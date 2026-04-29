深圳萬象城二期攻略｜食玩買10推介！巨型小狗展+古法船麵+附交通

深圳好去處｜深圳後海商圈再添重磅新地標！深圳灣萬象城二期2025年9月30日才正式開幕，主打開放式「三廊五院」園林設計，大量綠化空間、戶外庭院、臨海景觀，加上貫通多個景點的空中長廊，行街同時可以呼吸新鮮空氣，商場匯集逾500間商店，《香港01》好食玩飛記者為大家整理一份玩轉萬象城二期的攻略，從全球人氣美食到潮流首店，從夢幻水景光影秀到巨型藝術打卡裝置，讓你一站式滿足食、買、玩、影所有需求，玩足一日都唔會悶，附交通路線，一起來看看下文吧！



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萬象城二期必玩推介｜人氣打卡位置

萬象城二期必玩推介【1】Hello Kitty+空中連廊觀景台+音樂水景牆

深圳灣萬象城二期主打藝術與商業融合，設有很多藝術裝置地標一開場就是巨型Hello Kitty，超吸睛，重點必訪的音樂水景牆，將流水、燈光與輕音樂完美融合，光線透過水面折射出夢幻光斑，無論日間還是夜晚打卡都充滿儀式感，是不少年輕人必到的網紅點。多個戶外庭院設計風格各異，有水景庭院、綠色生態空間、戶外休憩座位，日落時份光影超美很適合打卡。

商場夜景同樣驚喜滿分，定期上演水景光影表演，燈光配上音樂，氣氛浪漫；而貫通海岸城、人才公園一帶的空中連廊，更設有專屬空中連廊觀景台，商場的大屏與夜景很適配，不少人都會來打卡，這裡是欣賞南山夜景的絕佳位置——場內亦不時舉辦藝術展覽、音樂表演、文藝活動，行街之餘都可以感受文化氣息，文青必愛。

萬象城二期必玩推介【2】30米巨型eteecy小狗展

近期最受歡迎的便是治癒小狗展覽，商場攜手知名IP治癒小狗eteecy帶來「Chill with BAY出門遛『灣』」主題快閃，30米巨型小狗eteecy與huiniu以懶洋洋的姿態「全國首躺」，搭配5大治癒綠洲、無邊界城市公共閱讀角，溫柔又治癒，成為近期港人北上打卡新寵，趁住春日時光，不妨來與可愛小狗合照，鬆弛一下身心，行街之餘都可以感受文化氣息與治癒氛圍。

展覽日期：即日至6月30日



萬象城二期必玩推介｜購物好逛

萬象城二期必玩推介【3】niko and…（華南首店）——日系生活品牌

niko and…是日系人氣生活品牌，佔地1200平方米，打造「一站式生活提案館」。空間以溫暖木質調為主，分服裝、雜貨、餐飲三大板塊，服裝主打日系休閒百搭風，價格親民；生活雜貨涵蓋餐具、家居小物、文具，充滿設計感；內設niko café，提供獨家咖啡與輕食，適合逛累休憩。

地址：深圳灣萬象城二期L1層

交通：地鐵13號線後海站H出口步行3分鐘



萬象城二期必玩推介【4】Ole靈感驛站——高端精品購物驛站

Ole靈感驛站定位高端超市，打造兼具購物與放鬆的驛站空間，貨品多元化，首推進口零食與飲品，CP值拉滿：日本明治限定款朱古力、泰國進口果凍，價格比香港同類商品便宜20%，例如香港賣港幣50元的日本進口薯片，這裡¥30左右就能入手；還有Ole自有品牌HPP/NFC低溫果汁，無添加更健康，價格親民，還有其他熟食可現場試吃、現切，方便挑選；支持AlipayHK、銀聯卡支付，無需擔心支付不便的問題，部分商品可使用萬象星抵扣，加上商場會員優惠，進一步提升購物性價比。

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地址：深圳灣萬象城二期C區

交通：地鐵13號線後海站H出口步行4分鐘



萬象城二期必玩推介【5】JORDAN WORLD OF FLIGHT（華南首店）——球鞋愛好者朝聖地

Air Jordan頂級旗艦店，佔地超800 平方米，雙層空間以飛行為設計核心，工業風搭配紅色經典元素，氛圍感拉滿。一樓設FLIGHT LAB互動體驗區，可模擬籃球場景試鞋；二樓有限量球鞋牆與訂製區，提供限量款預訂、鞋款印字與徽章訂製服務，匯集最新球鞋、服飾與配件，是球鞋愛好者朝聖地。

地址：深圳灣萬象城二期D區L2層

交通：地鐵13號線後海站H出口步行5分鐘



萬象城二期必吃推介｜多元化美食

萬象城二期必吃推介【1】拉瑪九和牛船麵——古法三寶船麵

主打泰式地道船麵，還原泰國曼谷街頭正宗風味，是港人鍾愛的過江龍美食。選用澳洲優質和牛，切得薄厚均勻，涮煮後軟嫩多汁、入口即化，搭配熬煮8小時的濃郁牛骨湯底，清鮮不油膩，還可根據喜好選擇微辣、中辣或不辣，配上新鮮香菜、檸檬、魚露等配料，層次豐富，一口還原泰國街頭滋味。招牌推薦和牛船麵、泰式酸辣船麵，搭配泰式春捲，口感更豐富。

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地址：深圳灣萬象城二期D區B1層

交通：地鐵13號線後海站H出口直達商場

人均消費：¥80



萬象城二期必吃推介【2】王繁星麵館——必試豬肝腰花大腸麵

王繁星麵館主打中式特色手工麵食，專注傳統工藝，每一根手工麵都彈牙有韌性，嚼起來勁道十足，吸湯性極強，是喜歡中式口味港人的首選。湯底每日新鮮熬煮，無添加防腐劑，清湯豚骨麵濃郁鮮香，骨味十足；招牌豬肝腰花大腸麵，配上清爽小菜，解膩又爽口。招牌還有番茄肥牛麵、麻醬涼麵，可根據口味選擇，性價比超高，分量足夠一人飽食。

地址：深圳灣萬象城二期B區L2層

交通：地鐵13號後海站G出口通入商場LG層

人均消費：¥60



萬象城二期必吃推介【3】 天天天婦羅專門店——招牌天婦羅拼盤

日系高級天婦羅料理，還原日式正宗風味，是日料愛好者的朝聖地。選用每日新鮮時令食材，包括蝦、魚、蔬菜等，現點現炸，外皮薄脆不油膩，內裡鮮嫩多汁、保留食材本身的鮮味，搭配秘製天婦羅蘸料、檸檬片，解膩又提鮮。招牌推薦天婦羅拼盤、蝦天婦羅、南瓜天婦羅，可搭配一碗味噌湯和米飯，吃得飽又滿足，環境雅致，適合安靜享用美食。

地址：深圳灣萬象城二期A區L3層

交通：地鐵13號後海站H出口乘電梯上L3層步行2分鐘鄰近空中連廊入口

人均消費：¥180



萬象城二期必吃推介【4】樓下酸奶——甜柿伯爵鴛鴦酪

樓下酸奶是人氣輕食甜品店，主打新鮮手工無添加酸奶，每日新鮮現做，低脂健康，適合逛完街放鬆淺嘆，也是下午茶的絕佳選擇。酸奶可搭配新鮮時令水果（草莓、芒果、藍莓等）、各種穀物（燕麥、奇亞籽、核桃碎），還可添加芋泥、麻薯等配料，自選搭配更具特色。招牌推薦甜柿伯爵鴛鴦酪、酸奶碗分量足、顏值高，拍照打卡也好看，吃完無負擔。

地址：深圳灣萬象城二期C區L1層（近音樂水景牆）

交通：地鐵13號後海站H出口步行3分鐘

人均消費：¥30



萬象城二期必吃推介【5】BC黃油與麵包——法式烘焙招牌威靈頓牛排包

BC黃油與麵包，主打法式烘焙與創意甜品，門店裝修精緻，充滿法式浪漫氣息，不僅適合買包當伴手禮，是港人打卡、帶伴手禮的熱門選擇。招牌推薦威靈頓牛排包，外皮酥脆層次豐富，內裡包裹著嫩香多汁的牛排，搭配黑松露醬，香氣撲鼻；草莓奶油泡芙外皮輕脆，內餡綿密，草莓新鮮酸甜，不膩口；還有芝士牛角包、巧克力可頌，每日新鮮出爐，香氣十足。所有烘焙產品現做現賣，保證新鮮，包裝精緻，帶回香港送親朋好友也很合適。

地址：深圳灣萬象城二期C區L1層（近中庭廣場）

交通：地鐵13號後海站H出口步行4分鐘

人均消費：¥50



萬象城二期｜交通方法

1.港人交通：深圳灣口岸過關 → 地鐵13號線（高新中方向）兩站直達後海站，車程約15-20分鐘。

2.地鐵交通：商場與深圳地鐵2號線、11號線、13號線無縫接駁，後海站H、G出口直接通入商場LG層，出閘即達；人才公園站B1出口步行7分鐘亦可到達，出行極為方便。

3.自駕交通：商場提供超過2000個停車位，開幕期間消費滿¥300可免費停車3小時，會員可享額外優惠，自駕前往的港人可直接導航商場地址，停車便捷。

4.公交交通：周邊有多條公交線路經過，包括229路、337路、M105路等，覆蓋深圳多個區域，可根據出發地選擇合適線路，下車後步行數分鐘即達商場。

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