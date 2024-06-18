清邁自由行｜泰國一向都是港人旅行的熱門地，除了曼谷、芭提雅和布吉以外，清邁同樣是泰國的熱門旅遊地區，加上清邁被山林包圍，較泰國其他地區清涼。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了清邁自由行懶人包，包括9大必去景點，歷史悠久的古城、好吃好逛的夜市、文創林立的寧曼路等；還有4個海陸空戶外活動體驗，並附有自由行貼士。



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清邁是一個被山林包圍的清幽古都，天氣較泰國其他地區涼爽。（圖片來源：泰國政府旅遊局香港）

清邁位於泰國北部，是泰國第二大城市，是一個被山林包圍的清幽古都，歷史悠久曾經是蘭納王國（Lanna Thai）的首都，至今還保有著許多古蹟建築和文化特色，也被稱作「北方玫瑰」。然而寧曼區又充滿設計風的咖啡廳和文創小巷，為古都增添年輕色彩。

清邁9大景點好去處

清邁自由行景點【1】清邁古城

清邁古城區是清邁的市中心，歷史悠久，自1296年孟萊王由清萊搬遷至清邁開始，清邁就成了蘭納王朝的首都。清邁古城區更是清邁的市中心，大家可以隨意在古城裡閒逛，逛逛寺廟、市集、夜市等，在古色古香的城鎮裡體驗蘭納王朝的歷史痕跡。

塔佩門

去到清邁古城區，就不得不去塔佩門。清邁古城呈四方形，四邊均有內外兩道城牆和護城河包圍，但經過七百多年的時間洗禮，就只剩下內城牆的四個城角和五座城門。東面的塔佩門是唯一仍保有完整門扇的城門。城門前廣場有許多鴿子聚集覓食，有小販會向遊人出售飼料，營造出白鴿紛飛的壯觀畫面，是古城必去打卡地。

地址：Tha Phae Road, Chang Khlan Sub-district, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200



清曼寺

建於1297年的清曼寺是清邁古城內最古老的寺廟，由蘭納王國第一任國王孟萊王親自監督興建，融合了蘭納及錫蘭風格。主殿後方有一座白底金頂的舍利塔，四方基座有15隻大象石雕，且是按照大象真實比例來雕刻，十分宏偉壯觀。

地址：171 Ratchapakhinai Rd, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200

開放時間：08:00-17:00



帕辛寺

帕辛寺是清邁的第二大寺廟，在清邁有著崇高的地位，由蘭納王國孟萊王朝第五任國王在1345年興建用以供奉其父王的遺骨，後經過多次擴建及大規模修繕，現時成為蘭納王國最具代表性和保存最完好的寺廟之一。

地址：2 Samlarn Rd, Phra Sing, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50280

開放時間：09:00-18:00



清邁自由行景點【2】寧曼路

相對於有歷史韻味的清邁古城，古城西邊的寧曼路絕對是文青的天堂，在寧靜的小巷裡有各種設計商店、風格咖啡館林立，充滿文青氣息，是當地年輕人聚集的地方。整個街區裡匯集了很多風格的建築，有歐式的、有傳統東南亞風格的，它們都以所屬店家的主題為設計靈感，成為很多遊客在此留影的標誌。

MAYA Lifestyle Shopping Center

MAYA是寧曼路的地標，與曼谷的購物商場有很多名牌精品專櫃不同，這裡大都是NaRaYa曼谷包專賣店、H&M這類較為親民的平價品牌，而且商場內服裝、藥妝、電器、生活雜貨、電影院、室內兒童遊樂場，還有手信特產店等應有盡有，MAYA一定能滿足喜歡血拼購物的大家。

MAYA Lifestyle Shopping Center是寧曼路的地標。（圖片來源：MAYA Lifestyle Shopping Center官網）

地址：55 Moo5 Huay Kaew Rd, Tambon Chang Phueak, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300

營業時間：10:00-22:00



寧曼一號One Nimman

寧曼一號是近年開幕的新商城，內裡有很多充滿創意的設計小店和特色美食進駐，也有藥妝店、手信特產等可以買。中庭廣場更會不定時舉行限定活動和夜市。寧曼一號外觀設計感十足，由數座歐陸式紅磚建築組成，被譽為清邁最美購物中心，好買好逛又好拍，去寧曼路一定不能錯過。

地址：Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200

營業時間：11:00-22:00



清邁自由行景點【3】瓦洛洛市場

瓦洛洛市場是有百年歷史的室內傳統市場，位於清邁古城東北角，湄平河附近，是一個集水果、乾貨、熟食、雜貨、鮮花等等於一體的大型市場，樓高三層，由超過500個攤檔。很多清邁當地的特產都能在這裡買到，例如烤北方式香腸、辣椒醬以及脆皮豬皮等，物廉價美。而瓦洛洛市場天橋連接的龍眼市場(Ton Lam Yai Market)則有賣比較多熟食與水果，價格都是親民的在地價。在這裡買手信性價比超高，比起一般手信特產店更為便宜。

地址：Wichayanon Rd, Tambon Chang Moi, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300

營業時間：04:00-18:00



清邁自由行景點【4】週日夜市

週日夜市是清邁最具代表性的夜市。（圖片來源：泰國政府旅遊局香港官網）

每逢星期日黃昏舉行的週日夜市，是清邁最具代表性的夜市。攤檔會沿著塔佩門一直延伸到帕辛寺，規模十分盛大。市集內的手作及文創商品多元，各種小吃選擇眾多，亦有各種服飾首飾店，走累了還可以在露天按摩檔按摩。幾乎每個旅客去到清邁都會去週日夜市，雖然人很多會有點擁擠但勝在氣氛很好，值得體驗。

地址：Rachadamnoen Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200

營業時間：星期日17:00-22:00



清邁自由行景點【5】清邁大學夜市

清邁大學夜市位於寧曼路附近，是當地人常去的夜市，因此更為貼近當地人的生活，且加上鄰近大學所以商品都較為年輕化和價格相對便宜。相對其他夜市而言，清邁大學夜市的規模則較為小，觀光氣氛較不濃厚紀念品伴手禮種類較少，更多攤檔售賣當地學生流行的服飾、彩妝等。然而該夜市小吃種類多元口味道地，且大多都是份量十足性價比高的美食，想以優惠價格品嘗更多道地小吃的話就一定要去清邁大學夜市。

地址：100/20 Huay Kaew Rd, Tambon Chang Phueak, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300

營業時間：18:00-23:00



清邁自由行景點【6】清邁夜間動物園

清邁夜間動物園位在素帖山下腳，為泰國最大的動物園，其面積更是新加坡夜間野生動物園的兩倍，飼養了超過一百多種動物。園中除了可以看動物，亦能遊覽花園、瀑布和湖泊，山頂更能俯視清邁城。

園中最大的賣點就是遊園車服務，大家可以坐在車上遊覽肉食性和草食性動物兩個園區，而肉食動物的夜間活動特性，則成為此動物園的特色項目，能近距離觀察獅子、狼、老虎等，相當刺激。另外園中還有老虎表演、舞蹈表演等，亦可以與小動物合照。

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地址：33, Tambon Nong Kwai, Amphoe Hang Dong, Chang Wat Chiang Mai 50230

營業時間：11:00-22:00



清邁自由行景點【7】白廟

白廟建於1998年，因寺廟整體呈現素白色，並雕刻各種華麗造型的白龍團。（圖片來源：IG@songmingeun9703）

「白廟」又名「白龍寺」、「龍昆寺」、「窪龍坤」、「靈光寺」，位於泰北清萊，由泰國華裔藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）設計建造。白廟建於1998年，因寺廟整體呈現素白色，並雕刻各種華麗造型的白龍團，吸引不少遊客前往打卡。設計者許龍才希望藉白廟將佛教與藝術完美融合，選用白色寓意佛陀的純潔和佛的智慧照耀宇宙，而進入正殿之前會先經過一座奈何橋，代表的是走向天堂的含意，橋下則有許多來自地獄的救贖之手往上伸，因此在橋上千萬不要往回走。

地址：Pa O Don Chai Road, A. Muang, Chiang Rai, 57000

開放時間：06:30-18:00

門票：外國人50泰銖、泰國人免費



清邁自由行景點【8】黑廟

黑廟其實是一個以死亡、地獄為主題的私人博物館。（圖片來源：IG@paulaintheshadow）

「黑廟」其實並不是廟宇，而是由著名泰國藝術家塔頑（Thawan Duchanee）以死亡、地獄為主題設計的一座私人博物館，所以又被稱為黑屋博物館。館內展示了許多與生死相關的古董、標本、當地藝術作品等，希望藉此向大家傳達關於宗教、生死、好壞等對生命本質的思考，由於建築物本身是黑色系，因此被當地人稱作「清萊地獄」，而也有了黑廟的稱號。

地址：414 Moo 13 Nanglae, Muang, Chiang Rai, 57100

開放時間：09:00-17:00

門票：80泰銖



清邁自由行景點【9】茵他儂國家公園

茵他儂國家公園是泰國第一高峰，也被稱為「泰國的屋脊」。（圖片來源：泰國政府旅遊局香港官網）

茵他儂國家公園是泰國第一高峰，也被稱為「泰國的屋脊」，海拔2565米。山上有讓人嘆為觀止的美景、常綠的植物、壯觀的瀑布及美麗的自然步道。整個園區綠意盎然非常清美漂亮，而且當時為了慶祝泰王及皇后60歲生日而建的國王皇后雙塔更讓原本優美的景色增添了濃厚的泰國風格，還能走訪少數民族克倫族村莊及山林中的Sirithan瀑布，感受清邁山水之美，是很值得來一趟的清邁景點。

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地址：19 Ban Luang, Chom Thong District, Chang Wat Chiang Mai 50160

開放時間：08:00-18:00



清邁戶外活動

清邁擁有豐富的原始自然生態，四周被群山環繞，而且擁有湍急的河流和美麗的湖泊，因此提供不同類的戶外活動體驗，當中清邁最熱門戶外活動包括叢林飛索、激流、越野車、高卡車等等，由空中、陸地玩到水上，各種刺激戶外活動體驗。

清邁戶外活動【1】清邁大峽谷水上樂園

清邁大峽谷水上樂園是由採石場改建的大型水上樂園。（圖片來源：大峽谷水上樂園官網）

清邁大峽谷水上樂園約50年前原是採石場，被一位曼谷商人收購後改為大型水上樂園。除了改善水質及加裝安全設施，並設置了巨型吹氣彈床、吹氣滑水梯、10米高滑水台、獨木舟、水上單車、Wakeboard等各種類型的水上玩樂設施。另外場地並附設餐廳、咖啡店、更衣室、儲物櫃，甚至連防水相機和防水相機殼都有得出租，非常貼心，絕對是清邁玩水好去處。

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地址：202 Nam Phrae, Hang Dong District, Chiang Mai 50230

營業時間：09:00-18:00



清邁戶外活動【2】叢林飛索

叢林飛索是清邁必玩戶外活動之一。（圖片來源IG@jungleflightchiangmai）

泰北山區坐擁翠綠茂盛的熱帶雨林，獨享原始大自然風光，再加上常年涼爽的溫度，非常適合進行叢林飛索項目。在活動過程中參加者不僅仿如泰山般，由一個平台滑翔到另一座平台，享受凌空飛翔的快感，還可以在高空中俯瞰一覽無遺的叢林景致，活動更包含高空垂降、空中吊橋、繩網等不同設置，若想體驗高空刺激感的旅客到清邁自由行可以去挑戰。

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清邁戶外活動【3】湄登河激流

水上活動——湄登河激流。（圖片來源：8Adventures官網）

清邁雖然處於內陸地區，但同樣有很多刺激的水上活動，最熱門的是白水激流泛舟。喜歡刺激冒險必定要一嘗湄登河激流泛舟體驗又或湄登河10公里激流+瀑布玩水體驗，感受奮力對抗水流、腎上腺急升的刺激快感，不僅大人可以玩，小孩也可以參與8Adventures湄登河親子激流，選擇難度較低、急流等級僅2+至3+級的8公里激流體驗。

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清邁戶外活動【4】越野車

ATV越野車是清邁最受歡迎的戶外活動之一。（圖片來源：8Adventures官網）

ATV越野車可說是清邁最受歡迎的戶外活動之一，大家可以親自駕駛ATV越野車穿過崎嶇不平的泥漿及沙石路，駛入綠意盎然的原始叢林，享受狂野刺激感的同時又可以沿路欣賞到清邁獨特的美麗景色。

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清邁美食推介

清邁美食【1】泰北前菜拼盤

清邁是古時南來北往的貿易必經之地，因此深受鄰近國家緬甸、中國的影響，因此口味上也不似一般泰國菜的勁辣，口味溫和且層次豐富，因此去到清邁就一定要試泰北料理，而當中開胃菜的泰北前菜更是一絕。色彩鮮豔的大盤子上呈擺著炸豬皮、泰北香腸、酸肉、水煮蔬菜或水煮蛋，搭配一碟鹹辣的青辣椒醬，酸辣開胃。

清邁美食【2】泰北香腸

在市集裡經常可以見到街邊烤泰北香腸的攤檔，泰北香腸吃起來酸酸的，帶點微辣，這些滋味來自腸衣裡攪拌了紅咖哩醬的豬絞肉，以及香茅、檸檬葉，以及南薑、紅蔥頭等香料，有些還會加入粉絲，構築成泰北香腸的風味魅力，因此泰北香腸是去到夜市必買的小吃之一。

泰北香腸呈蚊香型，味道獨特。（圖片來源：泰國政府旅遊局香港官網）

清邁美食【3】泰北金麵

泰北金麵又稱為咖喱麵，「美賽泰北咖哩雞腿麵」（Khao Soi Mae Mani）的泰北金麵尤其出色，曾經登上《泰國米其林指南》必比登推介，黃澄澄的咖哩湯頭裡放入雞蛋麵，上面再鋪上一層炸過的雞蛋麵，以及一根滷得入味的雞腿，湯底濃郁，雞腿肉質鮮嫩。

美賽泰北咖哩雞腿麵

地址：29/1 Ratchaphuek Alley, Tambon Chang Phueak, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300

營業時間：09:00-16:00



清邁美食【4】SP Chicken烤雞

群山環抱的清邁常吃烤雞，尤其是塞了大量香料調味的烤全雞。清邁古城區裡有家米其林必比登推薦的「SP Chicken」，憑著炭火燻烤的招牌烤雞在地飄香30年，每到營業時間總是大排長龍，無論觀光客或當地人都喜歡，常不到下午兩點就賣完收攤。去掉內臟的全雞裡塞入爆炒過的蒜頭，以及特製的辛香醬料，再放到爐架上慢慢烘烤，滴下來的雞汁香氣讓排隊的旅客更飢腸轆轆。

SP Chicken

地址：9/1 Samlan Road Soi 1, Phra Singh, Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200

營業時間：10:00-17:00



清邁旅行住宿推介

清邁酒店住宿比很多旅遊城市便宜，住宿類型也相當多元化，由五星級奢華酒店、精品酒店、親子酒店、Pool Villa別墅、公寓式酒店、平價酒店同青年旅館都齊備。清邁近年由古城區以至周邊山區，發展了不少新的休閒度假區，Villa開不停，《香港01》好食玩飛記者精選清邁10間酒店及民宿，全部都極具特色，古典風、泰北風、北歐風等。

清邁酒店推介詳情以下連結看到：

清邁酒店10間推介！人均$89起住玻璃屋、森林木屋、雲海網床打卡

清邁旅行貼士

清邁旅行貼士【1】天氣

清邁的平均氣溫大概是30度，跟泰國其他城市比較因靠山所以較為涼爽。6-10月是雨季，實際上降雨主要發生在下午或晚上，而且通常以陣雨或熱帶式又猛又短的雷雨為主，連續下雨幾小時的情況在清邁並不是常態，因此不用擔心在雨季去清邁會影響整天的行程，不過還是建議大家若在雨季去清邁要帶備雨傘。

11月至2月屬於涼季，平均氣溫在20-23度左右，乾旱少雨，天氣宜人，不過日夜溫差頗大，早晚清涼，要帶外套備用。涼季也是全年最多人前往清邁的旅遊旺季，很適合體驗清邁Glamping露營和到山上賞花。

3月至5月屬於熱季，氣溫最高可達38-40度。另外泰北山區和周邊國家的農民有燒山焚耕的傳統習慣，每年的3月和4月是高峰期，導致空氣質素受到嚴重影響，因此建議大家避開這段時間。

雖然清邁較泰國其他地區涼爽，但平均氣溫依然較高，因次大家穿著短袖便可，若擔心曬黑可帶備防曬衣以及防曬用品。

清邁旅行貼士【2】交通

機場前往市區交通

RTC巴士於今年回歸復駛，目前營運的是紅線24號，費用為30泰銖（車上購票），所經過的站點都是熱門的旅遊景點，因此十分方便。然而每班車間隔為30分鐘，且營運時間是08:00-21:00，晚班機則無法乘搭巴士。

除巴士外，還可以乘搭的士。出境後會看到的士服務台，只要向櫃檯職員出示酒店名稱或住宿地址，職員便會安排車輛接載，車資是按距離、車輛大小定價收費而非按錶計算，往古城和尼曼區一般小車約150泰銖，若大車則約250泰銖。職員會在單據上寫上收費，到達酒店後直接付現金給司機便可，不用擔心司機繞路。

市內交通

在清邁市中心出入可使用雙條車、篤篤車或使用Grab這類叫車軟件。雙條車是泰北最常見的交通工具，隨招隨停，按距離長短收費，可議價或包車，一般來說都會標價寫20-30泰銖/人。篤篤車大多為100泰銖起跳，可2至3人搭乘分攤，通常只在舊城區內作短程行駛，若需到其他地區如寧曼區則需200泰銖起。

然而若要去一些較遠的市郊景點，叫車會較為困難，所以會建議大家租車或是包車，可以遊覽多過市郊景點，而且較為方便和安全。

清邁旅行貼士【3】付款方式

清邁大多數商鋪除了現金外，都支持信用卡、Alipay、FPS等支付方式，十分方便，但大部分夜市的攤檔和街邊小店都只收取現金，加上當地最主要還是使用現金，因此建議大家還是需要兌換足夠的泰銖，不能過於依賴電子支付方式。

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