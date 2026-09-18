清邁美食｜升級版泰國家常菜　巨大蟹肉歐姆蛋　咖喱蟹肉/炸蝦餅

清邁的「Mae-Jin 金媽媽泰式料理」是一間主打家常風味的泰式料理餐廳，可能有些人對泰國菜的印象就是又酸又辣、非常重口味，但這裡所謂的家常風味指的就是調味時下手都比較沒有太重，尤其跟泰國東北（依善）地區的料理比起來算是非常溫和，不會酸到你眼睛瞇成一條線，也不會辣到你嘴巴有快噴火的感覺。



相對屬於一般外國觀光客都比較能接受的那種滋味兒，但聽說也很多泰國人大推（泰國人也不是全部都愛吃超酸、超辣的食物），然後可能有些人聽到「家常」就覺得可能只是炒飯、炒粿條、打拋豬那類的簡單料理～但這家提供的其實算是升級版的泰國家常菜，吃得到像是巨無霸蟹肉歐姆蛋、火山媽媽麵、咖哩粉炒蟹肉之類的好料，今天就分享給你們看看那天我跟朋友吃了什麼！

Mae-Jin 金媽媽泰式料理的位置

「Mae-Jin」的地點就開在尼曼商圈知名的「瑪雅生活購物中心（MAYA Lifestyle Shopping Center）」旁邊不遠處而已，你們從百貨正門口的噴水池步行過去大約只要2分鐘就可以到達，超近！

Mae-Jin 金媽媽泰式料理的用餐環境

從店門口的用色跟牆上貼的餐點照片就大概可以看得出它不是一間環境風格非常傳統的泰式餐廳，用色鮮明活潑，然後業者感覺應該是蠻年輕而且很有美感之人。（我從食物照片的呈現和文字編排中感受到的）

+ 1

除了門口那幾桌以外，裡面的用餐空間是這種風格，有涼爽的冷氣可以吹。（其實我剛到的時候好幾桌都有其他客人在用餐，空景照我是吃到最後快打烊的時候才補拍的）

大家有注意到那一排五花八門的調味料嗎？（上圖5）泰國料理其實還蠻注重「沾醬的搭配」這件事情的，各種不同的料理都要搭配不同的沾醬來吃，但你們不用擔心，基本上那些沾醬都不是自助的，你們點的哪道料理適合配哪種沾醬，服務人員上桌時都會幫你準備好，而且告訴你怎麼沾才是最推薦的吃法。（但大家如果有不同的想法當然還是可以自由配啦～）

Mae-Jin 金媽媽泰式料理的菜單推薦菜色

「Mae-Jin」的菜單有太多頁，這裡就不一一po給你們看了（頁面會被拉到落落長），但照片（上圖6）中這兩面是這裡的店家推薦菜色，上面除了泰文跟英文以外也有中文的菜名，所以點餐時不需要一直用翻譯軟體來翻譯。

當天跟朋友點的餐點

當天我跟朋友點了我覺得堪稱「滿泰全席」的餐點，幾乎囊括了店內所有熱門的菜色！

一張照片還拍不進所有的餐點，所以餐點合照就拍了兩張～

1. 火山媽媽麵（頂配） 399泰銖

不曉得大家知不知道曼谷第一學府朱拉隆功大學附近有間叫「Jeh O Chula」的名店！？那裡最出名的就是推出了「冬蔭功媽媽麵海鮮鍋」這種料理，我之前就超想去吃，但我平常的旅伴阿峯是一點點辣也不能吃的那種人，然後那海鮮鍋的份量又不太可能一個人吃完（我不是大胃王），不過這裡的「火山媽媽麵」其實就跟那間名店的海鮮鍋很類似，所以我很開心自己終於有機會吃到這種料理了！（這次的朋友是比我更能吃辣的）

因為我沒吃過曼谷名店的，所以無從比較兩家的口味，不過Google評論上有人說他覺得比那家名店的好吃，不會太酸或太辣，我自己吃的時候也是覺得酸度、辣度我完全可以接受，不會有吃個一、兩口就馬上需要配飲料來解辣的感覺，然後它的用料我只能說非常大氣，各種去殼鮮蝦、蟹肉塊、魷魚圈、三層肉、肉丸等都非常鮮美可口（底部是泰國的媽媽麵），然後中間還打上了三顆鮮嫩欲滴的生蛋黃，可以視個人喜好看要不要打散，我個人是覺得打散以後夾起底下的媽媽麵，整個麵條沾滿蛋液的柔滑口感真的很加分～

2. 金媽媽豪華蟹肉煎蛋卷 999泰銖

第二道是如果你們用餐人數四人以上而且熱愛蟹肉類料理我會推薦一定要點來試試的「金媽媽豪華蟹肉煎蛋卷」，也就是我標題寫的「巨大蟹肉歐姆蛋」～

這個我也不確定是用了幾顆蛋去做出來的，但是它真的比一般飯店早餐的那種歐姆蛋大個幾倍，切開以後可以看到中間滿滿都是蟹肉塊（還不是細碎的蟹肉絲而已），然後我本來有點小擔心這麼大會不會吃起來口感不太好，但實際切了一塊起來品嚐～那歐姆蛋口感還是挺嫩的（尤其是裡面的部份），整個蛋香味十足，蟹肉咀嚼起來也鮮美極了，泰國有些煎蛋類的料理吃多了會有很重的油膩感，但是這一道我也覺得不會讓我有非常油膩的感覺，實在是令人回味無窮的美饌呀！

+ 3

3. 泰式生醃蝦 250泰銖

這道是台灣的泰式餐廳也常見的「泰式生醃蝦」，但擺盤更美，底下鋪了生菜、苦瓜等，除了泰式海鮮醬以外還可以搭配其他蒜片、辣椒一起享用，我自己是覺得吃起來感覺蠻新鮮的，而且回飯店以後也沒有鬧肚子。

4. 金媽媽招牌菠蘿炒飯 350泰銖

飯類的部份我主推「金媽媽招牌菠蘿炒飯」，雖然鳳梨炒飯在泰國算很常見的料理，但也有分好吃的和難吃的（我吃過很難吃的），這間的雖然沒有裝在鳳梨裡頭，但我覺得口味上算是非常好吃的鳳梨炒飯！

你們看看這個用料有多實在～（上圖6、7）彈牙的鮮蝦就有好幾尾，鳳梨用的也是新鮮的、不是罐頭的那種，搭配肉鬆、腰果、葡萄乾、香腸丁吃起來層次豐富，炒飯本身也是香氣十足，調味穠纖合度、深得我心。

5. 炒空心菜 99泰銖

下一道跟前幾道比起來算是比較平凡無奇，但也算鑊氣十足的一道家常好料，辣度有比我想像中的高一點（我平常是吃完全不辣的），但整體來說非常涮嘴，還帶有魚露特殊的香氣。

6. 必吃炸蝦餅 159泰銖

「必吃炸蝦餅」就是圓形的「金錢蝦餅」，泰國道地的蝦餅其實就長這樣，大家現在應該都已經知道台灣泰式餐廳常見的「月亮蝦餅」並非真正的泰國料理吧？

這裡的蝦餅我覺得厚度剛剛好，外脆內Q彈的口感咬下相當過癮，我記得裡頭雖然吃不到整塊的蝦肉，但感覺也是用了高比例的蝦肉去打成泥，咀嚼起來感受得到滿滿的鮮美好滋味，而且油瀝得很乾這點也很加分。

+ 4

7. 爆炒黑魷魚 320泰銖

再來這道是我第一次在泰國吃到的料理，叫做「爆炒黑魷魚」，看顏色應該是跟墨汁一起去大火快炒而成，雖然顏色有點可怕，但吃進嘴裡的口感Q嫩彈牙，然後調味的部份我覺得蒜香味濃郁然後醬汁有點甜甜的，整體來說非常惹味，還可以淋上一些檸檬汁去增添清爽的酸味。

8. 招牌咖哩蟹肉 350泰銖

「招牌咖哩蟹肉」在其他某些餐廳會翻成「咖哩粉炒蟹肉」或「蟹肉黃咖哩」之類的，總之它跟泰國的什麼紅咖哩、綠咖哩完全不一樣，是使用咖哩粉加上蛋液去烹調而成。（一般泰式的紅咖哩、綠咖哩都是用多種辛香料去研磨、搗碎成泥狀，而不會變成咖哩粉，味道上也比較辛辣）

我自己在泰國的餐廳超愛點這道料理的，因為它通常吃起來偏鹹甜鹹甜，辣度只有微微一點點而已，然後芬芳的咖哩香氣伴著蛋香以及鮮美的蟹肉，整個超級下飯，如果你們有點白飯的話，只要淋上大概三匙保證就可以整碗都吃光光！

9. 招牌大河蝦蝦黃煲仔飯 590泰銖

下一道是上桌就很有視覺震撼力的「招牌大河蝦蝦黃煲仔飯」，我覺得也是一般泰式餐廳比較少見的料理。（至少我蠻少看到餐廳有賣這道料理的）

這煲仔飯最搶眼的莫過於上面放了一隻體型不小的泰國蝦，整個對半剖開，蝦肉紮實又充滿彈性，重點是還看得到滿滿蝦膏，有夠銷魂～然後旁邊放了一大坨鮮味滿點的蝦卵，然後我記得米飯的上面還有一層蛋皮，然後鋪上了許多塊狀的蝦肉，保證每一口吃起來都讓人大呼過癮～

10. 泰式酸肉香腸 159泰銖

再來是跟台式香腸完全不同路數的「泰式酸肉香腸」，可以搭配蒜頭、薑片、辣椒、生的高麗菜一起品嚐。

如果你們從來沒吃過酸肉香腸的話，我會建議人數四人以上再點來嚐鮮，因為它的味道是又鹹又酸又辣，充滿泰式香料的辛香味，我認識有些朋友愛不釋手，但也有些朋友咬下一口之後就不敢再繼續吃，所以你們自己斟酌一下啦～

11. 金媽媽脆皮豬肉 250泰銖

下一道是「金媽媽脆皮豬肉」，算是在我的泰國食記中出現率還蠻高的一道料理。

泰國這種脆皮豬肉通常就是使用三層肉的部位，不過這裡的廚師切肉時有將偏肥的部份擺一排、偏瘦的部份擺一排，大家愛吃肥肉還是瘦肉可以自己挑著吃，然後咀嚼時我覺得脆皮的部份脆得很剛好，不像某些餐廳的真的硬到你會怕再咬下去、牙齒可能會鬆動的地步，然後肉香味跟油脂的香氣都很迷人，簡單沾上些許醬料就非常對味。

+ 3

12. 炸魚配特調醬 399泰銖

接下來這道是整尾對半切開後下鍋油炸到金黃酥脆的「炸魚配特調醬」，表面有著舒服的焦脆感，但裡頭的魚肉還保有些許水份，吃起來不會感覺太乾或太油，然後肉質細緻又緊實，可視個人喜好搭配不同的沾醬。

13. 大鮮蝦椰汁冬炎湯 499泰銖

「大鮮蝦椰汁冬炎湯」的那個冬炎湯其實就是「冬蔭功」啦～只是不同的翻譯而已，這裡的是以類似小火鍋的方式呈現，底下還有點火在持續保溫。

就像台灣的牛肉麵一樣，其實泰國每間泰式餐廳做出來的冬蔭功也各有巧妙不同，像這一鍋的最大亮點就是加入了體型巨大、肉質緊實的泰國蝦，然後那個酸度跟辣度就如一開始所跟大家介紹的一樣，我覺得都在一般外國人可以接受的範圍內（當然完全不吃辣的人可能還是覺得很辣），而且因為有加入不少的椰奶，所以整體風味又更溫潤和諧了些，然後往底下撈一下還找得到多種蔬菜類的食材跟肉片，絕對是有料多味美的感覺。

14. 芒果糯米飯 159泰銖

再來是很多人去泰國旅遊時都必吃的「芒果糯米飯」。

泰國的芒果其實也是有各式各樣的品種，這裡的我覺得是有選用比較好的品種，香甜又多汁，酸度比較沒那麼高，纖維也蠻細的，糯米飯的口感十分軟Q，淋上甜中帶點微鹹的椰奶醬以後，幾乎就是我心目中的滿分芒果糯米飯了！

15. 金媽媽泰式椰奶餅 139泰銖

另外一種甜點是有時在泰國路邊攤會看見的「泰式椰奶餅」，外層的餅皮有點焦脆感，裡頭是滑嫩且有點膏狀的椰奶，搭配著青蔥、芒果、鳳梨、玉米、龍眼等不同的食材，我覺得是蠻涮嘴的Finger Food，每一個吃起來都有不同的感受。

以上就是這次的分享，我覺得「Mae Jin」是一間蠻適合三、四人以上一起來用餐的泰式餐廳，一、兩人也不是不能來用餐，只是你們翻開菜單以後一定會有這個也想點、那個也想點的感覺，然後像我們一樣忍不住就點了一大堆 然後如果你們問我最推薦這裡的什麼料理的話，我心目中的Top 3依序是「火山媽媽麵」、「金媽媽豪華蟹肉煎蛋卷」以及「招牌大河蝦蝦黃煲仔飯」，相信你們吃過以後也會跟我一樣愛不釋手的！

แม่จิน Mae Jin Thai Food & Bistro 金媽媽

地址：ช้างเผือก โครงการ The Wall Nimmanahaeminda Road, เมือง Chiang Mai 50300 Thailand

電話：+66-93-029-5087

營業時間：11:00 ~ 21:00（禮拜五、六、日營業到22:00）



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】