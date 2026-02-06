曼谷美食｜華麗宮廷風甜品店必打卡　手工金魚造型湯圓和繁花茶飲

喜歡在浮誇網紅店拍照的女孩兒們看過來～今天要分享給你們的是一間位於曼谷中國城區的甜品店–「Qilin 麒麟」。



這裡的業者是一位來自馬來西亞的古董收藏家，蒐集的古董加起來聽說有五個貨櫃之多，然後運用那些古董來妝點了這間充滿中國宮廷氣息的甜品店，整個用餐環境美侖美奐，讓人有彷彿置身於甄環傳某位娘娘寢宮般的感受。然後這裡不只每個角落都好拍，連甜品和茶飲也是個個都在爭奇鬥艷，像是超人氣的「金魚湯圓」以及各種鋪滿鮮花的茶飲。絕對都會讓你們手機、相機拍個不停，忍不住想立刻po上IG等社群媒體來炫耀一番！（男孩要來當然也可以啦～我們那天就是兩個男的一起去光顧。）

前往麒麟的推薦交通方式

「Qilin 麒麟」離MRT Hua Lamphong站（華藍蓬火車站）只有3分鐘的步行距離而已，如果你們想搭大眾運輸工具前往的話建議直接搭地鐵，但因為曼谷搭計程車、用APP叫車都不貴，所以你們也可以考慮直接叫車搭過來就好。（店門口可以看到有著濃濃古早氣息的雕花門板，配上紅布、紅燈籠等元素，有人說像是「紅樓夢」的場景般，妳們覺得呢？）



麒麟的用餐環境

走進店內以後，整個環境真的會讓人忍不住「Wow～」地驚呼一聲，我覺得整體來說就是老宅結合中國古代的宮廷風，再結合花花草草以及一些歐式的元素。

像比較靠近門口的這一區就很明顯地比較歐風，沙發是那種既古典又華麗的路線，然後雕像、燈飾有些仔細觀察都會發現設計得很有巧思，值得細細玩味兒！

所以嚴格來說這裡也不是非常「正統」的宮廷風甜品店啦～我覺得老闆很有自己的想法，喜歡用自己的美感來讓中西方的元素進行有趣的混搭。

其實我也不是很確定那種有著大大「壽」字的布簾平常會出現在哪裡，是長輩的壽宴之類的嗎！？家父之前享年九十幾歲都沒有辦過類似的壽宴。

聽說這裡的老闆除了古董以外也收藏了很大量的吉服、禮服，也有可以出租讓客人現場穿上拍照的旗袍，我去光顧的那天現場其實就看到好幾位疑似泰國網紅的辣妹穿旗袍在店裡到處拍照。

除了有服裝可以租借以外，老闆也準備了很多飾品和拍照道具，愛拍照的女孩兒們一定可以拍得不亦樂乎。

然後這裡是允許商業攝影，但收費不詳，你們有興趣的話可以自行與業者洽詢。（我去那天照片中這場景就有辣妹帶著拿單反相機的專業攝影師在這區拍好久）

對了～這裡的老闆是馬來西亞華人，而且也會講中文，所以有什麼想詢問或洽談的都可以直接用中文溝通喔！（也可以請他推薦店裡有哪些品項是比較厲害的）

我們那天一開始是被安排在二樓（有點像是樓中樓）這一區的邊邊小桌子，但後來我們點的東西那小桌子根本放不下，所以服務人員又請我們到一樓的大桌去坐。

店內有些場景感覺就是專門佈置來讓客人拍照用的。

其實我也分不太出哪些是古董，但看起來那些燭台、櫃子跟桌子都很有年代感，個人認為可能有點不適合帶年紀太小、不太受控的小朋友來這裡，不然弄傷清末宮廷傢俱或弄破什麼青花瓷花瓶可能要花大錢來賠償。

這裡主要是看平板電腦的照片來瀏覽菜單，不過因為有太多頁，所以我就不每頁都一一po出來分享了。總之上面的照片幾乎每一樣看起來都非常厲害，大部份都是英文的品項名稱和內容敘述，但有少部份是有中文的，例如「貴妃醉酒」、「貴妃出浴」等，保留中文比較有那個意境～

麒麟的餐點

當天其實我們也沒點太多東西，就一人點一種茶飲和一道甜品而已，不過你們剛有看菜單的照片就知道這裡的飲品多有儀式感，所以上桌就非常有氣勢～

貴妃出浴（300泰銖）

首先照片中這一組叫做「貴妃出浴」，挑選的一些茶壺、杯子都賞心悅目。

p.s.印象中這裡比較招牌的幾款飲品好像都是冷的，但店內也是可以點得到茉莉香片、玫瑰烏龍、普洱熟茶、龍井茗茶這類的中式茶和某些草本的西式茶，那種茶就可以點熱的



不知道大家有沒有看過一部很熱門的內地劇叫「長安的荔枝」！？不過就算沒看的話，你們應該也曉得傳聞中楊貴妃非常喜歡吃荔枝，並且堅持要吃到新鮮的荔枝，所以我們點的這茶重點也是在於上面真的有放新鮮的荔枝。

+ 2

這裡的茶還有一大亮點就是都會綴以顏色鮮艷的花朵，看了就令人也有心花怒放的感覺。（然後底下是滿滿的冰塊）

這一壺玻璃瓶裝的是清新怡人的茉莉花茶。應該是無糖的，喝起來完全沒有半點甜味，不過基本上泰國的天氣都偏炎熱，來上幾杯這樣沁涼的花茶其實很舒服。

旁邊還有一壺寫著「萬壽無疆」的我們本來以為應該是荔枝的果汁或糖漿，結果它其實是玫瑰口味的，甜度中等，聞起來很香，也都可以酌量加進杯中，讓它變成茉莉玫瑰茶！

Blossoms Shanghai（300泰銖）

另外這一組叫做「Blossoms Shanghai」，「Blossom」是開花的意思，「Shanghai」是上海，但會取這名字應該是因為有一部胡歌主演的內地劇叫「繁花（《Blossoms Shanghai》）」，所以業者就直接拿來用了～

既然都敢這樣命名了，那花朵的數量當然是要比剛才的「貴妃出浴」更多才行～（多到你連拿起來喝都有困難）

這一壺其實我也不是很確定是什麼茶，不過感覺有櫻花帶點洛神花的香氣，然後一樣是不甜的那種。

我是不知道一般如果很懂品茗的那種泡茶達人喝了這裡的茶會有什麼感想啦，但我自己喝是覺得都蠻順口、不苦澀的。

旁邊這比較小壺的是桂花蜜，我覺得也一樣甜度中等，味道跟台灣的差不多，大家就視自己的喜好來酌量添加就好。

Snow Bird Nest （240泰銖）

下一碗是「Snow Bird Nest」，中文叫「雪燕」，乍聽之下很像是燕窩的一種，不過它其實是雪蓮花的分泌物汁液凝固物，純素的。

然後你們不要以為不是真的燕窩就沒有那些營養素，雪燕屬於純植物膠質，含有豐富的植物多醣和氨基酸等營養成分，常常食用的話對身體也是有諸多益處的。（但像我們只是很偶爾吃一碗，也不用肖想因此身體就會產生什麼變化啦～）

這碗裡頭加了不少碎冰，也有加入荔枝、枸杞、銀杏等食材，感覺是挺養生的，然後甜湯本身喝起來帶點酸味，但聽說這個是正常的，如果沒有半點酸味可能反而是假的雪燕。

Goldfish Tang Yuan（280泰銖）

最後一道是「Goldfish Tang Yuan」，也就是幾乎每組客人來這裡消費都必點的招牌「金魚湯圓」！老闆說是手工製作、只有這裡吃得到的唷～

金魚造型的湯圓看起來活靈活現的，加了兩片葉子真的宛如池塘裡的兩隻金魚在悠遊，然後吃進嘴裡的口感軟軟糯糯，內餡是芝麻餡，不過香甜中帶點鹹味，比較不容易吃膩，還有一點特別的是底下看似豆漿的其實是豆花，口感也頗軟嫩。

以上就是這次的分享，整體來講「Qilin 麒麟」就是一間環境跟餐點都很好拍的網紅甜點店，這裡主打的是「價格偏貴的創意品項」，如果你們並沒有特別愛拍照又比較想吃道地的甜品，那曼谷絕對是還有很多CP值更高的選擇（尤其中國城這一區特別多），但對愛拍美照的女孩、男孩們來說我想花個幾百泰銖來拍一堆好看得照片也是相當值得的啦～

Qilin 麒麟

地址：1862 Maitri Chit Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100 Thailand

電話：+66-89-128-6215

營業時間：11:00~19:00

公休日：星期二



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】