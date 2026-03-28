深圳萬象天地藝術家MY螞蟻《千旅一夢》展 110+手稿感受三色夢境

如果說《魔女的盛宴》是夢境的劇場，那麼《千旅一夢》便是劇場的藍圖。在這裏，創辦人MY螞蟻攤開了她的手稿，邀請我們共赴這次千旅之約。



跟着東方魔法師的步伐，一起潛入她的三重夢境。

你不可錯過的藝術展 落地深圳萬象天地

如果你不太熟悉MY螞蟻，或許也聽過國內唯一有Dress Code的沉浸藝術展——魔女的盛宴。創辦人MY螞蟻（陳祖兒）的藝術個展《千旅一夢》現已在深圳萬象天地MXTR Gallery正式展出。

這場持續至4月12日的展覽，也是《魔女的盛宴》粉絲的溯源之旅。1000+㎡空間內，130+幅作品集中亮相，其中110+張為手繪原作。

走近造夢者：MY螞蟻（陳祖兒）

本次LOOK邀請到了MY 螞蟻（陳祖兒）一起逛展，見面之前，我們對她的印象多來自履歷：14 歲赴法留學，作品與多個國際品牌聯名，帶着幾分距離感。但見到面發現螞蟻本人非常的親切有趣。

我們好奇為什麼把「MY螞蟻」作為筆名，螞蟻分享說：小時候就是從畫螞蟻人開始，後面才慢慢突破雙線和墨水創作，現在畫展看到的作品都是源於那隻小螞蟻，所以取了這個名字。

MY螞蟻（陳祖兒）：

MY ILLUSTRATION首席創意總監、平面設計師、插畫師及策展人、《魔女的盛宴》創意總監/創辦人



看展之前，先認識東方魔法師「孔玲娜」

「東方魔法師」 孔玲娜，是一個身着改良旗袍的小女孩，也是《千旅一夢》故事的主角。本次展覽以孔玲娜的三色夢境為線索，現在，就讓我們跟隨這位東方魔法師，開啟旅程，進入第一篇章。

三色幻境，闖入東方魔法師的夢境之旅

紅：萬夢之初

從這裏啟程，進入孔玲娜筆下 「神秘東方」。這片空間裏，傳統紋樣融入了當代的表達。為呼應馬年，螞蟻還特別為本次展覽創作兩幅馬主題作品。

螞蟻的繪畫元素以墨水居多，但得知她第一次接觸是在法國的書法課，並沒有系統學習過毛筆，這份「不專業」反倒讓墨水回歸純粹，螞蟻還謙虛地笑說，或許這是刻在骨子裏的東方DNA。

+ 3

生肖系列——每年給自己出的「題目」

螞蟻不喜歡單調的重複，喜歡創造的過程。她每年都會給自己定一個創作命題，也正是這樣不斷給自己「出題」，才讓她始終保持着天馬行空的想象力。在她筆下，龍可化作絲綢、綢緞、一筆線條或珍珠波浪，馬以寫意速寫呈現，虎與蛇各有具象與抽象的表達。

藍：夢遊蔚藍

向夢境更深處漫遊。孔玲娜的意識潛入一片無限的蔚藍秘境。螞蟻說如果把紅色區域比作一杯濃茶，那麼這裏就是清爽的氣泡水。這裏的作品多是她在22-23年創作的，初心是希望大家能在她的畫作中得到平靜。

+ 1

深海高定——把海洋穿在身上

這個區域的作品裏，你能看見海底幻景與服飾、戲劇、舞蹈的碰撞融合。而這些都來自於螞蟻的日常，喜歡舞蹈，就把芭蕾的動作分鏡分框畫下來。在她的想象裏，海螺可以是帽子，海浪可以是能披着的衣服，波浪還能變成吹奏的光譜。

金：鎏金覺醒

穿過蔚藍夢境，孔玲娜一片璀璨的「黃金之都」醒來，這個空間以珠寶為視覺靈感，被螞蟻喻為一杯「威士忌」，我們都覺得太過貼切了。這些畫作融合了宋制服裝的雅緻與珠寶的璀璨，也將中式留白與當代想象進行融合碰撞。

+ 2

二維藍圖——先畫出來能不能落地另說

螞蟻告訴我們：許多畫作也可以成為 「裝置靈感的平面草稿」，先畫出來說不定哪天就落地做成裝置了呢。

而現場確實也證實了這點：「珠泉」頭頂珠簾如靈感一樣綻放，而「珠犬」 則以珠串勾勒出愛犬的輪廓，「水仙」 脱胎於水培植物的清雋……螞蟻在立體空間設計的跨界積累，讓平面畫作具備有落地的可能性。

彩：夢境狂歡

展覽的最後一個展區，所有色彩匯聚在一個空間內。這裏陳列的，既有螞蟻以往的畫作，也有《魔女的盛宴》原作。螞蟻會開心地給我們指出藏着的巧思：田字格元素能化作高定服裝，削鉛筆也可以是裙襬緩緩鋪展的過程，文字也能變成生肖造型，這些元素自然地融入她的畫作中。

+ 1

藝術家手稿牆——創作的碎碎念

展區的最後還有一面手稿牆，展示了上百張螞蟻的創作手稿，她稱之為「碎碎念」。這百餘張草稿，重複疊加的線條與修改痕跡依稀可見，這些墨水在木漿紙的呈現下為暈染開的肌理，記錄着最原始的靈感迸發。

2026新春創作，勾勒出「馬」的模樣

《奔騰墨馬》作為本次展覽的主視覺作品，是螞蟻專為馬年創作的，以竹籤毛筆寫意勾勒。她給我們講解道，這幅畫前面是穿着新中式服飾的孔玲娜，後面是寫意的墨馬，年輕多元的表達和沉澱的傳統概念相碰撞，展現出了東方文化的張力。

從「二維馬「變成「立體馬」

除此之外，展區內還有馬主題的立體裝置，其中立體剪紙馬融合了中國傳統剪紙文化，打破了平面藝術的邊界，讓二維的畫作變得可觸摸、可互動。與之呼應，另一組裝置同樣從原畫中拆解出不同部位的元素進行重組，實現了從平面到空間的立體形態。

看完展，把夢境帶回家

出了展廳就是主題周邊售賣處，從藝術家簽名畫作、精裝畫冊、帆布包到小巧的冰箱貼，每件衍生品都融入了螞蟻作品中的美學元素，將夢境中的色彩與意象，轉化為可觸摸的日常物件。

你離開展廳，步入屬於自己的日常，神筆仍會在看不見的維度繼續創作，它已將你剛才的駐足與凝望，悄然夾入某一頁尚未完成的書卷之中。

《千旅一夢》MY螞蟻個展全國首展

展出日期：2026.01.31-2026.04.12

開放時間：周一至周四、周日10:00-22:00；周五至周六10:00-22:30

地點：深圳南山區萬象天地北區L4層MXTR GALLERY

交通方式：

地鐵：1號線高新園站A口出，步行至深圳萬象天地北區L4層MXTR GALLERY

公交：可乘坐至高新園地鐵站、萬象天地站，步行即可抵達

自駕：可導航至深圳萬象天地停車場，按指引前往北區L4層（去茶山對面）

