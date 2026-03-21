旅遊心得｜搭機時間長腿麻痺恐患「經濟艙症候群」　醫教3招緩解

出國玩為了省錢，多數人會選擇經濟艙甚至廉價航空，這樣一來，座位空間就相對狹窄。要是飛行時間長，久坐之下，雙腿可能就會腫脹、受不了，出現「經濟艙症侯群」。對此，台灣心臟外科醫師楊智鈞就提醒，搭機時要注意保命三招，尤其「飲食」很重要，穿著也會影響。



慎防「經濟艙症候群」 醫授保命三招

台灣台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞日前於Facebook專頁發文提到，長時間搭飛機要小心雙腿腫脹、血栓，出現「經濟艙症候群」，嚴重恐怕會造成身體不適。若想避免身體不舒服掃興，他也分享了「保命三招」。

1. 多喝水、少碰刺激物（酒、咖啡）

2. 每小時起身動一動（原地走動、抬腿）

3. 穿著醫療級彈力襪



楊智鈞指出，穿著醫療級彈力襪可以「加壓」幫助血液回流，減少下肢腫脹。另外，也可以盡量穿著「寬鬆衣物」，尤其避免緊身褲，這樣才能讓雙腳呼吸。

「機上選位」也是關鍵

除了飲食、穿搭之外，飛機上的位子也很關鍵！楊智鈞說，「盡量選擇靠走道的位置，這樣進出方便，也可起身走走」。不過要是本身是「心血管病友、肥胖、年長、孕婦」族群，搭飛機時就更要特別小心，建議先諮詢醫師注意事項，另外，也可以隨身攜帶魚油補充，有助抗發炎，保持血液順暢。

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