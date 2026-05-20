航班揭秘｜空服員戴手錶不只為好看 查看時間和掌握最佳逃生節點
撰文：風傳媒
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許多人常常趁著假期出國放鬆。機上的空服員不只能提供旅客在飛行時的服務，也讓旅客能更安心搭機。
除了整齊的制服，讓大家對空服員留下俐落整看的印象外，您有發現空服員都會戴手錶，而且都戴在左手嗎？究竟為什麼呢？
為何空服員都一定會戴手錶？
中國媒體《搜狐網》分享，航空公司往往強制要求空服員要戴上手錶，除制服外，空服員不得佩戴項鍊等首飾，若戴上手錶不僅能讓外表更得體，還有一些功能：
首先，許多航空公司會規定某段時間手機不得開機，而在這段期間，旅客就得向空服員詢問時間，包括起飛、降落時間等。
再者，若不幸遇到飛安問題，需帶領旅客逃生，打開艙門之時間觀念就很重要，因此，空服員都會佩戴手錶。
至於為何空服員都會將手錶配戴於左手呢？因為在飛機上服務旅客時，右手較常需使用到，若配戴手錶可能會間接影響到服務品質，因此才多配戴於左手。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何空服員都一定會戴手錶？不只是為了好看！背後2大原因曝光】