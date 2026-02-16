日本神社7大禁忌！投錢+穿著+求籤禮儀　鳥居是什麼？5大超靈神社

日本旅遊｜日本神社有什麼禁忌或注意事項？不少人都會趁著新年假期，前往日本旅行，並會順道去神社祈福。不過，其實日本神社亦有不少禁忌需要留意，《香港01》「好食玩飛」已為大家整理日本神社的7大禁忌，以免大家不小心觸犯，導致影響運程；另外亦有5大日本人認為「超靈」的神社給大家，詳情即看下文！



日本神社有什麼禁忌？

日本神社禁忌【1】穿著過份暴露

位於日本福岡市，供奉專門消災解厄的「警固大神」的警固神社提到，雖然日本大部份神社都沒有嚴格的服裝要求，但也盡量不要穿著過於暴露的衣服，因神社是祭拜神靈的地方，所以穿著必須得體。此外，涼鞋和拖鞋也應避免。

日本神社禁忌【2】直接穿過鳥居

在正式進入神社之前，需要先通過鳥居，但很多人會直接穿過去，而正確的做法是要先向鳥居鞠躬，以向神明表示你要進入神社。東京都神社廳解釋，鳥居象徵了一道屏障，將神聖之地與世俗世界分隔開，而神社是神明居住的地方，所以應保持謙遜的態度，故離開的時候也應鞠躬。

鳥居象徵了一道屏障，將神聖之地與世俗世界分隔開。（警固神社）

日本神社禁忌【3】走在參道的正中央

根據日本最大的神道宗教團體神社本廳官網，參道的中央被稱為「正中」（Seichu），視為神明的步道，凡人應避開以示謙卑。雖然現時的神社沒有硬性規定參道的行走方式，不過你可以在進入參道後，靠左側或右側行走，將此視為一種對當地神明的敬意。

參道的中央被稱為「正中」，視為神明的步道。（神社本廳）

日本神社禁忌【4】將手水舍的勺子直接對口／洗過的水流回池中

在進入神社宮殿前，都需要先到手水舍洗手漱口，表示身心得到淨化才進入神社。但很多人都不知道如何正確進行這個儀式，若不小心可能冒犯了他人。伊勢神宮提醒，在漱口的時候，切勿將手水舍的勺子直接對口，以及將洗過的水流回池中，因這被視為對後續信眾的極大不敬與不潔。

切勿將手水舍的勺子直接對口，以及將洗過的水流回池中。（警固神社）

日本神社｜如何進行神社的禮儀？

進入日本神社殿內之前，應該先在手水舍進行「手水禮儀」，但不少遊客都對這個儀式一頭霧水，不知道該怎樣「清潔」。其實伊勢神宮亦有教路正確的清潔步驟：

1. 用右手拿起手水舍的勺子，舀起大量的水，然後沖洗左手。

2. 將勺子換到左手，然後沖洗右手。

3. 再次用右手拿起勺子，往左手上倒些水，再漱口。

4. 再次清潔你的左手。

5. 用剩餘的水沖洗勺子，然後將其放回原位。

6. 正確清潔完雙手後，便可進入殿內，鞠躬兩次，然後雙手合十於胸前，雙手與肩同寬，拍兩下手，再深深鞠一下躬作結。



日本神社禁忌【5】不要拍攝正殿（本殿）與拜殿

警固神社指出，雖然每個神社對於拍照有不同的規定，但日本人認為，本殿是神社最神聖的建築，裡面安置著神靈，而拜殿則位於本殿前方，是信眾祭拜、奉獻或進行儀式的地方。因此，在未經允許的情況下，不應直接拍攝，這樣做是為了顧及神靈和信徒的感受。

在未經允許的情況下，不應直接拍攝神社。（太宰府天滿宮）

日本神社禁忌【6】祈禱時沒有脫帽或配戴太陽眼鏡

向神社祈福時，穿戴帽子或太陽眼鏡是不禮貌的行為，因這些配件會遮擋面部或顯得不莊重。由多個神社組成的巡禮活動「出雲國神佛靈場」，其官方網站亦有列明這一點。網站提醒，在向神佛祈禱的時候，記得摘下帽子和太陽眼鏡，以表誠心。

向神佛祈禱的時候，記得摘下帽子和太陽眼鏡，以表誠心。（太宰府天滿宮）

日本神社禁忌【7】大力投擲硬幣

在神社投入賽錢（香油錢），是向神明表達感謝的禮物，因此不應大力投擲，擾亂神域的清幽。警固神社亦有提醒旅客，奉獻的硬幣應輕柔地放入奉獻箱，切勿粗暴地丟進箱內。

奉獻的硬幣應輕柔地放入奉獻箱。（警固神社）

日本神社｜日本5大神社推介

日本神社推介【1】東京大神宮──以「關東最強結緣」聞名 3個月脫單

如果是求姻緣或婚姻美滿，東京大神宮便是首選。東京大神宮以「關東最強結緣」聞名，主祀天照大神與豐受大神，兩位均是日本最上位的神明；同時，神宮亦供奉了掌管男女姻緣的「造化三神」與據說是絕世美女的皇女「倭比賣命」，再加上又是神前結婚式的發源地，因此便成為了當地赫赫有名的求姻緣勝地，據說單身女子在神社抽到大吉籤的話，三個月內便能拍拖！

地址：東京都千代田區富士見2-4-1

交通：JR中央總武線、東京Metro地鐵有樂町線、南北線、東西線、都營地鐵大江戶線「飯田橋站」，步行約5分鐘



日本神社推介【2】小網神社──「東京最強招財」神社「洗錢之井」

小網神社位於東京人形町，被譽為「東京最強招財」神社，至今已擁有500年以上歷史。神社的主祭神是倉稻魂神（稻荷大神），而共祭神之一的市杵島比賣神（弁財天），也是人們信仰的「東京錢洗弁天」，傳聞只要在神社內的「洗錢之井」清洗金錢，然後放進錢包，就能獲得非常好的財運。

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

交通：都營淺草線・日比谷線「人形町站」A5出口，步行約5分鐘



日本神社推介【3】愛宕神社──爬上86級石階！事業步步高陞

愛宕神社位於東京都港區，被視為可以提升事業運勢的聖地。神社有一條名為「出世的石階」的陡峭階梯，「出世」在日語中有事業蒸蒸日上的意思，據說只要爬上86級的石階，抵達神社，事業便會步步高陞！

地址：東京都港區愛宕1-5-3

交通：都營淺草線・日比谷線「神谷町站」或「虎之門之丘站」，步行約5分鐘



日本神社推介【4】五條天神社──東京最具療癒力量的「醫神之地」

五條天神社位於東京上野公園內，被譽為東京最具療癒力量的「醫神之地」。神社內祭祀著「醫學之神」的大已貴命、少彥名命，吸引許多信徒在這裡祈求病狀好轉、身體健康。由於神社就在上野公園，因此也可在遊覽公園的時候，一併前往神社。

地址：東京都台東區上野公園4-17

交通：JR或地鐵「上野站」，步行約5分鐘



日本神社推介【5】太宰府天滿宮──「學問之神」菅原道真／摸牛頭變聰明

如果是求學業成就的朋友，最適合便是求助日本深受尊敬的「學問之神」菅原道真。位於福岡的太宰府天滿宮便是他的長眠之地，宮內有多尊神牛銅像，據說只要摸摸牛頭便能變得聰明。

地址：福岡縣太宰府市宰府4-7-1

交通：西鐵線「太宰府」站下車，步行約5分鐘。



