深圳酒店56間｜5.1北上住宿推！1分鐘到地鐵／海景房／人均$103起

撰文：張雨靜
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深圳酒店推介2026｜今年5.1恰好在星期五，連同星期六日，合共有3天假期！正好北上吃喝玩樂狂歡！深圳作為港人玩樂熱點，不少人都會選擇過夜盡興，《香港01》「好食玩飛」記者整理56間深圳酒店，分別位於深圳灣、福田、羅湖等，部分鄰近高鐵站或地鐵沿線等，亦有近年人氣極高的度假風打卡海邊民宿，人均最平$103起！
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深圳酒店推介【1】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）
房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）
地址：深圳市寶安區興業路1088號
交通：寶安站步行7分鐘
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深圳酒店推介【2】深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）於2025年8月全新開幕，坐落於科技公園旁邊，鄰近深圳大學。酒店擁有169間客房，房內以現代風格設計，採光良好，配備落地窗、膠囊咖啡機、冰箱、迷你吧，空間寬敞舒適，部分房間更坐擁海景！酒店同時設有24小時健身中心、2間餐廳及免費停車場。

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）
房價：人均HK$497起（逸林大床房）
地址：深圳南山區海天一路8號百度國際大廈西塔樓
交通：科苑站步行8分鐘
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深圳酒店推介【3】深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）

深圳濱河時代薩和酒店是亞朵集團旗下全新酒店品牌，於2025年開幕，以「閱讀與攝影」為主題，共有189間客房。酒店客房用色沉實穩重，配有SAVHE、LELABO等高端品牌的床品及洗護用品，房間亦配有免費迷你吧。酒店同時提供健身室、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施。

深圳濱河時代薩和酒店
房價：人均HK$551起（豪華大床房）
地址：深圳福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈B座
交通：下沙站步行2分鐘
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深圳酒店推介【4】五洲體育中心酒店

五洲體育中心酒店位於深圳市福田核心區，鄰近深圳市體育中心及深圳市體育場。酒店於2025年開幕，擁有223間客房，房間配備正面落地窗、半開放浴室及浴缸，坐擁開揚景觀。酒店同時提供健身室、2間餐廳、免費私人停車場等設施。

五洲體育中心酒店
房價：人均HK$391起（大床房）
地址：深圳福田區泥崗西路2013號
交通：黃木崗站步行4分鐘
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深圳酒店推介【5】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）
房價：人均HK$317起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101
交通：國展北地鐵站步行10分鐘
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深圳酒店推介【6】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$230起（高級房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南站步行4分鐘
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深圳酒店推介【7】深圳回酒店（Hui Hotel）

深圳回酒店（Hui Hotel）是2014年開幕的五星級酒店，坐落於福田區華強北商圈，鄰近深圳中心公園、深圳世紀匯等景點，來回地鐵站僅需步行約7分鐘，地理位置優越！酒店擁有86間客房，以低調奢華為設計主軸，房間配備免費迷你吧、深泡式浴缸、智能電視、特大睡床等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、2間餐廳、免費停車場等設備。

深圳回酒店（Hui Hotel）
房價：人均HK$346起（回遇雙床房-浴缸泡澡）
地址：深圳福田區紅荔路3015號
交通：華新站步行7分鐘
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深圳酒店推介【8】深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Huaqiangbei）

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Huaqiangbei）於2023年開業，鄰近華強北核心商圈，附近有CICCI Mall、茂業天地等商場，十分方便。酒店提供216間客房，客房面積由270平方呎起，還有為小朋友而設的親子房，餐廳、酒吧、健身房一應俱全，更獲Trip.com深圳4星級酒店排名第2名！

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Huaqiangbei）
房價：人均HK$337起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區振華路60號蘭光大廈一樓
交通：燕南站步行2分鐘
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深圳酒店推介【9】深圳會展中心崗廈地鐵站亞朵X酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Gangxia Subway Station Atour X Hotel）

「亞朵X酒店」是以閲讀和攝影為主題的人文酒店。而2025年新開的深圳福田會展中心聯合廣場亞朵X酒店，是一家集餐飲、住房、商務中心、康體於一體，酒店設有竹居（書吧）、出塵（洗衣房）、汗出（健身房）等多種有趣體驗場景空間，房間乾濕分離。酒店坐落於熱鬧繁華的會展中心和安靜舒適的深圳中心公園之間，也有免費迫車，是商務及旅遊出行的不錯選擇。晚上有免費夜宵時段。

深圳會展中心崗廈地鐵站亞朵X酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Gangxia Subway Station Atour X Hotel）
房價：人均HK$240起（高級大床房）
地址：深圳福田區福田街道福山社區濱河大道5020號同心大廈
交通：地鐵崗廈站步行9分鐘，或褔民站步行12分鐘
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深圳酒店推介【10】深圳福田中心智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Futian Center, an IHG hotel）

酒店位於深圳福田CBD商務中央區，交通便捷，毗鄰福田口岸及皇崗口岸。旅客可輕鬆駕車前往深圳蓮花山公園、深圳福田紅樹林自然保護區及生態公園、深圳世界之窗等景點。在旅客入住酒店之餘，可以俯瞰深圳高爾夫球場，宛如綠色天堂般的美景！酒店有提供機械人送貨服務，廁所使用智能馬桶，有乾濕分離，房間隔音良好。

深圳福田中心智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Futian Center, an IHG hotel）
房價：人均HK$260起（高級房2張雙人床）
地址：深圳福田區沙頭街道新沙路18號
交通：地鐵購物公園站步行15分鐘，或上沙站步行19分鐘
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深圳酒店推介【11】深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店（Atour S hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan）

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店（Atour S hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan），位於深圳市南山區高新科技園區中心帶，距離商場萬象天地不遠，而且鄰近深圳人氣景點如歡樂谷、世界之窗、錦綉中華民俗村等，集餐飲、娛樂及購物於一身。

此外，酒店房間寬敞明亮，佈置優雅舒適，設落地玻璃窗可欣賞城景。酒店除設有健身房、餐廳外，更提供免費自助洗衣服務，以及24小時開放的閱讀空間酒吧，而叫外賣亦有送餐機器人，設施十分多元化。

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店
房價：人均HK$241起（高級大床房）
地址：深圳南山區粵海街道瓊宇路10號澳特科興科學園C棟101號
交通：地鐵高新中站步行9分鐘
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深圳酒店推介【12】深圳灣城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Bay）

深圳灣城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Bay）位於南山區繁華地段，於去年全新開幕。酒店鄰近海岸城和深圳灣萬象城，無論是尋找餐廳還是購物也十分方便。

房間方面，裝修走時尚路線，環境乾淨舒適，提供迷你吧、空氣清新機等，而廁所亦配備了智能馬桶、浴缸、浴室化妝放大鏡。此外，酒店內亦有酒吧、餐廳、健身室等餐飲及娛樂場所，即使留在酒店也能滿足各樣需要。值得一提的是，酒吧更可直接送調酒到房間，無論是假日Staycation，還是到深圳快閃旅行也有温馨舒適的體驗。

深圳灣城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Bay）
房價：人均HK$282起（城際大床房）
地址：深圳南山區濱海大道3368號
交通：地鐵后海／深大南站步行9分鐘
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深圳酒店推介【13】深圳雅思酒店（深圳灣公園口岸店）（shenzhen Asight Hotel）

深圳雅思酒店（深圳灣公園口岸店）（shenzhen Asight Hotel）於2024年正式營業，酒店鄰近海怡灣商業廣場及深圳灣公園，距離深圳灣口岸僅9分鐘車程，來往灣廈地鐵站亦只需步行約10分鐘。酒店提供60間客房，均配備私人浴室、衣櫃、餐檯、免費迷你吧、各規格電源插座、洗漱用品等基本設施及用品。酒店亦附設免費公共停車場、健身室、圖書館、洗衣房及餐廳等設施。

深圳雅思酒店（深圳灣公園口岸店）（shenzhen Asight Hotel）
房價：人均HK$190起（清雅大床房）
地址：深圳南山區蛇口街道深圳灣社區後海濱路1122號翡翠海岸花園127商鋪
交通：灣廈地鐵站步行10分鐘
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深圳酒店推介【14】秋果酒店（深圳大學科技園店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen University Nanshan Technology Park)）

秋果酒店（深圳大學科技園店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen University Nanshan Technology Park）於2024年剛剛開幕，步行至大新地鐵站約9分鐘路程。酒店提供106間客房，房間空間寬敞，備有豪華大床房、豪華雙床房、明星大床房、豪華浴缸套房等等，房間內備有飲料多達5種，可供客人免費飲用。10分鐘內可達星宇時代前海購物中心、南山歡樂頌購物中心。

秋果酒店（深圳大學科技園店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen University Nanshan Technology Park)
房價：人均HKD$197起（舒適大床房）
地址：深圳南山區南新路2062號
交通：大新地鐵站步行9分鐘
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深圳酒店推介【15】深圳南山大新地鐵站漢豪酒店（Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station）

深圳南山大新地鐵站漢豪酒店（Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station）是2023年開幕的新酒店，步行3分鐘即可到達大新地鐵站，供應111間客房，所有酒店房間都俱備智能控製功能，可以透過語音控制房間內的電視播放，而餐飲也會透過機械人送上。鄰近前海山姆、科技園、華潤萬象天地、世界之窗等好去處，酒店步行1分鐘已經食肆林立。酒店更有24小時開放的健身房、洗衣房，配合旅客的需要。

深圳南山大新地鐵站漢豪酒店（Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station）
房價：人均HKD$205起（雅緻大床房）
地址：深圳南山區桃園路160號
交通：大新地鐵站步行3分鐘
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深圳酒店推介【16】深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（RANY Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店坐落於南山新安古城，於2021年才開業，客房設計簡潔大方，空間布局很有設計感，同時提供全智能化體驗，全部可以智能語音控制，方便住客使用！ 此外，酒店地理位置極佳，距離南頭古城地鐵站步行約7分鐘，交通便利， 步行約2分鐘就可到達歡樂頌購物中心，而且鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點，附近更有不少餐廳及食店，吃喝玩樂一次滿足！

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（RANY Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）
房價：人均HKD$125起
地址：深圳南山區南新路3056號
交通：福田站約27分鐘車程、南頭古城地鐵站步行約7分鐘
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深圳酒店推介【17】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

64折享【雙早雙晚套餐】豪華海景房1晚（含2大1小早餐+2大1小晚餐+旅拍體驗+兒童親子活動等）

人均$570享酒店套餐包括1間可看海的豪華海景客房，免費雙人自助早及晚餐，如有1.2米以下的小朋友，最多2位小朋友一齊享用自助早及晚餐。另外，更可以提前預約5張旅拍體驗及兒童樂園及大梅沙趣趣島的活動。👉🏻立即預訂

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）
地址：深圳鹽田區鹽葵路9號
交通：羅湖口岸約35分鐘車程
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深圳酒店推介【18】深圳大梅沙萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

深圳大梅沙萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）於2024年7月開幕，前往大梅沙金色沙灘及地鐵站僅需分別步行3分鐘及2分鐘。酒店擁有132間客房及套房，均配備串流媒體服務、寬敞的浴室、免費飲料等，大部分房間更設有露台！酒店亦附設免費私人停車場、健身室、餐廳、洗衣房等設施。

深圳大梅沙萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）
房價：人均HK$245起（精選大床房；包早餐）
地址：深圳鹽田區宋彩道1號
交通：大梅沙站步行3分鐘
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深圳酒店推介【19】深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）於2019年開幕，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚！部分房間亦配備景觀浴缸。酒店附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）
房價：人均HK$374起（山景標準大床房）
地址：深圳鹽田區海景二路1025號1-6層、30-50層
交通：海山站步行8分鐘
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深圳酒店推介【20】8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）（No. 8 courtyard）

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）（No. 8 courtyard）坐落在金色海岸旁邊，樓下便是沙灘，非常方便！酒店於2023年開幕，擁有15間客房，房間均有不同主題，配備100寸投影機、桌上遊戲、棋牌桌等娛樂設施，部分房間亦設有海景露台及景觀浴缸。酒店附設高爾夫球場、網球場、遊戲室、家庭影院、免費私人停車場等設施。

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）（No. 8 courtyard）
房價：人均HK$129起（豪華棋牌山景大床房）
地址：深圳鹽田區海鮮街56號
交通：鹽田墟站步行8分鐘
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深圳酒店推介【21】深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

深圳君悦酒店位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$376起（君悦大床房）
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓
交通：大劇院站步行10分鐘
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深圳酒店推介【22】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）
房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
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深圳酒店推介【23】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）
房價：人均HK$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
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深圳酒店推介【24】深圳鵬威酒店（Proud Way Hotel Shenzhen）

深圳鵬威酒店（Proud Way Hotel Shenzhen）位處深圳市金融中心區，鄰近東門步行街及京基KKMALL，酒店附近亦有餐廳及超市，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供343間客房，客房設計簡約舒適，坐擁城市景觀，部分客房更有麻雀檯！酒店亦有提供免費私人停車場及自助洗衣服務，客房內更備有雨傘及各規格的電源插座，非常貼心！

深圳鵬威酒店（Proud Way Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$127起（雅緻大床房）
地址：深圳市羅湖區紅寶路15號
交通：大劇院站步行7分鐘
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深圳酒店推介【25】桔子酒店（深圳龍華地鐵站店）（Orange Hotel Shenzhen Longhua subway station）

桔子酒店（深圳龍華地鐵站店）（Orange Hotel Shenzhen Longhua subway station）位於龍華區人民路，由福田口岸搭乘地鐵大約20分鐘便可抵達龍華站，由龍華站到酒店亦僅需步行3分鐘，前往壹方天地亦僅需10分鐘步程，非常方便！酒店客房設計時尚簡約，採用智能家居操控，床頭亦有提供多個電源插座，部分客房更配備麻將桌！

桔子酒店（深圳龍華地鐵站店）（Orange Hotel Shenzhen Longhua subway station）
房價：人均HK$187起（精選大床房）
地址：深圳市龍華區龍華地鐵站人民路252號
交通：龍華站步行3分鐘
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深圳酒店推介【26】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center）

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）位於深圳福田核心商業區，周邊配套完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，酒店可以使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，十分推薦！

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）
房價：人均HK$233起（大床房；包早餐）
地址：深圳市福田區彩田南路2032號海天綜合大廈
交通：崗夏站步行2分鐘
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深圳酒店推介【27】秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza9)）位於福田區金融中心，鄰近福田口岸，搭乘地鐵僅需18分鐘便可抵達酒店。酒店附近亦有購物商場及食肆等配套，生活機能性極佳！酒店提供138間客房，提供不同主題的精品客房，部分客房提供投影儀及3D電視，可以躺在床上看電影！

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza9)）
房價：人均HK$193起（麗致大床房）
地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座
交通：崗夏站步行8分鐘
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深圳酒店推介【28】窩趣服務式公寓酒店（深圳紅嶺地鐵站店）（WOWQU Apartment Hotel (Shenzhen Luohu Port Hongling Subway Station Branch)）

窩趣服務式公寓酒店（深圳紅嶺地鐵站店）（WOWQU Apartment Hotel (Shenzhen Luohu Port Hongling Subway Station Branch)）於2023年全新開幕，坐落在羅湖區松園西街，鄰近東門步行街、地王觀光·深港之窗以及深圳科學館。酒店客房設計簡約乾淨，白色搭配木系元素，部分客房內備有洗衣機及小廚房，晚上要去洗手間更有自動感應燈，貼心又方便！

窩趣服務式公寓酒店（深圳紅嶺地鐵站店）（WOWQU Apartment Hotel (Shenzhen Luohu Port Hongling Subway Station Branch)）
房價：人均HK$103起（格調大床房）
地址：深圳市羅湖區松園西街30號
交通：紅嶺站步行6分鐘
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深圳酒店推介【29】深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）
房價：人均HK$343起（高級雙床房）
地址：深圳市羅湖區南湖路3018號
交通：國貿站步行5分鐘
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深圳酒店推介【30】金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）

酒店地理位置佳且交通方便，它位於福田商業區中心地段，臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。酒店房間雅緻明亮，更設有獨特的經典行政客房房型，內含多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等主題。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的設備齊全，床品舒適柔軟，職員態度及其服務品質也相當優秀，而且其地理位置優越，有機會會再次選擇入住。

金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）
房價：人均HK$461.5起（豪華雙床房）
地址：深南大道6005號, 福田區, 深圳
交通：車公廟地鐵站（J1出口）步行3分鐘
金茂深圳JW萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

深圳酒店推介【31】深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）

深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）於2016年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌，它坐落於深圳市福田區繁華CBD中心標誌性建築京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，對於想要放鬆身心、盡情購物的旅客而言相當方便。酒店北有大型公交車站台，前往國際會展中心約15分鐘，前往機場約30分鐘，出行極為方便快捷。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜非常。

深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）
房價：人均HK$321起（高級雙床房）
地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳
交通：下沙地鐵站步行1分鐘
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深圳酒店推介【32】深圳福田香蜜湖亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Xiangmi Lake）

酒店於2022年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌。酒店地點位於香蜜湖街道東海社區，交通方便步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心，有網友退房後在房間遺留物品，酒店立即來電告知並迅速協助寄送，職員服務態度優秀窩心。

深圳福田香蜜湖亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Xiangmi Lake）
房價：人均HK$297起（高級雙床房）
地址：香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層, 福田區, 深圳
交通：農林地鐵站步行若10分鐘
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深圳酒店推介【33】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）於2022年開業，坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街，步行2分鐘便可抵達沙灘！雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。至於酒店客房方面，共分為9種房型，全部均以北歐風格打造，更有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設有海景浴缸！其中豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）
房價：人均HK$462起（北歐海景小童滑梯房；包早餐）
地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘
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深圳酒店推介【34】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年落成開業，坐落於深圳北站東廣場，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，來往觀光景點都非常方便！酒店方面，融合自然生態環境與綠色科技相融風格，具有濃厚的藝術氣息。此外，酒店希望打造舒適時尚的生活氣息，因此客房亦以讓人心情放鬆的淺灰、米白色為主調，家具亦採用圓弧流線設計，感覺時尚柔和，別具心思！此外，酒店客房亦設有超大落地窗及景觀一流的室外泳池，部分客房更有城景浴缸，無論身處何方都可以飽覽繁華的城市景色！

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）
房價：人均HK$499起（DELUXE ROOM,1 King Size Bed）
地址：深圳龍華區民塘路385號
交通：深圳北站步行4分鐘
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深圳酒店推介【35】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）於2021年開業，坐落於大鵬半島南澳沙灘，酒店臨海而建，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店雖然距離市區較遠，但附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店提供99間海景客房，房型同樣採用復古設計，具有度假風情，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）
房價：人均HK$195起（綻放·沙洲園景雙床房）
地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號
交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘
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深圳酒店推介【36】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，生活機能極佳！酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞城市日落一邊浸浴，更非常打卡able！

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）
房價：人均HK$248起（天際雙床房）
地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層
交通：上沙地鐵站步行8分鐘
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深圳酒店推介【37】香格里拉深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

香格里拉深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）
房價：人均HK$409起（特大雙人床單房公寓）
地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號
交通：前灣地鐵站步行6分鐘
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深圳酒店推介【38】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用手服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）
房價：人均HK$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
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深圳酒店推介【39】深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）同樣在2022年開幕，設計靈感來自挪亞方舟，酒店外圍運用熱帶植物及水泥牆，營造出沙漠綠洲的感覺；客房內採用小眾品牌的傢俱，以回收木材、鋼板、皮革等物料為設計主題，營造出偏暗沉的型格工業風。酒店供應多種房型，包括雙床房、家庭房等，亦有設閣樓的LOFT大床房等，巧妙運用閣樓設計，提升空間感。於Trip.com網站中獲得4.7/5的評分，網民表示酒店位置方便是一大加分位，而酒店的設計令人留下深刻印象，入住的客人亦可以免費獲贈飲品，令客人更有驚喜。

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）
房價：人均HK$243起（域 - 妙趣雙床房）
地址：深圳市羅湖區寶崗路5號
交通：筍崗地鐵站步行約6分鐘
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深圳酒店推介【40】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt（Futian CBD））

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt（Futian CBD））位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt（Futian CBD））
房價：人均HK$326起（園景大床房）
地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓
交通：福田地鐵站步行5分鐘
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深圳酒店推介【41】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，由華人設計篩季裕堂主理，除了採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。於Trip.com中獲得4.8/5的高分評分，網民認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高，特別是下午茶。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）
房價：人均HK$1,042起（雙床間）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約15分鐘
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深圳酒店推介【42】深圳太子伊敦睿選酒店（Shenzhen Taizi ADEN SELECT Hotel）

深圳太子伊敦睿選酒店（Shenzhen Taizi ADEN SELECT Hotel）距離南山區海上世界站僅3分鐘路程，附近有匯港中心、蛇口碼頭等，可以前往澳門及珠海等地，交通非常方便。酒店以濱海文化為主題，在設計中加入航海元素，例如漁網、船艙細節等，呈現出簡約的現代復古風格。酒店共有170間客房，融合時尚與古典風格，空間簡約舒適。網民指酒店走精緻復古風，感覺自然。而且地理位置優越，可以步行至海濱公園，附近亦有很多食肆，旁邊亦有大型商場，令住客倍感方便。

深圳太子伊敦睿選酒店（Shenzhen Taizi ADEN SELECT Hotel）
房價：人均HK$287起（標準房（特大床））
地址：深圳市南山區蛇口太子路5號
交通：海上世界站步行約3分鐘
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深圳酒店推介【43】蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）

蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）
房價：人均HK$324起（G棟·閑時園景大床房）
地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘
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深圳酒店推介【44】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）
房價：人均HK$777起（山嵐｜精緻海景陽台大床房）
地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號
交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘
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深圳酒店推介【45】深圳安琰酒店（AYEARN HOTEL）

深圳安琰酒店（AYEARN HOTEL）於2021年開幕，主打輕奢侈的現代風格，合共提供48間客房，面積由46平方米至98平方米不等，房間以原木色為主基調，採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有迷你吧及咖啡機，供應多款免費飲品，營造出高科技與舒適兼備的氛圍。另外，酒店設空中花園、室外恒溫泳池等，而且有不少親子友善服務，大人小朋友都可以好好享受，亦可步行至深圳灣公園及深圳萬象城，方便大家行街購物。

深圳安琰酒店（AYEARN HOTEL）
房價：人均HK$538起（豪華房（兩張床））
地址：深圳市南山區後海大道2008號
交通：於登良站步行16分鐘
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深圳酒店推介【46】深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove By Hyatt Shenzhen Luohu）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove By Hyatt Shenzhen Luohu）於今年全新開幕，位於深圳羅湖筍崗中心地帶，距離大型購物中心羅湖華潤萬象城僅需10分鐘車程，距離深圳羅湖口岸僅需15分鐘車程。酒店設於20-25樓，共有128間客房，從房內可俯瞰羅湖城市全景。酒店亦設有健身室供住客使用。不足一年的時間就已經在Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少人除了表示酒店的設備嶄新之外，酒店待客殷勤也是一大亮點，無論是執房的職員以至前台均可以耐心解答住客的問題。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove By Hyatt Shenzhen Luohu）
房價：人均HK$365起（高級特大雙人床房）
地址：深圳筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座
交通：於地鐵筍崗站出閘再步行5分鐘
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深圳酒店推介【47】深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）
房價：人均HK$325起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區建設路1002號
交通：羅湖站步行3分鐘
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深圳酒店推介【48】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）
地址：深圳福田區福華三路138號
交通：購物公園站步行7分鐘
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深圳酒店推介【49】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）於2018年開業，坐落於深圳市中心的城市綜合體深業上城商圈（UPPERHILLS）內，吃喝玩樂均非常方便！酒店是全球第一家無印良品酒店，設計亦別具特色，整體理念和家具皆出自無印良品，以廢舊船木作為裝飾，貫徹其環保及簡約理念。酒店客房更有大大的落地玻璃向著公園景，景觀開揚，採光度及空間感十足！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間！

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$533起（A房型；包早餐）
地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城
交通：皇崗/福田口岸轉乘的士，車程約10分鐘
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深圳酒店推介【50】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年1月全新開幕，坐落於南山深灣睿雲中心，鄰近世界之窗、深圳灣公園、深圳歡樂海岸等景點，來往地鐵站只需步行3分鐘，從深圳灣口岸出發到酒店車程則約15分鐘，地理位置優越！酒店提供272間客房及套房，坐擁城景或深灣景色。全部房間均設有浴缸、衣櫃、各規格電源插座及音響設備等基本配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HK$850起（豪華城景雙床房）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
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深圳酒店推介【51】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月正式開幕！美高梅酒店集團在深圳第一間分店選址在小梅沙，鄰近地鐵站及沙灘。酒店是亦海洋為主題的度假村，提供許多玩樂設施及活動，包括專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等。酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。全部房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備、沙發區等，最小的房型也有50平方米，空間超級寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘
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深圳酒店推介【52】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）剛於2024年2月正式開幕！酒店位於寶安區，鄰近壹方城購物中心、歡樂港灣、深圳西鄉商業步行街等景點，來往深圳灣口岸亦僅需約18分鐘車程，港人北上超方便！酒店提供353間客房及套房，面積由430呎至2,152呎不等，非常寬敞舒適。房內均配備音響設備、浴缸、大面積落地玻璃窗、辦公桌等。酒店另設有有24小時開放的健身室、室外泳池、桑拿等設施。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）
房價：人均HK$452起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號
交通：寶安地鐵站車程7分鐘
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深圳酒店推介【53】深圳皇悅豪生酒店（國際會展中心店）（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）

深圳皇悅豪生酒店（國際會展中心店）（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）於2024年1月正式開幕，坐落在清平古墟附近，距離地鐵站及深圳灣口岸車程分別約6分鐘及40分鐘。酒店提供177間客房及套房，亦設有親子主題房型。全部房間均配備乾濕分離浴室、浴缸、景觀窗、特大睡床及免費飲品。親子房另提供兒童設備及玩具。酒店亦配備KTV酒館、天台花園酒吧、室外游泳池，健身房等設施。

深圳皇悅豪生酒店（國際會展中心店）（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$218起（高級大床房）
地址：深圳寶安區新橋社區中心路233號鵬展滙2棟
交通：後亭地鐵站車程6分鐘
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深圳酒店推介【54】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）
房價：人均HK$260起（大床房）
地址：深圳福田區福民路199號
交通：石厦地鐵站步行5分鐘
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深圳酒店推介【55】深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）
房價：人均HK$183起（城際高級大床房）
地址：深圳福田區福民路28號
交通：皇崗村地鐵站出口直達
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深圳酒店推介【56】建國璞隱酒店（深圳華強店）（JIANGUO HIDDEN Hotel (Shenzhen Huaqiang Branch)）

璞隱酒店是首旅如家酒店集團旗下高端商旅度假型酒店，主打「城市 隱逸空間」概念，將現代舒適與中式精神風韻的完美融合。酒店設計運用輕描淡寫的手法突出隱士格調，溫潤如玉的色系，搭配竹制的根雕裝飾，處處散發著悠然見南山般的氣息，打造出縹緲靈動又充滿詩意韻味的空間，讓旅途不只是休憩、駐足，更是一種回歸內心寧靜的生活方式。

建國璞隱酒店（深圳華強店）（JIANGUO HIDDEN Hotel(Shenzhen Huaqiang Branch)）
房價：人均HK$206起（詠蘭居大床房）
地址：深圳福田區深南中路2081號
交通：地鐵華強路站步行6分鐘，或華強南站步行9分鐘
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