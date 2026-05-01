芭堤雅美食｜泰北農家有機食材料理餐廳　連續四年獲米芝蓮推薦

大家喜歡吃有機食材製作的農家田園料理嗎？今天分享給你們的「GINGER FARM kitchen」就是一間這樣的餐廳，業者強調他們使用的食材大多來自於小農且大部份都是有機的，主要經營理念就是希望讓住在城市的人也可以享用到鄉間農場天然又有健康概念的食材，然後餐點風格主要是泰北的傳統家庭料理。



2020到2023連續四年都獲得米其林（米芝蓮）必比登（Bib Gourmand）的推薦，目前在泰國已經有十間以上的分店，我早在幾年前就曾經在他們清邁的「One Nimman本店」吃過一次並留下很好的印象，這次安排去芭堤雅（Pattaya，也稱芭達雅）的「Terminal 21 Pattaya」逛街，因為知道裡頭也開了一間分店，所以就提早上「kkday」購買了這裡優惠套餐的餐券，想說可以再回味一次！（那個餐券是可以從店內上百道料理中自己挑選想吃的幾道，然後還含白飯跟飲料，價格會比現場直接單點更划算）

GINGER FARM kitchen at Terminal 21 Pattaya的地點

芭堤雅的「GINGER FARM kitchen」就開在「Terminal 21 Pattaya」的2F，有很多日式主題佈置的「Tokyo Zone」，不會太難找，然後我去用餐的那一天是住在附近的「Siam@Siam Design Hotel Pattaya」這間飯店，之後也會寫文跟你們分享。（其實我很久以前就去住過一次了，不過當然用的相機還沒那麼好，所以打算重拍跟重寫）

+ 1

門口就長這樣，生意看起來好像還好XD 不像我之前去「One Nimman本店」的，那裡常常會大客滿，最近幾次去清邁路過都看到門口有人在候位。

門口有2020到2023連續四年都獲得米其林必比登推薦的證明。

GINGER FARM kitchen at Terminal 21 Pattaya的用餐環境

這裡的用餐環境沒有清邁店玻璃屋的那種自然光跟通透感（即使白天也一樣），不過依然有著農家氣息的一些裝潢與佈置，一些選用的燈飾都很有味道，而且整體風格溫馨又舒適，不是那種冷冰冰的氛圍。

GINGER FARM kitchen at Terminal 21 Pattaya的菜單

這裡的蔬菜聽說都是農場直送的、非常新鮮，然後多數料理的價格是定在1XX~2XX泰銖居多，以有機食材的料理來說我覺得不算非常貴，但也是有某幾道肉類跟海鮮類的價格會偏高一些啦～

照片中這幾道業者特別推薦的料理就是一些比較偏貴的料理了。（老錢的老巢提供）

照片中這幾道業者特別推薦的料理就是一些比較偏貴的料理了。

這邊順便跟你們分享一下，如果你們想先上「kkday」購買線上餐券的話，它有分雙人分享餐、三人分享餐跟四人分享餐，雙人的可以選四道菜，三人的可以選五道菜，四人的可以選七道（那個幾選幾是比如說A區選一道、B區選兩道、C區選兩道那樣，訂購頁面上都有清楚列出來），價格包含依照人數給的白飯和飲料，然後10%的服務費也是直接含在裡面，到現場用餐時不用多付半毛。

我們當天點的餐點

當天雖然我們只有兩人用餐，但我想吃得豐盛一點，所以我們選的是有五道料理的三人分享餐，後來真的是吃得超撐，有好幾道份量都很大，如果你們沒有經營自媒體也沒有特別會吃的話真的幾個人來就點幾人分享餐就很夠吃了。（在「kkday」下單後可以先慢慢看線上菜單，人到現場以後才跟服務人員點餐，不是線上直接點好）

當天的白飯有三碗，我們一人吃了一碗半，口感很不錯，是有機的泰國茉莉香米。（平常單點一碗要25泰銖）

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1. Signature Crispy Pork Belly with Three Dippings and Homemade Cucumber Picked

米其林必比登在推薦一間餐廳的時候有時會寫出該餐廳的招牌菜或評審覺得特別值得推薦的料理，像「GINGER FARM kitchen」特別被提出來的就是這一道「招牌脆皮豬五花佐三種沾醬和手工醃漬的小黃瓜」，我第一次在清邁吃到就覺得不錯，所以這回又點了一次！

這三種沾醬左邊的是辣度最高的辣椒醬，還帶著些酸味，中間的是甜中帶辣的醬料，右邊的是魚露風味的醬料，有特殊的鹹味跟鮮味。

主角的脆皮豬五花切得很美，幾乎是一口一塊的Size，肥瘦比例是感覺瘦肉比較多，然後外皮聽說是先經過烘烤再又去油炸並反覆淋上熱油才成就出來的～

我自己是覺得那個肉質真的很不錯，是有Q勁、咀嚼時又帶有肉汁的那一種，脆皮的部份剛吃一、兩塊也覺得咬下去有一種爽度，但吃太多真的會覺得咀嚼肌有點痠，蠻難嚼爛的。

我覺得這一道依然是好吃的，沾三種醬料都各有各的美好，配酸黃瓜也蠻解膩的，只是兩個人要把整份吃完會很辛苦（因為那個脆皮很難嚼爛），建議可以四到六人來用餐的時候再Share一起吃比較好！

2. Grilled Prawns Salad with Mixed Veggies

下一道是「烤蝦沙拉配綜合蔬菜」，沒意外的話應該也都是有機蔬菜。

其實這裡還有提供更「泰式」的沙拉，而且也有泰北知名的「Larb（泰北涼拌豬肉末）」，但我跟阿峯其實沒有熱愛那麼重口味的料理，所以選了感覺食材應該都符合我的喜愛的這道烤蝦沙拉，蝦肉吃起來香氣十足而且也很有彈性，玉米、生菜、小番茄、洋蔥等都很可口。

不過淋上的沙拉醬我覺得像是帶點辣味的辣千島醬，味道是蠻開胃的，但阿峯覺得沒有辣的話會更好。（他是完全不吃辣的人）

3. GINGER’s Signature Roasted Pork Ribs simmered in Tamarind Sauce served with Pickles

接著看到的是「慢燉於羅望子醬中的招牌烤豬肋排佐酸菜」（我隨便翻譯的），乍看之下跟我們台灣焢肉有點類似。

先經過烤製的豬肋排把肉汁都鎖在了裡面而且帶有一股迷人的香氣，然後慢火燉煮後讓整體的口感變得更軟嫩入味，連小朋友都長輩的牙口都可以輕鬆咀嚼。

跟我們的焢肉比起來，這個因為是使用羅望子醬，所以更多了幾分酸甜的滋味（也有一點鹹味），其實光是這樣一塊肉再配上醬汁，我覺得就可以把一整碗白飯都吃光光了～

旁邊附的酸菜我覺得酸度比台灣一般的低一些。

4. Grilled Marinated Strip Loin served with Jaew Dipping

這道是這餐所有料理中原價最貴的「炭烤沙朗牛排佐泰國東北辣醬」，那種叫「Jaew」的辣醬在泰北跟依善（東北）地區非常常見，由乾辣椒、青檸、魚露、烤辣椒、烤紅蔥、糯米粉等成份所調合而成，味道不是只有單純的辣，而是辣中帶有酸、鹹、煙燻的香氣等豐富的層次。

這種醬跟烤肉、牛排都很搭，不過如果你們真的很不能吃辣的話建議不要點這一道喔！

這沙朗牛排有先經過醃漬，烤的熟度我也不太確定是幾分熟（猜測五分？），我覺得咬下去以後軟嫩中略帶咬勁、肉汁非常豐沛，搭配那個辣醬真的很夠味，而且有種越吃越開胃的感覺說～（但我要一直配飲料來解辣）

5. Chicken Satay served with Peanut Dipping and Relish

最後一道是「雞肉沙嗲配花生沾醬和醋漬醬」，擺盤還蠻有美感的，每一串雞肉沙嗲的肉量都不少。

其實我一開始看到它的雞肉視覺上長這樣，以為吃起來應該會有點柴，沒想到咬下去以後鮮嫩到不行，口感真的很好，燒烤的香氣也非常明顯～

沾上濃郁又帶點微辣的花生沾醬非常惹味，如果想吃清爽一點的話也可以沾另外那個加入小黃瓜、紅蔥頭、辣椒、白醋、糖、鹽所調成的醋漬醬，很酸甜爽口。

套餐附的飲料基本上都是汽水類的，也可以選礦泉水，如果真的想喝其他飲料的話可以再自費加點。（老錢的老巢提供）

套餐附的飲料基本上都是汽水類的，也可以選礦泉水，如果真的想喝其他飲料的話可以再自費加點。

以上就是這次的分享，我覺得這次在「GINGER FARM kitchen at Terminal 21 Pattaya」吃下來的感想是除了那脆皮豬五花吃太多會有點咬不動以外，其他幾道都好吃又份量十足，若三人分攤下來的話一個人是600元左右（我說透過「kkday」訂三人套餐的話），以一間這樣的用餐環境而且使用大量小農有機食材來做料理的餐廳的話算物有所值，以後如果有機會再跟多一點朋友一起到泰國旅遊的話還會想再帶他們來試試這裡的其他菜色！

GINGER FARM kitchen at Terminal 21 Pattaya

地址：Terminal 21, 2 Floor, Tokyo Zone, M.6, North Pattaya Road, T.Na Kluer, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 Thailand

電話：+66-62-770-7251

營業時間：禮拜一到四 11:00 ~ 21:00／禮拜五六日 11:00 ~ 22:00



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】