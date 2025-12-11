東京新商場9大推介2026｜必逛東京車站新地標！機場直達＋51層高

東京新商場｜東京新開幕｜大家的東京購物地圖要更新啦！2026年即將有2大全新地標登場！ 包括整棟建築高達51層的TOFROM YAESU TOWER，以及空中步道與廣場相連的開放式設計的OIMACHI TRACKS。此外，還有商場車站直達，非常便利！更有商場引進多達180間人氣店舖，並提供150米的高空休息環境。還有「日本第一高樓」之稱的麻布台之丘（Azabudai Hills）設有內置觀景台，能夠俯瞰整個東京的景觀。即睇以下9大東京新商場啦！



東京新商場2026｜【1】TOFROM YAESU TOWER

TOFROM YAESU TOWER位於東京車站八重洲口地區，預計於2026年2月竣工並在年內開放，建築高達51層、高約250米。這個大型綜合設施集結了辦公室、商業設施、劇場、醫療機構、巴士總站等多元功能，從商務到觀光一應俱全！

地庫樓層亦將開放「巴士總站東京八重洲」第二期區域，可直達日本各地及機場的便利性，對旅客來說是一大優勢！3至6樓則設有由PIA株式會社及株式會社Congres營運、約800個座位的劇場、音樂廳及會議室，預計將舉辦各類音樂演出、舞台表演等多元活動。

TOFROM YAESU TOWER

地址：東京都中央區八重洲一丁目9番他

交通：JR各線「東京」駅直達／東西線・銀座線或都營浅草線「日本橋」駅步行約3分鐘／銀座線「京橋」駅步行約7分鐘



東京新商場2026｜【2】OIMACHI TRACKS

與大井町車站直接連接的大型綜合設施「OIMACHI TRACKS」即將於2026年3月28日落成。建築由辦公大樓及酒店、住宅大樓兩座建築組成，地上26層、地下3層，高度約115米，從「大井町駅」車站直達，十分便利！

至於商業區方面，「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」分布於1至5樓，約有81間店舖，特色是與空中步道及廣場相連的開放式設計，匯聚了美食、時尚、生活風格等多元元素。

OIMACHI TRACKS

地址： 東京都品川区広町2丁目1

交通：JR京浜東北線・東京臨海高速鉄道臨海線・東急大井町線「大井町駅」直達



東京新商場2026｜【3】BLUE FRONT SHIBAURA

位於東京都港區芝浦一丁目的「BLUE FRONT SHIBAURA」，以建設約230公尺高的南棟（S棟）和北棟（N棟）雙子塔為核心，雙子塔S棟於2025年開幕，其中1至3樓為購物與餐飲區，7至33樓以及35至42樓則由首次進駐日本的酒店品牌「Fairmont Hotel」構成，至於N棟預計於2030年度開幕。

BLUE FRONT SHIBAURA

地址：東京都港區芝浦 1-1-1

交通：JR東京單軌電車「濱松町」站南口步行7分鐘／從都營地下鐵大江戶線和淺草線大門站B2出口步行12分鐘／從百合海鷗號「日之出」站西口步行10分鐘



東京新商場2026｜【4】三井Shopping Park LaLa terrace HARUMI FLAG

原為東京2020奧運會和殘奧會選手村的地區，現已打造成一間3層高的生活型商業設施——三井Shopping Park LaLa terrace HARUMI FLAG。當中設有超市區的「Daily Market（1F）」、販賣物品以及餐飲店鋪的「Daily Select（2F）」以及支援生活的「Wellbeing（3F）」，品牌包括超市「SUMMIT（サミット）」、一百日圓商店「大創」、藥妝店「松本清」、餐廳「Royal Host」、雪糕店「Baskin Robbins 31」等，約有40家店鋪進駐！作為日本奧運博物館的據點之一，設施還展示了「聖火接力用火炬」等珍貴的物品！

原為東京2020奧運會和殘奧會選手村的地區，現已打造成一間3層高的生活型商業設施。（三井Shopping Park LaLa terrace HARUMI FLAG官方圖片）

三井Shopping Park LaLa terrace HARUMI FLAG

地址：中央區晴海５-2-31

交通：從都營地下鐵「勝鬨站」步行約16分鐘



東京新商場2026｜【5】NEWoMan TAKANAWA——180間店進駐！JR站步行只需1分鐘

繼澀谷與新宿之後，Lumine集團將於2025年9月12日，迎來史上最大規模的新商業設施——NEWoMan TAKANAWA，第一期為南北區域的1至5樓以及LUFTBAUM區域的28樓和29樓，共有180家店鋪！成為高輪GATEWAY CITY的重要地標。鄰近高輪Gateway車站，交通方便，預料將成為東京最受矚目的購物熱點。

NEWoMan TAKANAWA｜3大建築！

NEWoMan TAKANAWA的設施橫跨3大建築物，分別為「THE LINKPILLAR 1 South」、「THE LINKPILLAR 1 North」以及預計於2026年開業的「THE LINKPILLAR 2」，總面積約6萬平方米，180間店中涵蓋了服飾、生活、美妝與餐飲品牌。當中話題店包括BEAMS CULTUART首間獨立店、PORTER CLASSIC、CFCL都內最大旗艦店等，shopping精定要來潮聖。

NEWoMan TAKANAWA｜150米空中綠洲＋沉浸式飲食體驗

THE LINKPILLAR 1 North的28至29樓設有都市綠洲「LUFTBAUM」，主打植物主題，種植垂枝櫻、紫陽花與紅葉楓等花草樹木，即使身處150米高空，也充滿了大自然氣息。除了可以欣賞到東京景色、體驗大自然外，還有美食、音響，例如1,600平方米的「高輪SAUNAS」，設有9個男女專屬桑拿室，提供Whisking、Herbs program等特色療程，還有精進料理素食店，夠你歎足一整天！

NEWoMan TAKANAWA

地址：108-0074 東京都港區高輪2-21-1

交通：JR高輪Gateway站檢票口步行約1分鐘／都營淺草線、京急本線泉岳寺駅A2出口步行約3分鐘



東京新商場2026｜【6】HARAKADO(ハラカド)——原宿最新地標

位於繁華鬧市中的全新商場。（小紅書@迪士尼追逃保安）

說到東京必逛的商場，相信大家都會不約而同想到表參道！無論是國際名牌、美食餐廳，這裡都是日本的流行指標，與表参道相交的明治通十字路口更是東京最具代表性的商圈之一。

而由知名建築師平田晃久設計的「HARAKADO」也已經於2024年4月17日（三）正式開業，從低層至7樓共有75家店進駐，頂層更設有露天休憩空間，可飽覽原宿夜景。

綠意盎然的幸福空間。（東急不動產）

HARAKADO｜藝術空間結合美食街

原宿，這個充滿青春活力與時尚氣息的街區，誕生了一個全新的美食地標：「HARAJUKU KITCHEN&TERRACE」。它不僅匯聚了多家知名餐廳，更以獨特的空間設計帶領食客們踏上一段文化與藝術的雙重體驗之旅。

商場五樓蘊含濃厚的下町風情。（東急不動產）

商場六樓全力打造一個生機勃勃的綠色環境。（東急不動產）

HARAKADO｜5、6樓 鬧市中的世外桃源

步入5樓，濃郁的下町風情撲面而來。特色小店錯落有致，精美的藝術作品點綴其間，讓人在品味美食的同時，也能沉浸於藝術的魅力之中。

拾級而上，6樓的景致令人驚豔。繁華都市中竟藏著一方綠意盎然的世外桃源。綠植環繞，清新空氣洗滌心靈，食客用餐的時候更能感受到悠閒與愜意。

平田晃久持續貫徹他「將城市與自然融為一體」的設計理念，為東京增添一處生態系建築。（東急不動產）

HARAKADO｜味蕾盛宴，露天空間感受城市脈搏

三層樓合計超過860坪的超大空間，容納了23家風格各異的餐廳。從早上的11點到夜晚的11點，無論是午餐、晚餐還是宵夜，都能找到滿足味蕾的美食。最高樓層7樓的開放式屋頂露台，帶來全新開闊的用餐體驗。城市天際線一覽無餘，感受著原宿的脈搏，朋友們的味蕾與視覺可以在繁華中得到滿足。

HARAKADO｜2樓 VIVAIA新興女鞋 大熱環保品牌

主打環保、舒適耐穿的平底鞋，作為禮物也是不錯的選擇。（VIVAIA官網）

VIVAIA女鞋店鋪在HARAKADO商場設有分店，品牌主打用環保物料製造產品，而且主張耐用、永不過時的設計理念。而VIVAIA環保鞋的最大特色，就是有些鞋款可以放入洗衣機清洗，就算平時不小心弄髒，都可以洗乾淨再穿，單是這個特點已經吸引不少人回購及大讚。而且鞋款平底的設計以及後跟有加厚的足跟保護棉，十分適合上班通勤或長期穿著！

HARAKADO｜ B1層 小杉湯原宿加盟 百年日式錢湯

歷史悠久的錢湯，提供溫馨舒適的浸浴體驗。（小紅書@東京小火雞）

在商場購物、享受美食、感受藝術氣息後，若想要休息，便可以來到商場的B1層體驗日式錢湯。擁有近百年年歷史的「小杉湯原宿」老字號錢湯提供一個乾淨、舒適的室內浴場及桑拿。而內裡秉承了大量錢湯相關的文化，更有日本傳統錢湯不可缺少的巨型溫泉壁畫。

店內提供乾淨舒適的環境，還有豐富的飲料、美食。（小紅書：東京小火雞）

繼承「小杉湯」總店的傳統，其中「牛奶風呂」供客人體驗柔和香味和牛乳保濕肌膚，以及「溫冷交互浴」便客人享受熱水和冷水交替浸泡的放鬆體驗。重點是大人入場門票只需要520日元，非常之抵。店鋪營業時間為早上7點至夜晚11點，逢星期四定休，有興趣的朋友們可以bookmark前往！

HARAKADO(ハラカド)

營業時間：11:00～21:00

地址：東京都澀谷區神宮前6-31-21

交通：JR山手線「原宿駅」步行5分鐘

千代田線、副都心線「明治神宮前站駅」步行5分鐘

千代田線、半藏門線、銀座線「表参道駅」步行10分鐘

官方網站

東京新商場2026｜【7】麻布台之丘（Azabudai Hills）——最高摩天大樓

商場由一眾著名建築師聯手打造。（麻布台之丘官方網站）

聳立於東京的「麻布台之丘」，是日本最高摩天大樓，也是全球矚目的地標建築。由多位頂尖建築大師聯手打造，集奢華住宿、米其林餐廳、藝術展覽於一身，是不可錯過的東京新體驗。

「麻布台之丘」由三棟高樓大廈和四棟低樓建築共同組成。公共區域和建築低層由英國鬼才設計師托馬斯·赫斯維克操刀，其代表作包括紐約的巨型蜂巢地標The Vessel和上海外灘金融中心。不過，亦有聲音指出商場動線設計差，不能滿足購物慾望，只能夠感受建築品質及觀賞美景。

行街的同時亦可於商場內觀賞東京美景。（小紅書@抹茶拿鐵）

位於商場34樓的「森JP塔」觀景台尤為出名，是熱門的打卡點，能夠欣賞東京鐵塔、俯瞰東京美景，天氣好的話更能看見富士山。值得留意的是觀景台取消免費進入，現在進入要先去34樓的Sky Room Cafe & Bar點一杯飲料（大概600日圓起左右），再加收500日圓入場費，觀景台不收現金亦無提前預約服務，想去的朋友記得要帶信用卡！

麻布台之丘｜多間米芝蓮美食進駐

而佔地4000平方公尺的「麻布台之丘Market」匯聚了31間販售生鮮食品、蔬菜、點心、酒類、麵包等各色美食的店家，滿足日常所需。此外，這裡還雲集了多家米芝蓮星級餐廳，包括名古屋的米其林2星天婦羅店「天風良 Niitome」、人氣名店「神樂坂 鐵板燒 Nakamura」、懷石料理名店「富小路Yamagishi」、博多精緻和菓子「鈴懸」，品味美食的同時，亦感受頂級料理的魅力。

麻布台之丘｜1樓 ÉCHIRÉ 精品餅乾 世界博覽會冠軍奶油之作

人氣精品餅乾伴手禮。（小紅書@接ฅ^•ﻌ•^ฅ力）

有著精品奶油餅乾之稱的ÉCHIRÉ，於麻布台之丘新開設分店「Échiré L'Atelier du Beurre」，品項也不止有大家熟悉的奶油餅乾，還有直徑約30公分長的巨大可頌，是熱門的伴手禮選擇。

麻布台之丘｜B1層 鈴懸 和菓子專門店 口味外觀均出色

煙韌大福內餡填滿綿軟紅豆沙和酸甜的日本士多啤梨。（小紅書@biubiubiu）

福岡發跡的和菓子老店「鈴懸」在進駐新宿伊勢丹百貨時就大排長龍，儘管在福岡、東京有著眾多店鋪，這回在麻布台之丘開設分店依舊引起極大的討論。除了最具代表性的「銅鑼燒」和「鈴乃最中」之外，「莓大福」也是熱銷的商品之一，是不少遊客的伴手禮首選。

麻布台之丘（Azabudai Hills）

營業時間：餐廳＆超市11:00 - 23:00 商店11:00 - 20:00 ※依各店鋪而異

地址：東京都港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及六本木三丁目地區

交通：東京地鐵 日比谷線「神谷町」站 5號出口直達

東京地鐵 南北線「六本木一丁目」站 2號出口步行4分

東京地鐵 日比谷線「六本木」站 3號出口步行10分

都營大江戶線「六本木」站 5號出口步行10分

都營大江戶線「麻布十番」站 6號出口步行10分

官方網站

東京新商場2026｜【8】千客萬來（Senkyaku Banrai）——江戶風情復古老街

於2024年新開業的千客萬來位置在豐洲市場旁，外觀與著名景點築地市場有些相似。設施主要分為兩個部分，分別是食樂棟「豐洲場外 江戶前市場」與溫浴棟「東京豐洲 萬葉俱樂部」，讓人一次就可體驗東京美食與溫泉文化，還能買到各式伴手禮。這座建築集美食、購物、溫泉於一身，更有能欣賞到海景的免費足浴，讓人走累了仍能好好放鬆。

千客萬來美食市場的海鮮飯。（小紅書@omom）

不過，千客萬來在日本引起本地人熱議，其中有網民認為的餐廳定價不合理，更改其名為「千萬別來」，網民指出其中一個海鮮定食要價7,000日元，「簡直是宰觀光客的市場」，比高級壽司專門店更貴。但亦有來自美國、馬來西亞的遊客認為定價合理，至少比在自己國家吃日本料理便宜，不想捱貴價吃海鮮的朋友們到時候可以多加留意價錢。

千客萬來｜免費足浴 東京灣海景溫泉

享受360度環繞的足浴。（IG@chiho_kanda）

溫泉區則分為8F的免費足浴服務，以及10F的收費溫泉服務。當中，免費的足湯庭園每天早上10點至晚上8點開放。最值得留意的是，溫泉採用來自箱根和湯河原的泉水，CP值極高！溫泉與足湯同樣朝向東京灣，大家可以一邊泡湯，一邊欣賞到海景。如果想欣賞豐洲一帶的景色，建議白天去，但如果想浪漫一點，就可以晚上去觀賞彩虹橋。

千客萬來（Senkyaku Banrai）

營業時間：09:00 - 22:00（部份設施會提早關閉）

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

交通：百合海鷗號「市場前站」步行約4分鐘

官方網站

東京新商場2026｜【9】SHIBUYA AXSH（渋谷アクシュ）——涉谷站1分鐘直達

7月8日隆重開幕，東京澀谷全新地標。（SHIBUYA AXSH官網）

澀谷是東京的購物熱點，即將在這幾日迎來再多一座新商業大樓——「SHIBUYA AXSH」。「AXSH」中的「X」，意指青山（AOYAMA）及澀谷（SHIBUYA）街區之間的交匯，與樓宇「交叉」的設計呼應，寓意人與人之間的連結，亦帶有「握手」之意。大樓樓高23層，有4層為商場。當中1、2樓特別以垂直庭園為設計，讓大家一邊購物，一邊有著置身於大自然的輕鬆感覺。

SHIBUYA AXSH｜綠意盎然的「垂直花園」

SHIBUYA AXSH共有地上23層樓及地下2層樓，屬於複合式設施。其中1至4樓是商業複合廣場，設有美食餐廳、購物商場、健身區域和藝術匯演空間等；5至23樓則是辦公層。其中一大亮點便是充滿生氣的綠意設計！

商場聯手日本著名觀景園藝家齊藤太一的品牌SOLSO，在2樓天花板設計「垂直花園」，許多綠色植物在開放式的挑高中庭放置，配合透明色的扶手電梯，仿佛去到了城市綠洲！整個環境非常舒適，沒有壓迫感，讓身處在繁華熱鬧都市的人們，可以盡情感受綠意盎然、充滿生氣的氛圍。

商場內與大自然結合的綠色空間。（東急株式會社）

SHIBUYA AXSH｜異國美食 選擇豐富

SHIBUYA AXSH有4層的購物玩樂飲食區，但每層都有不同著名海內外飲食品牌進駐，選擇豐富！商場內進駐各種著名異國美食，包括咖哩專賣店「Spice Theater」、日本老字號鹽味料理「塩・酒・肴 中井商店」及來自澳洲的精品咖啡廳「SINGLE O SHIBUYA」等。

當中更有幾間是東京唯一分店，在這裡才能吃得到，包括夏威夷風咖啡廳「haleʼaina HOA」、神奈川海意大利餐廳「TRATTORIA PIZZERIA 207」及來自西班牙的著名啤酒餐廳「CERVEZA JPN」等，選擇多元豐富，一定能找到屬於你的心水美食！

充滿活力的澳洲咖啡文化。（SINGLE O官網）

SHIBUYA AXSH｜SINGLE O SHIBUYA 澳洲雪梨精品咖啡

2003年成立的澳洲雪梨咖啡專賣店 SINGLE O SHIBUYA 提供一站式咖啡，只要「按壓」，就能在10秒內取用熱騰騰的咖啡，食客們能夠輕鬆快速地品嚐到精品咖啡。

地道的夏威夷風情美食。（haleaina_hoa_shibuya）

SHIBUYA AXSH｜hale’aina HOA 夏威夷特色餐廳 東京唯一分店

「hale’aina HOA」進駐商場美食區。餐廳提供在沖繩非常受歡迎的夏威夷燒烤「HIBACHI」拼盤和蒜香蝦等美食。此外，店內也還有Loco Moco、鮪魚沙拉、Malassada甜甜圈和巴西莓果碗等夏威夷經典料理。

SHIBUYA AXSH（渋谷アクシュ）

地址：東京都澀谷區二丁目1-1

交通：JR山手線、埼京線、湘南新宿線、東急東橫線、田園都市線、東京捷運線銀座線、半藏門線、副都心線、京王井之頭線，至「澀谷駅」步行1分鐘

官方網站

