曼谷美食｜性價比高人情味小店　菜單超豐富小炒船麵湯粉粥通通有

今天要與大家分享的是一間曼谷不那麼有名、但在我心目中評價極高的一間小吃店，店名叫做「Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat」，當初會來這裡用餐是因為我那幾天住的酒店「YANH Ratchawat Hotel」就開在它的正對面（這間酒店房價便宜而且房間很大、附近生活機能又不錯，之後我也會寫文跟大家分享）。



第一次來用餐時就感受到老闆娘真的超級熱情，她本身會講一些中文，得知我們來自台灣以後就很積極地用中文跟我們介紹這裡有什麼比較受歡迎的美食（這裡的菜單品項種類非常多元，如果是有選擇困難症的人來用餐，第一次看到她們的菜單一定會有眼花撩亂的感覺），然後也有跟我們閒聊這趟在曼谷玩幾天並推薦我們附近還有什麼其他美味的小吃，感覺就像鄰家的阿姨一樣親切，然後上一趟旅程中我總共來這裡吃了兩次，點了非常多不同類型的餐點，接下來就一一跟你們分享哪些是我比較推薦的好料～♪

「Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat」這間店位於曼谷的「Dusit District（律實區）」，我想大部份人可能連聽都沒聽過......但我講它離「大皇宮」所在的舊城區更北邊一點（車程大概20分鐘），然後它在BTS Ari站的西邊（車程大概12分鐘），這樣大家可能就對它的位置會比較有一點點概念了。（這一區算是曼谷的行政區，有隸屬皇室的律實宮、維曼默宮、五世王廣場以及國會大廈、總理府等知名地標）

照片中那位就是這裡的老闆娘，跟我們對話的過程中都笑容可掬，而且也不是講話會讓人感覺很油條的那一種，加上餐點是真的好吃，所以我們才會連續兩天都來用餐。（這篇不是業配文唷～）

這裡也有騎樓的座位，但我們選擇坐在裡頭，原本有一點擔心這種開放式的空間會很熱，但老闆娘都把電風扇轉向我們這邊吹，所以用餐過程中是一滴汗也沒有流下來！

先跟大家介紹一下店名，它的泰文原名是「มะ ราดหน้า ราชวัตร」，在Google上的英文叫「Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat」，其中那個「Ma」就是姓氏的「馬」，猜想創辦人可能是早期移民來泰國的華人後代然後姓「馬」，然後「Rat Na」又可以寫作「Radna」或「Rad Nah」或「Rad Na」或「Rat Nah」......總之就是泰文翻成英文的音譯，它其實有點類似中式的燴麵，但那個Gravy（濃稠的燴汁）不太一樣，應該也是早期中國潮汕地區流傳來的料理，但跟海南雞飯、豬腳飯、牛肉火鍋那些一樣已經屬於融入泰國人日常生活中了，所以也不會特別歸類於中式料理，總之這道算是這裡的招牌料理啦～可以選擇要搭配各種麵、各種粉，也可以選主菜要豬肉、牛肉還是海鮮等等，幾乎都可以客製化。（店名最後的「Ratchawat」是這一帶的地名）

ps：老闆娘還來到我們桌子邊一直跟我們介紹菜單



菜單的其中一頁長這樣，最上面的那些就是剛剛說的Radna。👇👇👇

第二張好像是他們一些比較熱門的餐點，除了泰文和英文以外也有中文、日文、韓文的翻譯（中文翻譯有些有點微妙），可以說是相當國際化的經營XD

如果不喜歡湯湯水水類的餐點，這裡也有飯類喔～而且這裡賣的主要不是那種打拋飯，而是各種現炒的蓋飯，比如說芥蘭蒜味豬肉飯、蒜椒炒鱸魚片飯、炒洋蔥蛋魷魚飯等等，有非常多不同的搭配組合。

第四張的就比較有點類似船麵或米粉湯的那種料理，有乾的也有湯的，乾的還有搭配各種不同醬汁的版本，麵、粉的種類都可以自己選喜歡的，也有小碗、中碗、大碗的尺寸可以選。

ps：以上都還只是一部份的菜單內容而已，他們還有炒飯、粥、烤物、泰式涼拌沙拉等等，選擇多到很誇張，所以你們連續幾天來吃的話也可以每天都點不一樣的



泰國一般小吃店基本都會提供調味四天王aka辣椒醋、辣椒粉、魚露、糖這幾種調味料。

但這裡提供的更多！👇👇👇

如果你們喜歡又酸又辣的滋味一定要加幾匙這個辣椒醋，只愛辣、不愛酸的話就加辣椒粉。

後來老闆娘又拿了這兩罐來，他們對於吃什麼料理要配什麼醬真的是非常講究。（然後餐點上桌時她也有一一跟我們介紹說什麼醬是配什麼餐點的，真的是很考驗我們的記憶力。）

一訪時我們點了這樣一大桌，老闆娘應該覺得我們很會吃。

檸檬茶（30泰銖）＆菊花茶（20泰銖）

飲料的部份我們點了檸檬茶和菊花茶，都有提供泰國Style的滿滿冰塊。

雞飯炒羅勒（80泰銖）

接下來的餐點如果菜單上有中文我就直接用它的中文，像這道是「雞飯炒羅勒」，但我自己翻譯的話可能會翻成「羅勒炒雞肉飯」。

有羅勒又有雞肉又有飯，原本我以為它吃起來會是像打拋雞肉飯，但它並不是那種路數的，整個調味我覺得比較像中式的塔香炒雞肉片，但是是好吃的那一種，調味鹹中帶點甘甜，想吃辣的話可以自己加。

綜合海鮮粥（105泰銖）

下一碗是「綜合海鮮粥」，雖然我點的是小碗的，但已經覺得份量十足了，上桌還有附鹹蛋。

雖然整碗粥看起來白白的，但其實有加入高湯去熬煮，吃起來的味道有鮮甜的風味，然後裡面的海鮮料有爐魚片、花枝、鮮蝦、豬肉等。

海鮮的品質感覺不差，花枝很有彈性，魚片也很鮮美，我覺得是很合我口味的那種。（我沒有很愛吃酸辣的食物）

醬油炒芥蘭蝦（280泰銖）

這道算是比較貴一點的料理，如果你們是點豬肉的版本就只要半價左右。

蝦子是去殼的那種，口感緊實又有彈性，腸泥也有去除乾淨，搭配脆中帶嫩的芥蘭菜還不錯吃，但如果你們不想花太多錢的話這道可以Pass。

烤魷魚（180泰銖）

菜單上寫說這道是「烤魷魚」，我自己覺得比較像烤花枝，不過上網科普了一下，其實「花枝」好像是台灣人才會用的稱呼，很多國外都把有10條腕足、身體細長、內有透明軟骨的頭足類海鮮統稱為魷魚（Squid），而花枝也是魷魚的一種。

這個有提供海鮮專用的海鮮沾醬，辣中帶酸又帶點鹹甜滋味，令人胃口大開，但因為辣度不低，所以不太能吃辣的朋友小心不要沾太多～

烤豬肉丸（10泰銖）＆烤牛肉丸（15泰銖）

再來這些是「烤豬肉丸」和「烤牛肉丸」，其實他們還有賣一種烤牛筋丸，但阿峯很討厭吃牛筋，所以我們沒有點。

這些烤丸子其實在泰國的路邊攤也很常見，但有些買了就是要站著吃，或者帶回酒店吃（不過帶回去已經冷掉了），這裡可以坐著吃熱騰騰的丸子很幸福～

然後沾醬左邊的是甜中帶辣，右邊的是又酸又辣，反正辣是絕對不少的就是了！

那天我們還加點了煎蛋和荷包蛋，各20泰銖，但我們是當下很想吃蛋啦～如果你們覺得幹麻出國還吃那麼普通的東西就不要點。

這種甜辣的醬料就是專門用來搭配煎蛋這類的料理的。（它的味道其實幾乎不辣）

二訪時一樣也點了一大桌。

乾蘇基（80泰銖）

二訪的時候我點了這個「乾蘇基」，它的英文是「Dry Suki」，有些人把它翻譯成「壽喜燒」的那個「壽喜」，但它跟日本的壽喜燒又不一樣，比較像是一種特殊湯頭的泰式火鍋，但這間小吃店是有賣乾的版本，一般比較常見的是有湯的。（這裡也有賣有湯的Suki）

通常裡面可以吃到豬肉、蛋、冬粉、白菜等食材，有些比較豪華的還會加入各種海鮮。

它搭配的醬汁很特別，是用辣椒、蒜蓉、醋、醬油、糖、芝麻醬等去調出來的，質地濃稠，辣中帶有酸甜，如果你們是抱著吃壽喜燒的心態來點的話應該會吃得很不習慣，但當成一道沒吃過的料理嚐鮮會覺得還不錯吃！（很多泰國人都很愛吃這個，有些人氣餐廳是專門賣Suki的）

羅勒炒海鮮飯（180泰銖）

這道是「羅勒炒海鮮飯」，跟上次點的雞飯炒羅勒口味差不多。

「Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat」羅勒炒海鮮飯：這道是「羅勒炒海鮮飯」，跟上次點的雞飯炒羅勒口味差不多。（老錢的老巢提供）

但海鮮食材貴了100泰銖，如果你們不是特別愛吃海鮮的人可以點雞肉或豬肉的版本就好。

豬肉醬油炒粿條（120泰銖）

另外這盤是「豬肉醬油炒粿條」，泰國的炒粿條其實有兩大類，一種是泰式炒河粉，又稱為「帕泰（Phad Thai或Pad Thai）」，吃起來味道比較甜，通常用的是比較細的河粉，旁邊會放什麼花生粒、生豆芽菜、生韭菜、辣粉、青檸檬，然後通常會跟豆干、菜脯一起炒。

「Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat」豬肉醬油炒粿條：但我這次點的這種醬油炒粿條或是說醬油炒河粉通常就沒有那些東西，然後會跟蛋液和芥蘭菜一起炒。（老錢的老巢提供）

但我這次點的這種醬油炒粿條或是說醬油炒河粉通常就沒有那些東西，然後會跟蛋液和芥蘭菜一起炒，味道沒有那麼甜（也不會死鹹），也跟我們台灣的客家炒粄條味道不太一樣，我自己是蠻愛吃的。

拌麵（69泰銖）

再來這碗在菜單上叫「拌麵」，我覺得有點像是乾的船麵，上桌時還有附湯。

上面的食材有花生碎、豬肉末、像是炸餛飩皮的東西、魚丸、豆芽菜、蝦米、蔥花、香菜等，蠻豐富的。

醬汁是鹹鹹甜甜的、十分惹味，我點的雞蛋麵口感也很好，頗有彈性。

老闆娘可能看我們有兩個人就多給我們一碗熱湯，喝起來味道偏鹹然後胡椒味蠻重的。

泰式涼拌花枝（195泰銖）

當天我本來要點的是泰式涼拌鹹蛋加皮蛋，但當天食材好像缺貨，後來就換成這道「泰式涼拌花枝」，然後我們還客製化成完全不辣的版本，吃起來的滋味就跟大家常吃的那種青木瓜沙拉差不多，不過少了辣味好像有點奇怪，如果你們不是完全不吃辣的話建議可以點小辣的版本。

當天其實我們自己點的那些吃完以後已經飽到不行了，但老闆娘還招待了我們一盤照片中的潤餅，也可以說是春捲。

這潤餅裡頭包了豆芽菜、煎蛋、香腸等食材，跟台灣常吃到的潤餅不太一樣，然後最特別之處在於上面淋上了甜甜的醬汁，整個就是香甜溼潤版的潤餅，是不會難吃，但好像有點吃不習慣XD

以上就是這次的分享，平心而論，這裡的定價跟一些曼谷其他的小吃店比起來是有貴一點（尤其是海鮮類的），但我自己吃過以後是覺得口味真的不錯，品項比一般小吃店多元（感覺是有跟隔壁幾間小吃店一起合作，或那幾間小吃店根本就都是同一個老闆開的），然後老闆娘的熱情接待真的很加分，遊客來這裡用餐應該都會有一種賓至如歸的感受，所以很推薦大家可以把這間「Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat」收藏起來，有機會的話可以來試試看。

Ma Yod Phak Rat Na Ratchawat

地址：775 1 Thanon Nakhon Chaisi Rd, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit District, Bangkok 10300 Thailand

電話：+66-2-241-1860

營業時間：10:00~14:00／16:00~22:00



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】