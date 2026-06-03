墨爾本必玩11大推介！十二門徒石+古董火車／東瀛遊7天團$11999起

香港人每日朝九晚六工作，放假去旅行當然要好好放鬆！澳洲墨爾本絕對是一個最適合慢活的城市。作為維多利亞州首府，墨爾本融合了西方古典建築與現代藝術氛圍，隨便拍張照片，都彷彿是一張明信片！當地既有歷史厚度，亦充滿創意活力，更被譽為澳洲最具文化氣息的城市。好讓大家抽離高壓的生活節奏，來一趟又Chill又有深度之旅。



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市區打卡篇：古典建築與街頭藝術

墨爾本擁有各式各樣的古典建築，福林德街火車站、國會大廈、聖保羅大教堂都是必去的打卡景點，亦可以去塗鴉街上感受街頭藝術、去市集感受最貼地的當地風情！

墨爾本必玩推介【1】福林德街火車站（Flinders Street Station） ——— 經典百年地標

作為澳洲最古老的火車站，福林德街火車站散發著濃濃的英倫復古感，大門口上方更有一排顯示火車班次的復古時鐘，旅客隨手都可以拍到「明信片」般漂亮的風景。

福林德街火車站（官方圖片）

墨爾本必玩推介【2】國會大廈（Parliament House） —— 古典羅馬氣派地標

這座建於1855年的國會大廈是維多利亞州政治核心，外觀具有古羅馬神殿的宏偉感，門前有一排巨大的哥林多式石柱整齊排列，相當有氣勢！是感受墨爾本歷史的重要一站，亦是絕佳的打卡點。

國會大廈。（Shutterstock）

墨爾本必玩推介【3】聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral） —— 哥德式神聖建築

聖保羅大教堂擁有高聳尖塔的哥德式建築，與繁華的現代商廈形成強烈對比。教堂內部擁有精緻的木質屋頂、手工雕刻牆面，加上陽光透過彩色玻璃窗灑落的光影，感覺神聖又寧靜。

聖保羅大教堂

墨爾本必玩推介【4】Hosier Lane塗鴉街 —— 街頭藝術集中地

每次到訪塗鴉街都會有新驚喜！牆壁、管道、地面全部都有色彩鮮明的塗鴉，當地的街頭藝術家每天都會發揮創意，讓新的創作覆蓋舊作品，是街頭藝術集中地！

Hosier Lane塗鴉街 —— 街頭藝術集中地（官方圖片）

墨爾本必玩推介【5】聯邦廣場（Federation Square） —— 視覺衝擊的幾何建築

聯邦廣場用上前衛的結構主義建築，外牆以獨特的幾何形玻璃、鋼材和鋅板拼貼而成，極具視覺衝擊力。廣場中央的大型空間更會經常舉辦市集或音樂會，是體驗墨爾本文化的好地方。

聯邦廣場（Shutterstock）

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地道文化體驗篇：融入當地生活

想感受墨爾本的生活氣息，就要深入當地人的生活，去維多利亞女皇市集買手信，或者坐上墨爾本專屬的「叮叮」感受沿途街景！

墨爾本必玩推介【6】維多利亞女皇市集（Queen Victoria Market）——體驗百年市井人情味

擁有140多年歷史，是南半球規模最大的露天市場，從新鮮農作物、澳洲海鮮，到熟食小吃、手作工藝品，全部應有盡有！在熱鬧的叫賣聲中，能感受到墨爾本最在地的人情味。

維多利亞女皇市集（Shutterstock）

墨爾本必玩推介【7】搭乘環城電車（City Circle Tram）——免費導賞漫遊舊城區

墨爾本是全球少數保留大型電車網路的城市，而這架免費的復古電車「City Circle Tram」更專門為遊客而設。隨著「叮叮」響聲坐在木質車廂內，充滿復古情懷，車上還會播放導覽廣播，讓你深入了解城市歷史。

搭乘環城電車（Shutterstock）

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絕美近郊篇：探索大自然奇蹟

墨爾本的市區固然充滿魅力，但近郊的風景同樣令人讚不絕口。當中必去大洋路沿線的十二門徒石，欣賞久經海浪侵蝕的岩柱，形成的壯麗景觀！還有布萊頓海灘的彩色小屋、菲利普島的神仙企鵝等等！

墨爾本必玩推介【8】十二門徒石（Twelve Apostles） —— 世界級自然奇蹟

位於大洋路的十二門徒石是墨爾本最著名、最震撼的景點。當地的石灰岩在數千萬年前開始被南冰洋的狂風巨浪所侵蝕，最終形成多座拔海而立的巨型岩柱。岩石會隨著日落光影折射出金紅色彩，看著海浪拍打著岩石，震撼力極強。

十二門徒石。（官方圖片）

墨爾本必玩推介【9】普芬古董蒸氣火車（Puffing Billy） —— 穿越古代的體驗

普芬古董蒸氣火車是澳洲歷史上最古老的蒸汽火車，火車至今仍保留着傳統的燃煤方式，當紅白相間的火車在鳴笛聲與白煙中啟程時，最經典的玩法就是把雙腳伸出窗邊，雙腳懸空坐在開放式車窗的木欄上，隨著火車緩緩前行。

普芬古董蒸氣火車。（官方圖片）

墨爾本必玩推介【10】菲利普島「神仙企鵝歸巢」（Penguin Parade） —— 超療癒生態奇觀

菲利普島是世界最大的神仙企鵝保護區，每當黃昏時刻，全世界最小型的神仙企鵝就會成群結隊、踩着搖晃的步伐從海中走上沙灘，整個畫面可愛又溫馨，是珍貴又難得的生態體驗。

菲利普島「神仙企鵝歸巢」（官方圖片）

墨爾本必玩推介【11】布萊頓海灘「彩色小屋」（Brighton Bathing Boxes） —— 夢幻打卡聖地

布萊頓海灘擁有80多間歷史悠久的彩色小木屋，這些木屋原本是19世紀供女士使用的更衣室，後來被塗上鮮艷的顏色、獨特的圖案，例如澳洲國旗、袋鼠、幾何圖案等等，隨手都可以拍出明信片般的照片。

布萊頓海灘「彩色小屋」（Shutterstock）

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EGL東瀛遊精選推介｜墨爾本旅行團及自由行套票

想親身感受澳洲墨爾本的魅力，可以選擇跟團或自由行，最近EGL東瀛遊就為大家準備兩大旅行團及自由行套票！

【大自然感官體驗之旅】墨爾本、菲利普島7天旅行團 ASMS07

特色行程：

玩盡市內觀光（國會大廈、福林德街火車站、聖保羅大教堂、塗鴉街、聯邦廣場 ）、環城電車、維多利亞女皇市集；直奔近郊彩色小屋、普芬古董火車、十二門徒石；夜觀神仙企鵝回巢。特別安排連續3晚住宿同一間四星級酒店，免卻搬行李狂換房的煩惱！

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