曼谷美食｜推薦8間咖啡廳　超人氣冠軍名店　網紅懸浮樓梯必打卡

泰國曼谷一直都是東南亞最受觀光客歡迎的大城市，近年來曼谷不只是購物、美食與按摩的天堂，更有許多人會來曼谷跑咖！無論是走夢幻粉嫩風、度假風，還是充滿復古質感的老宅風，在曼谷的各個角落都能找到讓人一秒愛上的咖啡廳。



這裡的咖啡不僅好喝，連裝潢都超講究，每一間都獨具特色，怎麼拍都像在拍電影大片。這次小編就幫大家精選出幾間話題度爆表、好拍又好喝的曼谷咖啡廳，跟著小編一起跑咖去！

曼谷超好拍特色咖啡廳8選

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1. A KEEN HOUSE：簡約藝廊感咖啡廳

A KEEN HOUSE位在許多外國人居住的素坤逸區 (Sukhumvit) ，整體以純白色調搭配玻璃落地窗，陽光灑進室內時，整間店都被自然採光包圍，宛如置身於城市中的小藝廊。這裡的咖啡豆以季節性單一產區與特調混合豆為主，每一杯都能喝出細膩的層次感。招牌「Burnt Caramel Latte」更是必點，焦糖脆片的微苦香氣完美融合在拿鐵中，一口下去先是焦香，再來是奶香與咖啡香交織。現在Emsphere也開了一間分店，不用特別到素坤逸區也可以喝到囉～

A KEEN HOUSE

推薦必點：Burnt Caramel Latte

交通：搭空鐵至「Ekkamai」站，步行約9分鐘

營業時間：9:00-17:30



2. Factory Coffee BKK：人潮滿滿！冠軍咖啡店

Factory Coffee Bangkok是超有人氣的冠軍咖啡名店，所有咖啡控們來到曼谷可千萬不要錯過！整間店的裝潢走的是工業風，最吸引人的就是他們的創意特調咖啡，像是「MOSCOW」以濃郁奶香融合咖啡的厚實風味，入口滑順又香氣四溢；而「Phayathai」則結合氣泡飲、檸檬皮與濃縮咖啡，微酸清爽中帶著層次感十足的苦韻，超適合炎熱的曼谷午後！別忘了搭配它們家的酥脆可頌，一邊品嚐冠軍級咖啡、一邊咬下可頌，那份滿足真的讓人忍不住想再訪。

Factory Coffee BKK

推薦必點：MOSCOW、Phayathai

交通：搭空鐵至「Phaya Thai」站，步行約2分鐘

營業時間：8:00-15:30



3. The Cassette Coffee Bar 卡帶咖啡吧：夢幻粉色系咖啡廳

Cassette Coffee Bar絕對是曼谷最夢幻的粉色系咖啡廳之一，整間店從裡到外都被浪漫粉色包圍，搭配歐式復古的裝潢，讓人少女心爆棚！無論是牆面、座椅還是吧台，每個角落都超好拍，光是在門口就能拍個不停。飲品以透明與黑色外帶杯盛裝，時尚又具質感，從香濃咖啡到清爽特調通通有。而甜點控必點的「泰式奶茶蛋糕」，濃郁泰奶醬包裹著綿密蛋糕體，一口咬下是濃濃的泰式幸福滋味，推薦給想拍出夢幻網美照的朋友！

The Cassette Coffee Bar 卡帶咖啡吧

推薦必點：泰式奶茶蛋糕

交通：搭空鐵至「Siam」站，步行約4分鐘

營業時間：10:00-20:00



4. Flat+White Cafe：療癒純白色調咖啡廳

整間純白色調的「Flat+White Cafe」，一眼望去滿滿的白色系，光看就覺得好療癒！在網路上最知名的打卡點就是懸浮樓梯，坐在懸浮樓梯上，背後是整面的波紋白牆及挑高天花板，隨便拍都是質感大片！咖啡廳共有兩層樓，推薦可以點杯咖啡配上早午餐、甜點，坐在二樓享受餐點，沉浸在悠閒又高質感的氛圍裡，讓人完全捨不得離開，超級愜意！

Flat+White Cafe

推薦必點：拿鐵、提拉米蘇

交通：搭空鐵至「Thong Lor」站，步行約20分鐘（建議轉乘計程車）

營業時間：9:00-18:00（週三公休）



5. Fran's：森林系咖啡廳！必吃豪華早午餐

Fran’s是一間充滿綠意氛圍的森林系咖啡廳，這裡不只是個可以喝咖啡的地方，許多人更會特別來吃它的早午餐！最招牌必點的就是「VELVET EGG&BACON」，蓬鬆的滑蛋及厚切培根搭配麵包，整體油油亮亮的感覺，讓人看了就食慾大開！想悠閒喝下午茶也別錯過它們家的鬆餅，份量超實在，甜度剛剛好，一定要揪朋友一起吃！

Fran's

推薦必點：VELVET EGG&BACON、Fran's Avocado Breakfast、鬆餅

交通：搭地鐵至「Lumphini」站，步行約9分鐘

營業時間：8:00-22:00（訂位時間、連結於官方FB公告）



6. Wallflowers Cafe：隱身在中國城的老宅咖啡廳

Wallflowers Cafe就位在擁有許多美食的曼谷中國城，老宅建築風格搭配植物及木頭裝潢，把獨特的年代感氛圍直接拉滿！白天是咖啡廳，晚上是酒吧，店內處處都是驚喜，不管是骨董擺設還是藤編、懷舊感的坐椅，都讓人感覺掉入了另一個世界！超推薦點杯「Thai Tea Cream Cheese」，除了可以品嘗道地的泰奶，濃厚的奶蓋讓口感都高級了起來～想體驗更不一樣的咖啡廳，絕對要把這間排在行程裡！

Wallflowers Cafe

推薦必點：Thai Tea Cream Cheese

交通：搭地鐵至「Hua Lamphong」站，步行約6分鐘

營業時間：10:00-00:00



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7. Bubble in the forest：泰國版小馬爾地夫

Bubble in the forest又被稱為「泰國小馬爾地夫」，位在曼谷的郊區，建議搭乘計程車前往會比較方便。一走進園區就能看見一座座的涼亭及清澈湛藍的水池，加上慵懶的懶骨頭座位，整個氛圍彷彿置身在海島渡假村。想體驗更不同的視角也能坐在二樓俯瞰整個園區，而怕熱的朋友則可以選擇有冷氣的室內區，邊享用美食邊欣賞美景，氛圍超Chill，難怪會成為網美們的打卡天堂！

Bubble in the forest

推薦必點：水果冰茶、蝶豆花荔枝蘇打、烤豬頸肉

交通：建議搭乘計程車（車程約30分鐘）

營業時間：10:00-21:00



8. The Mustang Blu：百年歷史建築！華麗復古氛圍拉滿

The Mustang Blu是一間位在曼谷唐人街的超人氣咖啡廳及旅店，看到那斑駁的油漆就知道，這裡可是由百年歷史的銀行古老建築改建而成，保留了歐式老宅的外觀與裝潢，一走進店內就像穿越時空，復古又神秘的氛圍讓人超驚艷。歐式木桌椅、旋轉樓梯、圓柱、滿滿的懷舊擺設，隨便一個角落都超好拍！除了環境優美，餐點與甜點也很有水準，推薦可以到櫃檯點杯咖啡、茶飲及小點心或正餐，邊享受老屋的復古華麗氛圍邊拍美照，這裡絕對是來曼谷必訪的質感系咖啡廳。

The Mustang Blu

推薦必點：Kill-Ba、THE LAST DAY OF SUMMER、VACATIO N WITH DAISY、Pavlova

交通：搭地鐵至「Hua Lamphong」站，步行約4分鐘

營業時間：11:00-21:30



以上就是小編為大家精心挑選的曼谷必訪咖啡廳，跑咖行程早已不只是日韓限定，泰國曼谷其實也開了許多令人意想不到的特色咖啡廳，下次去泰國不要再只是去百貨購物、寺廟打卡啦，不妨慢下腳步，找間喜歡的咖啡廳坐下來享受悠閒的午後時光，感受這座城市的迷人氛圍～

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【曼谷咖啡廳】必打卡網美景點！超好拍特色咖啡廳8選】