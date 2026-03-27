10大平價自由行國家推介　火山/白沙灘/熱帶雨林　每日18美元起

不少人在假期前計畫出遊放鬆，不過，若預算有限該如何選擇國家呢？外媒《Kiplinger》提出最便宜的10個國家，即使不花大錢，仍能擁有一段美好的旅程，而此排名為根據抵達目的地後之平均預估花費統計，包含住宿及餐飲費用。



不過，因每個人出發地均不同，機票錢並無納入計算。

便宜旅遊國家推薦

10大平價旅遊國家（01製圖）

+ 5

10. 葡萄牙

平均每日花費：178美元，平均住宿費（每人）：64美元，每日餐費：73美元。

葡萄牙在歐洲屬於性價比最高的國家之一，以海鮮、美酒、葡式蛋塔（pastéis de nata）聞名。無論是前往充滿活力的里斯本，還是到南部的沙灘，或者是品嘗波爾圖的葡萄酒與波特酒，都能享受到南歐風光。

相關文章：旅遊注意｜法國公園禁酒 西班牙禁扶梯拍照 這地撿貝殼罰3千歐

+ 10

9. 多米尼加共和國

平均每日花費：144美元，平均住宿費（每人）：88美元，每日餐費：38美元。

多米尼加共和國（the Dominican Republic）是位於加勒比海的島國，是美國人常去的陽光明媚的加勒比度假勝地。白沙灘、潟湖和熱帶雨林，為該地特色，是探索大自然美景的理想聖地。

8. 哥斯大黎加

平均每日花費：133美元，平均住宿費（每人）：59美元，每日餐費：41美元。

哥斯大黎加（Costa Rica）位於中美洲，能欣賞太平洋和加勒比海兩側的海岸線，叢林小屋、雨林遠足、火山和雲霧森林為其特色，該地富含地球上多樣性的生態系統，可以真正體驗到「純樸生活」。

7. 墨西哥

平均每日花費：126美元，平均住宿費（每人）：43美元，每日餐費：42美元。

墨西哥（Mexico）不僅有多個都市綠洲，其海灘也十分知名，常被列為世界上最美的海灘之一。該地古老的叢林遺址及代表性建築，適合來度假放鬆。

6. 土耳其

平均每日花費：124美元，平均住宿費（每人）：50美元，每日餐費：31美元。

土耳其（Turkey）是世界上最受歡迎的旅遊地之一，橫跨歐亞大陸，是一個融合多元文化的國家，無論是在建築還是美食上，都能感受到文化交融的魅力。而其自然景色也十分吸引人，土耳其搭熱氣球體驗聞名國際。儘管2023年發生大地震，但西部仍有許多旅遊景點對遊客十分歡迎。

5. 南非

平均每日花費：108美元，平均住宿費（每人）：50美元，每日餐費：36美元。

去南非（Republic of South Africa）旅遊的最大理由之一莫過於見證野生動物，該地是世界上觀賞「大五」（大象、野牛、犀牛、獅子和美洲豹）最佳的地方之一，擁有多個國家公園和野生動物保護區可供遊覽。除此，在南非還可以在納馬夸觀賞野花、觀看鯨魚，或在海灘上放鬆一天。南非因上述原因，去南非成了許多人列在Bucket-list（譯：願望清單，在國外有死之前必須要完成的事之意）上的旅遊國度。

4. 泰國

平均每日花費：102美元，平均住宿費（每人）：39美元，每日餐費：30美元。

泰國以其熱帶海灘、叢林廟宇、佛像以及繁華的餐館和街頭市場而聞名，像是清邁的雙龍素帖寺、大城的樹中佛頭。

3. 印尼

平均每日花費：72美元，平均住宿費（每人）：32美元，每日餐費：27美元。

印尼（Indonesia）的峇里島常被名列於世界最佳旅遊地點。印尼擁有超過17000個島嶼，是世界上最大的島國，擁有壯麗的海灘、火山、叢林、廣闊的山脈，以及豐富的物種，如猩猩群、科莫多巨蜥和，且花費非常便宜。

2. 越南

平均每日花費：61美元，平均住宿費（每人）：29美元，每日餐費：14美元。

越南（Vietnam）擁有豐富文化和多樣化景觀，旅客可以於胡志明市品嚐最美味的越南法式麵包、探索河內老區的熱鬧街道、參觀世界上最大的洞穴—峰牙格邦國家公園，或參加下龍灣的旅遊，獲得難忘的旅程。

1. 寮國

平均每日花費：18美元，平均住宿費（每人）：5.68美元，每日餐費：9.10美元。

位於東南亞內陸的寮國（Laos），擁有超過4000個島嶼。從湄公河三角洲的島嶼到內陸壯麗的瀑布，寮國是世界上少數沒有因為開發而失去自然美景的國家之一。除此，除了攀岩、洞穴探險和叢林徒步旅行，還有大量的寺廟能讓旅客遊歷。

相關文章：旅遊注意｜前地勤分享買機票5大常見疏忽 條款/轉機/行李一文看

+ 14

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：便宜旅遊國家推薦》不只日泰韓！這10個國家便宜又好玩，第5個死之前一定要去】