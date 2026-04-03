曼谷美食餐廳9推介｜船麵/蟹肉炒飯/泰式下午茶　多間米芝蓮推薦

曼谷是泰國首都，不僅交通發達，也因為其著名的佛寺及王宮、博物館等建築而吸引許多國內外遊客前往，曾是全球最受歡迎的旅遊目的地之一。除此之外，曼谷也有許多具有特色的泰國料理餐廳，有的是家族秘傳料理，也有結合創新與懷舊風格的特色泰菜，更有許多是獲得米其林（Michelin）必比登（Bib Gourmand）推介的肯定。



趕緊跟著小編的腳步，一起品味這些曼谷美食吧～

曼谷9餐廳推介

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1. Here Hai Bangkok

Here Hai Bangkok已經連續五年榮獲米其林必比登推介，不僅已經在地經營超過30年的時間，海鮮料理也相當著名，廣受國內外遊客的喜愛。Here Hai Bangkok以去殼的蟹肉及瀨尿蝦為招牌，海鮮自帶鮮甜滋味，沾上醬汁更富有層次，是來到泰國曼谷必吃的料理。

Here Hai Bangkok的蟹肉炒飯是必點招牌，去殼的蟹肉完全就是懶人的福音，非常阿莎力（爽快）的撲滿在炒飯之上；蟹肉滑蛋也相當具有特色，整體調味也相當足夠，再加上價格不貴，CP值相當高！

2. Thong Smith

船麵是泰國街頭小吃，由泰國獨特的水上貿易方式衍生，將麵食料理盛裝在小碗之中方便食用。Thong Smith主要販售船麵料理，加入牛筋、牛腱、牛肉丸等配料烹調，多種不同Q度的麵條可供挑選，再加上是泰國常見的連鎖餐飲品牌，相當適合初次體驗船麵料理的旅客品嘗。

Thong Smith可以客製化選擇喜愛的配料，包含牛肉、豬肉、雞肉......口味，甚至還吃的到牛肋眼。麵條提供細麵、米粉、雞蛋麵、粄條、蒟蒻麵等五種不同的麵條，份量和配料的配置也相當足夠，不敢吃辣的朋友辣度也可以客製化調整，濃郁的湯頭相當溫順。

3. Krua Apsorn

Krua Apsorn連續多年獲得米其林必比登推介，簡單的家常菜色運用新鮮的食材及獨特的醬料調味，每一口的風味吃起來都相當道地！招牌菜蟹肉烘蛋非常經典，每一口都吃的到蟹肉的鮮味；咖哩、海鮮等也都受到許多饕客喜愛，米其林官方則是大推炒豬肉、黃咖哩大蝦及脆蓮藕，是不能錯過的曼谷美食。

4. Somtum Der

頌丹樂（Somtum Der）在泰國曼谷發跡，以經典的泰國東北伊善菜色為特色，將正宗的泰式料理端上桌。不只將店面拓展到美國紐約、越南胡志明市、日本東京等地，更獲得米其林指南曼谷及米其林指南紐約的肯定。

頌丹樂（Somtum Der）以具有代表性的泰國料理為招牌，包含青木瓜沙拉、糯米飯、燒烤、泰式咖哩等經典的菜餚，酸辣的口感讓許多老饕欲罷不能，大呼過癮！

Somtum Der

Google 評分：4.2

聯絡電話：02-632-4499

店家地址：5, 5 Thanon Sala Daeng, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500泰國

營業時間：11:00–23:00



5. Nara Thai Cuisine

想必不少人都不陌生，Nara Thai Cuisine不僅曾連續三年獲得米其林推薦，更是蟬連《Thailand Tatler》雜誌多年的泰國料理餐廳。從2013年開始往海外展店，包含新加坡、香港、越南等，2017年更強勢來台，在雙北、台中、台南、高雄等地共有12間分店。

Nara Thai Cuisine是泰國知名連鎖餐廳，以海鮮、牛豬料理結合泰式特色調味，將多樣化的經典泰式菜色一一上桌，包含檸檬魚、軟殼蟹、大蝦泰菜等都是必點熱門品項！如果想要講求用餐環境、氣氛的話會是不錯的選擇！

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6. Nusara

泰菜餐廳Nusara位在泰國古寺臥佛寺旁，坐在餐廳內用餐可以直接看見臥佛寺以及曼谷大皇宮，不僅景色一流，菜色也相當傳統，更獲選亞洲50最佳餐廳。Nusara以傳統泰菜結合皇室料理，每一道料理都精緻又美味，可以享受視覺與味覺的雙重饗宴！

Nusara的菜式從前菜到主餐、甜點等都非常具有特色，運用當地的食材將傳統泰菜結合創意，迸出的新滋味非常具有西式感卻又保留傳統風味。雖然價格上稍微高一些，但非常適合在特別的節日、紀念日來用餐，享受創新的泰國菜餚。

7. Lay Lao

Lay Lao位在充滿文創氣息的Ari區，由來自華欣的老闆將泰國東北的菜餚結合海鮮料理，融合了多個地區的料理特色，更連續八年獲得米其林指南泰國的肯定。松阪豬、炸魚、青木瓜沙拉、冬陰功湯......每一道料理都處理得相當好，濃郁又不會過於膩口，是人氣相當高的曼谷美食。

8. Erawan Tea Room

Erawan Tea Room除了一般的泰國菜料理之外，最特別的就屬泰式下午茶了！不僅獲得米其林指南推薦，鄰近四面佛、交通非常方便，泰式下午茶以英式風格擺盤，每一層都放上泰國道地的鹹點及甜點，色彩繽紛之餘，還能品嘗到帶有鹹、甜、酸、辣等多種不同風味的泰國點心，有些平常根本就吃不到！

Erawan Tea Room更被《Lonely Planet》評選為全球最好的下午茶之一，古典及優雅的裝潢非常有氣氛，很適合情侶、夫妻一同來品嘗；三層的下午茶拼盤內包含了十多種點心，芒果糯米飯、香蕉餡餅等經典美味不容錯過！

9. 王春盛牛肉火鍋店

70年老字號牛肉火鍋！如果到曼谷旅遊多日想換換口味的話，王春盛牛肉火鍋店以經典的汕頭火鍋打出名號，不僅傳承三代、開業70年，傳統炭火火鍋更是懷舊味滿點！湯頭以中藥材熬煮，並加入牛雜、牛肉丸、牛筋、牛肚等配料，滿滿一碗的料不到台幣200元，CP值超高！

如果不敢吃牛，王春盛牛肉火鍋店也有豬肉火鍋，不少在地人也會點牛肉湯或牛肉麵當作早餐。想要體驗在地人愛的這款曼谷美食，建議趁早！

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常見問題 Q&A

曼谷有哪些獲得米其林必比登推介的餐廳？ 曼谷有多家獲得米其林必比登推介的餐廳，包括Here Hai Bangkok、Krua Apsorn、Lay Lao等。這些餐廳以其獨特的泰國料理和高CP值受到推崇。 Here Hai Bangkok的招牌菜是什麼？ Here Hai Bangkok的招牌菜是蟹肉炒飯和蟹肉滑蛋，使用去殼蟹肉，搭配獨特的調味，深受食客喜愛。 Thong Smith的特色是什麼？ Thong Smith以船麵料理為特色，提供多種麵條選擇和豐富的配料，如牛筋、牛腱、牛肉丸等，並可客製化辣度，適合初次體驗船麵的旅客。 Nusara餐廳有什麼特點？ Nusara餐廳位於曼谷古寺臥佛寺旁，提供傳統泰菜結合皇室料理，菜色精緻且美味，並獲選亞洲50最佳餐廳，適合特別節日或紀念日用餐。 Erawan Tea Room有什麼特別之處？ Erawan Tea Room以泰式下午茶聞名，獲得米其林指南推薦，提供英式風格擺盤的泰國鹹點和甜點，被《Lonely Planet》評選為全球最好的下午茶之一。

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