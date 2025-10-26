清邁美食｜高CP值浮誇風咖啡店　10幾蚊歎足料水果冰沙芒果糯米飯

今天要分享給大家的是一間我上次去清邁旅遊不經意發現的寶藏咖啡廳（原本行程沒有安排要去這裡，是當天突然在Google Map上看到的），叫做「Sweet Home Coffee」，嚴格來說它的用餐環境無法跟清邁其他高質感的文青風、網美風咖啡廳相提並論，甚至可以用「不起眼」來形容。



但這裡不管是芒果糯米飯還是水果冰沙都走一種超浮誇的路線，用了一堆鮮花來妝點，視覺上非常吸睛，吃起來、喝起來也是真材實料、口味極佳（不像有些網美店只是拍照好看，餐點其實吃進嘴裡很失望），重點是這樣的東西如果是在一些網美店點一定要價不斐，但這裡的水果冰沙一杯竟然50泰銖有找～芒果糯米飯一份也只賣69泰銖而已～你們說是不是佛到很誇張的定價呢！？

+ 2

「Sweet Home Coffee」位於清邁的古城區內、比較靠西南一點的位置，當天我們其實是先從「Kalm Kitchen」吃完午餐以後才步行過來這裡吃下午茶。

內用環境的座位數非常少......如果你們是旺季前往，要有可能在門口候位的心理準備喔～

我去的時候是今年的五月，一開始進去只有一個客人，後來又來了兩組，店內就幾乎完全被坐滿了。

這裡的環境充滿綠意，業者種了不少綠色植栽，原本看照片有點擔心會很熱，但我們旁邊其實放了一台超大台的電風扇，所以用餐過程中都蠻涼爽的。

我覺得這裡環境的風格比較像是台灣有些農村的老宅改建而成的那種店，就還蠻民宅風的，很像在別人的庭院裡頭用餐的感覺。

菜單提供給你們做參考，各種水果冰沙一杯49泰銖起，新鮮果汁也差不多，然後咖啡跟茶也只要40泰銖起而已，實在平價到讓人很感動～

桌上還貼心提供防蚊液和類似清涼油的東西，都可以免費使用。

當天我們點了兩杯水果冰沙、一顆現剖的椰子水以及一盤芒果糯米飯，總共才花了兩百多泰銖而已，但送上來的是一桌看起來超美的花果盛宴！

芒果糯米飯（69泰銖）

先從這盤賞心悅目的「芒果糯米飯」看起吧～

很多人吃過一次、回台灣以後就會心心念念的芒果糯米飯在泰國的定價通常介於50~150泰銖之間，但通常市場裡或路邊攤賣50泰銖的賣相不可能這麼好......

這裡的除了放上各種顏色的鮮花以外，盤子也蠻講究的（有些小吃店是放在很普通的白色盤子上），然後那杯椰奶醬是裝在高腳杯裡，芒果的果肉總共有兩排，切得相當工整。

趕緊淋上這鹹鹹甜甜的椰奶醬，你們要芒果跟糯米飯都淋或者只淋糯米飯都可以，我自己是習慣都淋。

口味上我覺得就是印象中那種好吃的芒果糯米飯，芒果本身甜度跟水份讓人滿意，不會太酸也沒有很重的纖維感，糯米飯軟糯又有Q彈感，本身也帶著椰奶跟香蘭葉的香氣，上面又放了一些可以增加脆脆口感的炸綠豆蒜，非常之可口～

綜合水果冰沙（59泰銖／杯）

這裡的水果冰沙如果你點單一口味的話就是一杯49泰銖，但我們點的是綜合的，貴一些，一杯要59泰銖。（不過以這種賣相的冰沙來說其實一點也不貴啦～）

+ 2

原本我們以為綜合果汁是店家配好的那種（通常裡面會有一些不愛的水果......），結果是可以自選三種喜歡的水果，這一杯的是草莓加芒果加百香果，還可以客製化選擇要不要加糖跟要不要加牛奶，我們都不要加。

另外這杯是芒果加百香果加奇異果，我覺得喝起來都很原汁原味，酸甜可口，不是那種加很多調合果汁去打出來的味道。

更驚喜的是上面除了有插上美美的鮮花以外，還放上了切成薄片的芒果，好看又好吃，超級加分～

然後百香果的部份除了也有加進冰沙去打以外，另外提供了兩個剖半的可以直接用湯匙挖起來吃。

我是比較喜歡這樣加進冰沙裡一起吃，跟那種打得很碎的相比又是另外一種口感。

還附上這種很像是花瓣形狀的夾心餅乾，沒意外的話裡面包的應該是鳳梨果醬的內餡，很多便利店和超市都有賣這種餅乾，我之前就很愛吃了～（味道不會很甜膩）

現剖椰子汁（59泰銖）

當天我怕喝冰沙不夠解渴，所以還多點了一顆「現剖椰子汁」，一樣也是上桌狀態就很浮誇，旁邊插了一杯花，椰子的切口處也塞了一朵花（且也有附半顆百香果），然後喝起來就是甘甜好喝的椰子水，對了～這顆椰子是剛從冰箱拿出來的那種，所以喝起來非常沁涼喔！

現剖椰子汁（59泰銖）：一樣也是上桌狀態就很浮誇，旁邊插了一杯花，椰子的切口處也塞了一朵花（且也有附半顆百香果）（老錢的老巢提供）

以上就是這次的分享，個人真的超級愛這間小店，除了餐點賣相超吸睛又便宜以外，業者（也可以說店員）是態度很友善又有樸實氣質的女生，跟我們講話的語氣超級客氣，也讓我留下的很好的印象，絕對是之後會清邁還會想回訪的咖啡廳，推薦給大家～

Sweet Home Coffee

地址：3 3 Ratchamanka Rd Soi 7, Tambon Phra Sing, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200 Thailand

電話：+66-94-620-5597

營業時間：8:00-17:00；公休日：禮拜日



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】