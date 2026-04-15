日本入境攻略2026｜3招免排隊快速過關教學！VJW／自助機／TTP卡

日本入境攻略2026｜近年日圓匯率持續向下，吸引不少旅客遊日。尤其是長假期前後，日本入境大堂都塞滿旅客，動輒要等一個小時才能順利入境。有見及此，日本近年推出了多個措施，有助縮短旅客入境輪候時間。《香港01》好食玩飛今次便幫大家準備了日本入境3招，教你節省排長龍時間，快人一步出市區！



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到達入境大堂最怕打蛇餅（資料圖片）

第1招：預先登記Visit Japan Web

昔日前往日本旅遊的旅客，上飛機後沒多久就會收到空服人員的外國人入境記錄表、海關申告書，然後大家就會默默低頭填寫。來到2026年，日本的入境手續已經可以預先在Visit Japan Web辦理！而且早年已統一了「入境審查」和「海關申報」的二維碼，只需要預先在Visit Japan Web填寫相關資料，獲得專屬二維碼後，即可使用「共同自助通關機（KIOSK）」快速通關。

👉 Visit Japan Web填寫教學詳情

入境審查及海關申報的QR CODE現在已經合二為一。（網站截圖）

想快人一步過關？就要預先在Visit Japan Web完成線上登記，並取得入境QR Code！此外，大家可以把Visit Japan Web「入境審查及海關申報的QR碼」先截圖儲存在手機，到埗後打開手機相簿就可以找到QR Code，不用擔心因網路問題無法連線上網，或者在入境大堂跟其他旅客爭免費Wi-Fi。

第2招：善用共同自助通關機（KIOSK）過關

日本在2025年4月1日開始，已率先於羽田、成田、關西、福岡等人氣機場啟用「共同自助通關機（KIOSK）」，有效縮減「入境審查」和「海關申報」的程序。旅客可以在一部機台上完成掃瞄護照、拍照、指紋採集、申報等事項，大幅節省職員人手操作時間，提升通關效率。不過使用「共同自助通關機」前，要先完成Visit Japan Web登記，取得「入境審查及海關申報的QR碼」。

善用共同自助通關機就可以更快入境。（官方截圖）

到達當地機場後，只需在「共同自助通關機（KIOSK）」上掃瞄「Visit Japan Web」入境QR Code及護照即可。

👉 自助通關機（KIOSK）使用教學詳情

第3招：申請TTP卡「自動通關」

如果經常去日本旅遊的旅客，只要符合相關要求就可以在「日本出入國在留管理廳」官網填寫資料，申請「受信賴的旅客計劃Trusted Traveler Program」，申請領取「TTP」卡（又稱JTTP卡）。成功獲得TTP卡後，便可以在3年有效期內，於日本機場的「自動化閘口」入境，無需到人手櫃位排隊，就可以像日本國民一樣快速入境。

JTTP卡跟日本國民入境一樣超快速。(資料圖片）

申請TTP卡相關要求及文件：

1）持有VISA、Mastercard、American Express、DinersClub、Discover、JCB、UnionPay，其中一個國際品牌授權白金級或以上等級的信用卡（不接受公司卡）

2）12個月內入境日本2次或以上

3）沒有被拒入境或驅逐出境紀錄

4）最近6個月內拍攝的清晰正面照片

5）護照、身分證影印本



（注意：領取實體TTP卡時，需要支付價值4000日圓的收入印紙（可於日本便利店購買））

👉 TTP卡申請教學詳情

資料來源：Visit Japan Web、日本出入國在留管理廳

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