零食！薯條根據不同薯仔品種與切法搭配調味，必食推介有雙重松露鹽、頂級鹽味、車打芝士、蜂蜜牛油及香蒜鯷魚。

購買地點：HIKARIE ShinQs B2F｜GINZA SIX B2F｜NEWoMan 新宿 2F｜東武百貨店 池袋店B1F｜東京晴空街道 2F Tower Yard 5號區



東京手信推介【9】京屋本店——精緻奢華伴手禮「奶油乳酪西京燒」

京屋本店是來自大分、創業超過四十年的便當與精緻料理店，近日在銀座首次開店，親手製作曾經是JR豪華列車「九州七星」指定餐點的「奶油乳酪西京燒」，正式將餐點商品化！「奶油乳酪西京燒」嚴選法國產高級奶油起司，並以自家製西京味噌醃製熟成，最後由職人手工烘烤，搭配「京屋之森」的特選食材點綴，被譽為是最佳的下酒菜！

購買地點：GINZA SIX B2F



東京手信推介【10】Very Ruby Cut——寶石造型草莓夾心餅乾！

Very Ruby Cut 是由日本知名甜品公司Grapestone推出的「草莓甜點專賣店」，目前僅在東京品川設有分店。甜品以「寶石」為設計靈感，招牌「草莓奶油夾心餅乾」將精緻的草莓點心融入極厚的奶油夾心，外型宛如晶瑩剔透的寶石，部分更含有草莓果肉，口感層次更豐富！

購買地點：Ecute Shinagawa 1F



