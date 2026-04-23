深圳隱世景點｜羅湖城中村竟藏600年廣府圍屋　地鐵直達免費參觀

「元勳舊址」隱沒於筍崗新村的現代握手樓裏，俗稱「筍崗老圍」。



是深圳關內碩果僅存且完整保存的廣府圍屋，為省級文物保護單位，始建於明代初期，至今已逾600年，為明初筍崗何氏為紀念其祖先嶺南名賢何真而建。

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其佈局嚴謹，平面呈方形，內部結構錯落有致，圍內有3條縱巷，6條橫巷，四周高牆環繞，是典型的廣府圍村建築，青石斑駁訴說了綿綿600多年曆史。

粉紅色的石門樓上書「元勳舊址」，建築四角有炮台，以前圍屋外還有護河。圍內設有天后宮，何氏宗祠、土地公廟，香火很是旺盛，時至今日居民仍會到此祭拜。

元勳舊址

地址：深圳市羅湖區筍崗村內，導航可達

交通：地鐵7號線筍崗站C2出口，步行約500米

門票：免費參觀，圍屋內部逢農曆初一、十五開放



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