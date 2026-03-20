泰國手信10大必買　還原泰街頭經典風味即食麵　榴槤乾/椰子脆片

到泰國旅遊，怎麼能空手回來？「泰國伴手禮」一直是很多旅客搜尋熱度超高的關鍵字，從曼谷到清邁、從機場免稅店到夜市市集，各種高CP值、話題爆款通通買得到。不論是超夯泰式零食、人氣美妝保養、草本香氛，還是只有當地才買得到的限定商品，都是送禮自用兩相宜。



本篇就要幫你一次整理最新、最值得入手的泰國必買零食伴手禮清單，讓你不踩雷、不漏買，輕鬆把最道地的泰國味帶回家！

泰國必買手信推介

+ 6

1. 雀巢沖泡泰奶

想把正宗泰式奶茶直接帶回家？這款傳說中泰國7-11泰奶機同款的雀巢沖泡泰奶，根本是「泰奶控」必收神物！一大袋內含13小包，價格親民、CP值超高，沖泡後立刻飄出濃濃煉乳與茶香，甜而不膩，完美還原在泰國街頭喝到的那杯經典泰奶風味。不管是熱喝暖胃，還是加滿冰塊變身消暑系冰泰奶，在家、在公司、追劇時想來一杯都超方便，完全不用飛泰國，也能隨時享受道地泰式奶茶的幸福感！

2. 皇家牛奶片

每次逛BigC總會看到大家手推車直接掃成箱的「皇家牛奶片」，可說是零食控必收的神物！每一片都飄散濃郁奶香，甜而不膩，入口即化、越吃越涮嘴，根本停不下來。一包不到20元台幣，超高CP值，不管是辦公室零食、追劇必備，還是嘴饞隨手小點心，都超級適合囤貨

3. 皇家蜂蜜

追求天然養生、又想隨時補充能量的朋友必收！泰國皇家蜂蜜採用100％純蜂蜜，口感香濃醇厚，每一口都滿滿天然甘甜。創意牙膏管狀設計，小小一條隨身攜帶超方便，不管是出差、旅行、露營還是健身後補充，都能輕鬆帶著走。除了好吃，蜂蜜還能美容、潤喉、助眠，多功能又實用，完全是隨手囤貨的不敗選，保證入手就愛不釋手！

4. MAMA牌泡麵

泰國泡麵控必收！MAMA牌泡麵被譽為泰國第一名速食麵品牌，不只價格親民，麵條還Q彈有勁，每一口都超過癮，曾多次入選全球十大最美味泡麵。口味選擇超多，酸辣、蝦味都讓人愛不釋手，其中最推薦的冬陰功口味，酸辣夠味、海鮮香氣濃郁又有層次，完全還原泰國街頭經典風味。在家、辦公室或宵夜場，隨時都能來一碗泰國味，速食也能升級成美味料理！

5. KUNNA椰子脆片

KUNNA椰子脆片採用特級椰子慢火烘焙，完全非油炸，吃起來酥脆爽口，椰子香氣清甜自然，越嚼越香，完全不帶負擔。無論是減脂期間想嗑零食，還是辦公室小點心，都是完美選擇。而且包裝方便，一次買幾包回家，送給親友、同事也超適合，健康美味零食就靠它，吃了絕對停不下來！

6. POCKY泰國限定口味

零食控看過來！格力高POCKY餅乾棒不只大人、小孩愛，到了泰國更隨時都有驚喜限定口味，像巧克力香蕉、藍莓優格、荔枝水蜜桃等，保證每一次經過POCKY餅乾櫃都讓人忍不住多看幾眼。更棒的是，泰國的POCKY價格超親民，隨便多買幾盒都不心疼，無論自用、送禮或囤貨都超划算，絕對是泰國伴手禮清單上的必收款！

+ 5

7. 樂事洋芋片 泰國限定口味

洋芋片控注意！泰國的樂事洋芋片絕對讓你眼睛一亮，不只經典口味，還有龍蝦、海苔壽司、松露、酸奶洋蔥等超多限定口味，每一片都充滿特色，咬下去完全停不下來。喜歡洋芋片的你一定要全部嘗一輪，無論是下午茶、追劇小點，或是搭配冰可樂，香脆鹹香加上冰涼汽泡感，爽度直接破表，保證讓人一片接一片吃個過癮！

8. CHAO SUA 座山牌米餅

網友激推零食必囤款來啦！座山牌米餅看起來簡單不起眼，但一口咬下瞬間驚豔，100%泰國茉莉香米製作，酥脆米餅搭上滿滿肉鬆，每口都香氣十足。三種口味選擇：豬肉鬆、辣味肉鬆，特別推薦：海苔肉鬆，米香、肉香、海苔香完美結合，療癒感爆表。不管是追劇、辦公室小點心，還是出門隨手零嘴，這款米餅絕對是零食界的王牌，吃過一次就會愛上！

9. 小老闆海苔

泰國超火紅的小老闆海苔絕對是伴手禮必收清單，不只厚實酥脆，還有多種口味可以一次滿足味蕾。一口咬下，濃郁香氣立刻爆開，停不下來的涮嘴感讓人一吃就上癮，多買絕對不會後悔，送人自用都超適合！

10. 泰好吃金枕頭榴槤乾

榴蓮控集合！這款榴槤乾絕對讓你一試成主顧，採用先進凍乾技術，完美鎖住榴槤的鮮甜香氣，每一口都綿密順口，滿滿榴槤香在口中散開，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。喜歡榴蓮的你絕對不能錯過，不管是當零食、下午茶小點，還是追劇解饞，保證每一口都吃得到榴槤的純粹幸福感！

以上就是本次為各位推薦到泰國BigC、7-11必買的10款零食，好吃程度超乎你的想像，買太少會捶心肝！

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