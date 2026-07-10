泰國景點｜曼谷周邊6大市場　全球最大週末市集　夜賞浪漫螢火蟲

空氣裡瀰漫著椰香與香茅氣息，街巷間穿梭著微笑親切的攤販，泰國是個讓人一踏入就能感受到鮮活生命力的國度，在眾多泰國景點之中，市場便是最具溫度的存在，不只是單純買賣交易的場域，而是感受文化、品味生活的最佳舞台，泰國市場有著千百種風貌，有些擁抱歷史、有些則承載著創新的能量。



我們精選了最值得造訪的6大特色市場，從熱鬧的觀光夜市到藏在小巷裡的文青市集，每一處都充滿驚喜與魅力，等待著你去探索。

泰國特色市場

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1. 安帕瓦水上市場：傳統水上市場氛圍，夜晚可賞浪漫螢火蟲

源自17世紀中的安帕瓦水上市場（Amphawa Floating Market），是一座隱匿在泰國心臟地帶的小鎮，週未午后才有營業，沒有過多的商業化氣息、只有當地人輕鬆自在的步伐與水面上悠悠船隻，商販們於水道兩旁用木船載著食物和紀念品，輕輕地漂浮而過，仿佛世界也隨之放慢了步伐，夜幕降臨後，螢火蟲在溫暖的燈光下舞動，微弱的光點點綴在黑暗中，彷彿是天空掉落的星星，這不僅僅是一個泰國景點，它更是一處能夠觸動心靈深處的所在。

安帕瓦水上市場

地址：Amphawa, Amphawa District, Samut Songkhram 75110泰國

營業時間：週五16:00～20:00，週六-週日09:00～20:00



2. 美功鐵道市場：火車呼嘯而過，攤販迅速收攤的奇景令人驚嘆

火車即將進站的轟隆聲，讓市場喧囂便瞬間停滯，攤販們依舊悠然自得、熟練地把商品收拾妥當為火車讓路，當火車駛過後又迅速恢復，美功鐵道市場（Maeklong Railway Market）這個泰國特色景點，以其獨特魅力吸引著無數遊客，沒有浮華裝飾與過度包裝，這裡的每個攤位都傳遞著泰國日常生活的氣息，展現出獨有的節奏，自從Discovery報導後，這裏成為了熱門的泰國景點，卻仍保有著原始的親切與樸實，商販以平易近人的態度，為每位遊客帶來的是最地道的泰國風味，無論是新鮮漁獲還是小吃，都在這裡找得到最純粹味道。

美功鐵道市場

地址：Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram 75000泰國

營業時間：每日08:00～19:00

火車進站（停車）時間只有08:30、11:10、14:30、17:40



3. 丹嫩莎朵水上市場：百年歷史的經典水上市場，乘船感受運河貿易文化

清晨的第一縷陽光灑落在這片寧靜的水面上，市場的生命便悄然蘇醒，於丹嫩莎朵水上市場（Damnoen Saduak Floating Market）之中，一艘艘手搖小船隨著輕柔水波搖晃，滿載著新鮮水果、香氣四溢的熱食以及色彩繽紛的手工藝品，這個擁有百年歷史的古老市場擁有全長35公里的運河道，靜靜地守護著泰國傳統與記憶，商販們熟練的將食材與商品安放在小船上，這一切似乎早已融入了他們的生命，與這片水域交織成一幅歲月靜好的畫卷。

丹嫩莎朵水上市場

地址：Damnoen Saduak, Damnoen Saduak District, Ratchaburi 70130泰國

營業時間：每日08:00~16:00



4. 帕空鮮花市場：花香滿溢，曼谷最大鮮花批發天堂

猶如一片不會凋零的花海，帕空鮮花市場（Pak Khlong Talat）不只是曼谷最大鮮花批發市場，更是一片用色彩與香氣交織出的夢境，這裏位於曼谷舊城區，每到凌晨時分便開始熱鬧起來，來自泰國各地的鮮花被細心運送至此，僅為確保每瓣花朵都保持最好姿態，有人為了家中的小花瓶精挑細選，有人為了婚禮佈置仔細詢問，還有人純粹是為了讓一天從花香開始而來，每朵花都像是在呢喃著自己的故事，讓人忍不住駐足，沉浸在這場視覺與嗅覺的盛宴。

帕空鮮花市場

地址：Wat Kanlayanamit, Khwaeng Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200泰國

營業時間：每日09:00~17:00



5. 空喧百年市場：木造老街的風情，藏著純樸泰式美味與人情味

彷彿穿越回到過去的泰國，空喧百年市場（Klong Suan 100 years Market）位於曼谷與春武里府交界，沿著運河而建，木造騎樓、老式招牌與古董擺設，無不透露著濃厚的懷舊氣息，市場裡販售著各種傳統泰式點心、小吃與手工藝品，尤其是手工椰糖、米香餅與泰式涼茶，更是必嚐美食，當地居民依舊保持著早期水上市場的生活方式，許多店家都經營數十年甚至超過一世紀，這裡不像曼谷的現代商場那般熱鬧喧囂，而是充滿著一種緩慢而溫暖的生活節奏。

空喧百年市場

地址：ฉช.3001 Theppharat, Amphoe Ban Pho, Chang Wat Chachoengsao 24140泰國

營業時間：週六-週日08:00~16:00（平日營業店家較少）



6. 恰圖恰市集：全球最大週末市集，萬種商品讓人逛到欲罷不能

如果說曼谷是一座充滿活力的城市，那麼恰圖恰市集（Chatuchak Weekend Marke）便是這股能量最極致的展現！這座泰國景點不僅是泰國規模最大的市集、更是全球聞名的購物勝地，擁有超過15,000個攤位，販售從時尚服飾、手工藝品、古董擺飾，到寵物、植物、美食等各類商品應有盡有，每逢週末便湧入成千上萬的當地人與遊客，各個區域皆有不同主題，時尚服飾區、手工藝品區、古董收藏區、家飾設計區等，無論是泰國設計師品牌，還是充滿故事感的二手古物，恰圖恰市集總能讓人驚喜連連。

恰圖恰市集

地址：587, 10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Khwaeng Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900泰國

營業時間：週三-週四為07:00~18:00(部分開放)、週五18:00~24:00、週六-週日09:00~18:00



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