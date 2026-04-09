日本藥妝10大連鎖排行榜　松本清商品種類多　內行分享1慳錢秘訣

不能退稅還是便宜的是哪家藥妝店？唐吉訶德不是每間都同價格？買藥妝加電器去哪買最好？



10大日本連鎖藥妝排行教你怎麼買最划算。

購物前務必默念「日本是免稅不是免費」

去日本自由行，很多人行李箱還沒打開，採購清單就先列好了。感冒藥、眼藥水、面膜、防曬、零食、保健品，甚至吹風機、美容家電，幾乎都能在同一趟買齊。但問題也來了，日本藥妝店這麼多，到底哪一家比較便宜？哪一家適合補貨？哪一家又是觀光客最容易失心瘋的地方？

去日本是免稅不是免費，一逛很難空手出來！有些人習慣看到藥妝店就先衝進去，有些人則會特地比價、等到最後一天才下手。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析近一年討論度最高的「日本10大連鎖藥妝店」，帶你看看哪些店最常被討論、各自強項在哪裡。

小提醒：日本藥妝店沒有「哪一家永遠最便宜」這種答案，不同城市、不同店型，甚至同品牌不同分店，價格都可能有差



日本10大連鎖藥妝排行榜（01製圖）

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No.10 尚都樂客藥妝 Sundrug

講到「藥品特別齊全」的藥妝店，Sundrug常被點名，品項以藥品與日常保健為強項，想找成分藥、常備藥時，不少人會優先走進來看看。整體風格不像大型折扣店那麼複雜，更接近標準型藥妝店，逛起來節奏快、也比較好找東西。

除了品項完整，優惠活動也是討論重點之一。2026年3月更有網友分享情報：「會員10％ off＋優惠券20％ off＋suica 10％回饋，即使不免稅也更便宜」，很多人都是看完價格，默默又多拿幾樣去結帳，才心滿意足的離開。

No.9 鶴羽藥妝 TSURUHA Drug

誕生於北海道旭川的鶴羽藥妝，至今已有近百年歷史，從地方藥局一路發展成全日本指標性連鎖藥妝，全日分店已超過2,500間，紅底白鶴的招牌在各地都有高度辨識度。近期鶴羽控股（TSURUHA HD）與Welcia控股（Welcia HD）宣布以股份交換方式整併，也讓市場關注度再提升，將形成全日本規模最大的藥妝店集團。

店內從醫藥、美妝到生活日用品一應俱全，自有品牌「kurashi-rhythm」主打高CP值，加上點數制度與優惠活動，難怪採買藥妝時，會讓不少人優先想到這一間。

No.8 OS DRUG

講到「大阪最便宜藥妝店」，許多資深日本遊客第一個反應就是OS DRUG。在藥妝店密集、競爭激烈的大阪激戰區中，它的價格為超亮眼的競爭優勢，雖然店面通常不大，陳列也不像大型連鎖那麼新穎，但在省錢派旅客之間一直很有名氣。通常不提供免稅服務，多數門市也以現金付款為主，少了便利性，但價格也因此壓得更低。

OS DRUG特別適合已有固定採購清單的人，像合利他命、眼藥水、喉糖、貼布這類常備品，很多人看到就會先進去比價一輪。網友表示：「這家是我去日本絕對會逛的藥妝！尤其是藥品價差超級多」，價格比其他藥妝店少兩三成，有時還會遇到半價。有人分享：「我也喜歡在OS買，雖然店內很擁擠，但可以買到很划算的藥妝，還不用封袋，在日本可以直接使用，好用就再多買一點。」不少人逛完的感想都很一致：「不能退稅沒關係，含稅還是便宜。」

No.7 札幌藥妝 Satudora

如果行程在北海道，很難不遇到札幌藥妝分店，值得一提的是，以札幌藥妝與同樣起家於北海道的鶴羽藥妝比較，相較於鶴羽藥妝已發展成全日本大型連鎖，札幌藥妝的據點更集中在當地，在札幌、小樽、函館一帶都找得到。

除了基本藥妝，札幌藥妝能找到北海道限定商品與在地伴手禮，像零食、保養品都有，對鎖定「只有這裡才買得到」商品的人特別有吸引力。也因為這樣的選品組合，讓札幌藥妝在榜單中一直有穩定討論度。很多人原本只是進去補個東西，最後連北海道零食、限定商品一起帶走，從藥妝店變成一站式伴手禮補給點。

No.6 特美事 Tomod's

Tomod's對很多旅客來說不算陌生，在台灣已有分店。也因為有在香港據點，不少人到日本看到這個品牌，會有一定的熟悉感。

相較於主打低價、商品大量堆疊的藥妝店，Tomod's結合藥局與藥妝販售，門市風格明亮整齊，陳列也更有規劃，並提供藥師諮詢服務。除了日系彩妝與日常保健品外，也引進部分獨家品牌與日用雜貨，逛起來節奏較舒服，適合想慢慢挑選的人。

No.5 SUGI藥局

SUGI藥局（杉藥局）這幾年在旅客間的存在感越來越高，走的不是觀光賣場路線，而是比較偏社區型、醫藥專業型，現場有專業藥劑師提供專業諮詢，日本在地人平常也會去。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察聲量高點可以發現，日本YouTuber三原慧悟分享的SUGI藥局影片引發不少討論，他在影片中提到必買商品與省錢小撇步，先追蹤官方IG並於結帳時出示，可提高滿額折扣，再搭配免稅機制，實際結帳金額會更划算，成為不少人會跟著用的省錢方式。

No.4 大國藥妝 Daikoku Drug

大國藥妝起源於大阪，並以價格親民、外語支援度高著稱，不少分店也會配置能以中文溝通的店員，對於行程在關西地區的旅客來說，很適合順路掃貨。不少旅遊整理都直接把它寫成日本最便宜藥妝的代表之一，有網友大力稱讚：「甚至比部分超市或便利商店還划算」。

也有旅客分享比價心得：「同一條街上如果有大國，就先進去看感冒藥和保健品」，原因就是它在常見品項上很常有競爭力。你不一定每樣都在這裡買，但看到時順手比價，通常不吃虧，最後要提醒大家，結帳時再搭配優惠券，價格還能再往下壓。

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No.3 BIC CAMERA

如果你的購物清單不只藥妝，還有吹風機、刮鬍刀、美容儀、相機、耳機甚至電鍋，那BIC CAMERA絕對是最方便的選擇之一。BIC CAMERA販售家電、藥品、化妝品與日用品，是典型的複合式大型零售通路；針對外國旅客，也常搭配免稅與額外折扣的CP值優惠活動。

它會擠進前三名，不只是因為品項多，而是「一次買完」的效率太高。對旅客來說，最怕的是藥妝一袋、家電又要跑另一區，最後還得重新算退稅門檻。BIC CAMERA剛好把這些麻煩整合起來，所以很容易變成行程尾聲的大補貨站。

No.2 松本清 Matsumoto Kiyoshi

如果想一次買齊常見藥妝與保健品，松本清通常是最直覺的選擇，因為日本國內營運門市超過3,000家，據點密集，加上黃藍白的招牌，在各大城市甚至機場都很容易遇到，不過也有網友提醒，機場內的松本清部分商品比市區的還要貴。

雖然松本清不一定是最便宜的藥妝店，對第一次到日本或逛街時間有限的人來說，不用特地比價，先走進松本清，清單上的東西大多找得到，松本清也有自有品牌（如ARGELAN、BLANC WHITE）與獨家彩妝，藥品線完整，商品種類本來就多，這樣的選擇彈性，也讓它在榜單中長期維持高人氣，特別受到女性消費者青睞。

No.1 唐吉訶德 DON DON DONKI

「Don Don Don, Donki～」一聽到這段洗腦歌詞，就知道荷包準備要破洞了。第一名由近10萬筆聲量的唐吉訶德拿下，以「驚安の殿堂（便宜到令人驚訝）」聞名，零食、日用品、藥妝，到行李箱、美容家電、伴手禮與熟食、生鮮食材都能一次買齊。雖然很多地區都有DON DON DONKI，但不少人仍會選擇在日本入手，關鍵在於商品多為當地供應、品項更齊，也更容易買到價格更低或活動優惠。

不過，唐吉訶德也有一個常見迷思，就是很多人以為每一家分店價格都差不多。其實不同地區、不同店型的定價與選品都會有差異，熱門觀光區不一定最便宜，這樣的分別近期也引起不少網友討論。依店型定位來看，唐吉訶德大致可分為以下幾種常見型態：

（1）一般店（Don Quijote）

最普遍的一般店是黃色招牌，以市區據點為主，空間相對緊湊，主打快速補貨與高密度商品陳列，常見於熱門商圈，深受旅客喜愛。

（2）MEGA唐吉訶德（MEGA Don Quijote）

最知名的MEGA代表店是澀谷店（本店），採取大型旗艦型門市經營，有整整8層樓，空間寬敞，生活用品、生鮮與家庭類商品比例更高，適合一次大量採購。

（3）PLATINUM DONKI

選品較偏向高單價與精緻路線，商品陳列相對整齊，逛起來更接近百貨型購物空間。

（4）ドミセ（Domise）

以唐吉訶德自有品牌「情熱價格」為主的專門店，主打原創商品與獨家限定款，店型數量相對稀少。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月31日至2026年3月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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