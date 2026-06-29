旅遊心得｜買了機票卻上不了飛機？達人教3招避免航班位置被取消

早前傳出幾起旅客在機場時，才發現飛機機位超賣，位子慘被拉掉，被迫改航班的情況。在國外自由行人生地不熟，加上語言可能也不通，遇到這種突發狀況肯定很緊張。



對此，《風傳媒》編輯採訪擁有大量飛行經驗的旅遊達人「傑西大叔」，整理出幾個方法，讓你減少機位被取消的機率。

3方法避免飛機位置被取消（01製圖）

買了機票卻上不了飛機！航班超賣怎麼辦？

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1.什麼情況下旅客會被拉掉機位？

飛機超賣滿位

傑西大叔回應，「航空公司為了求滿座率，在很多的狀況下都會出現超賣的狀況，這個狀況尤其容易出現在歐美的航空公司，台灣以及亞洲籍的航空相對比較少。」傑西大叔補充，歐亞航司超賣策略的不同，是因為各家商業模式不一樣，「亞洲選擇不要OVER太多，歐美選擇OVER很多，為了追求營運績效。」

轉機時間過短

除了超賣，另一種情況是轉機時間過短而機位被拉掉。傑西大叔解析，「每個機場都有最低轉機時間，只要低於這個時間 就會直接被拉掉，這個不是超賣，這叫做失接miss connection。」

《風傳媒》編輯進一步詢問，該如何判斷轉機時間充不充足以免被拉掉？傑西大叔回應，「系統開的出來的連續機票（不要自己分段購買）就是符合最低轉機時間（MCT）的機票，但是航班延誤會壓縮到MCT時間，一樣會被拉掉。旅客自己查不到（最低轉機時間），但現在航空市場的狀況強烈，建議安排轉機三小時以上的航班。」

2. 如何避免或減少被拉掉機位的可能性？

增加貢獻度

傑西大叔說明，「最直接避免的就是增加貢獻度，商務艙、高價位的艙等、會員等級，但每次的狀況都不太一樣。」

提早報到

除了增加貢獻度，想減少被拉掉的機率，傑西大叔還建議提早三小時以上完成報到作業。《風傳媒》編輯追問「如果說機位真的很滿，提早完成報到應該就代表確定拿到機票及飛機上的位子，越後面報到的旅客就越容易沒位子對嗎？」傑西大叔回應「對」。

預先劃位

傑西大叔說明，一般航空公司免費開放剩餘座位，在網路報到時，給旅客預先選位。不過，有些航空比較特別，要付錢劃位才有位置，就算買到票，但沒有付錢劃位，遇到機位太滿時，還是拿不到座位。

3. 訂購特別餐能避免被拉掉嗎

網路上有傳聞先訂購了特別餐，而非上機才選餐能避免被拉掉，對此傑西大叔持保留態度。他認為，「特別餐也有可能一眼就被拉出來，因為你再名單上面太顯眼。」此外，他補充，「特別餐只有升等不會抓，這是確定的，因為升等之後會沒有餐給你吃。」

4. 機位被拉掉通常有什麼補償

傑西大叔回應，「每一間航空都有超賣的處理遊戲規則（內規），但簡單歸納就是從從貢獻度低的開始拉，拉人之前就會徵詢有沒有自願下機的人，會提供住宿、補償、安排後續航班。」

5. 沒錢提升貢獻度怎麼辦？

傑西大叔分享，「想要省錢，就得給自己的行程多一點點保險，現在航空旅行遇到的狀況會越來越多，缺工缺料，各種狀況都會出現。很多狀況都是被自己選擇搞死，不要單獨靠航空公司，多給自己一些保障。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買了機票卻上不了飛機！航班超賣怎麼辦？飛行達人教3招減少機位被拉掉】