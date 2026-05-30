出國旅遊跟團還是自由行？網2大原因喜歡自遊　帶長輩適合跟團

出國旅行有許多方式，有人偏好自己規劃行程、購買票券，也有人習慣找旅行社跟團行程，只要跟著導遊帶領即可。



最近有網友發現，身邊選擇自由行出國的的人越來越多，認為好處是能去自己想去的地方，讓他好奇現在出國選跟團行程的人還多嗎？引起熱議。

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出國跟團比較輕鬆，為何一堆遊客仍選自由行？

有網友在PTT發文表示，最近發現身邊的朋友出國都不跟團，大家都比較習慣自己做功課、規劃行程，大多認為自由行的好處是可以去自己真正想去的地方，也不用被旅行社額外收費，因此好奇，現在出國還選擇跟團的人多嗎？

貼文引起討論，許多人表示比較喜歡自由行，原因是擁有高度彈性與自由，加上不用和不熟悉的旅伴配合，

「自由行也沒便宜，但能睡到自然醒，也能玩很晚」

「自由行很自由自在，根本懶得跟團」

「自由行，累能自己休息，或是想多待，請假後自己改航班」

「跟團主要不是旅行社真的不好，而是旅伴無法控制」

「跟團都是繞很遠，明明景點可以附近的排一起」



不過也有部分網友認為，跟團還是有好處，

「如果帶長輩出國，還是跟團好」

「跟團不用走路，帶2個小孩輕鬆」

「這幾年我反而從自由行變成跟團，沒空作計畫跟團省事」

「都跟團，不用帶腦，而且一次去的景點可以比自己去多很多，交通問題都有人處理，不用google想吃什麼」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國跟團輕鬆又便宜，為何一堆遊客仍選自由行？過來人曝「2大優勢」永遠比不過】