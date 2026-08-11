日本旅遊刷信用卡要選日圓？專家：當地貨幣最划算　可避免手續費

日本是台灣人最喜歡的旅遊國家之一，加上日幣匯率持續貶值，旅遊、購物花費划算，但在日本結帳刷卡時，刷卡機跳出選擇結帳幣別，該選台幣還是日幣呢？



事實上，有旅遊達人建議選擇日幣結帳，因為選擇台幣會被多收一筆手續費，反而不划算。

阿姨逛日本藥妝店喊「要刷日幣還是台幣」？店員神回一句話超暖心

一名網友在Threads平台分享，自己在日本逛藥妝店，排隊結帳時前方有位台灣人阿姨，刷卡時語言不通，自言自語「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」結果話一說完，另一側竟有台籍店員邊幫別人結帳邊大喊「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下！」結果店內包含事主在內的其他台灣遊客也同時喊「阿姨選日幣啦！」還有一堆人很怕阿姨誤觸，緊張靠過去指著畫面，熱心的幫助讓事主覺得相當有趣。

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貼文也引起許多人討論，

「真的很喜歡台灣人這種默默觀察周遭的人是否需要幫助的雞婆特質」

「我在大阪Lawson買糰子，跟家人說這個好吃，旁邊就出現幾個不認識的台灣人，跟我一起買，還一直問這個好吃齁？」

「在上野藥妝店用英文問店員退稅櫃檯在幾樓，路過阿姨：退稅在一樓」

「我以前就不知道刷了台幣，超後悔的，如果哪天我碰到這種，我一定也會大喊選日幣啊」

「我之前自己一個人在沖繩買伴手禮，很多不知道怎麼選，旁邊台灣人情侶在討論：這個好吃、買這個，我：你們說哪個好吃？ 男生：像法蘭酥的那個！好吃！ 女生：（拿起來）這個！然後就看到一堆人開始走去法蘭酥那裡」

「我上禮拜要去飯店洗衣房洗衣服門口三個等的三個人都是台灣人，一個大哥還講台語」

「去東京排有名的拉麵，一個女生在隊伍這裡來回走動，打量了我一下說：『台灣人對嗎？是不是要先去買餐券再排隊？』回來的時候...：我台北人：我台中人」

「在日本要買維他命，旁邊情侶的台灣男，站在門口等女生，對我們大聲說：這裡的B群比隔壁便宜一百日幣」



旅日專家：國外旅遊刷卡選當地貨幣最划算

國外旅遊刷卡結帳時，選擇當地​貨幣通常較划算，事實上，台灣前台大感染科醫師林氏壁曾於「日本自助旅遊中毒者」解釋，國外旅客在日本當地刷卡都會遇到「動態貨幣轉換機制」（DCC），也就是選擇要使用「當地貨幣」還是「母國貨幣」結帳。若這個時候選擇「母國貨幣」結帳，就會以當天的匯率立即結匯，但還會額外收取一筆5%的手續費，換算下來根本沒有比較划算，因此不論如何都建議刷卡結帳無條件選擇日幣，才能省下更多錢。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：逛日本藥妝店！台灣阿姨大喊「要刷日幣還是台幣」？店員神回一句話超暖心】