越南景點｜峴港6大推薦　世界最美麗6沙灘之一　打卡浪漫法式城堡

風光明媚的越南一直是亞洲的人氣旅遊勝地，而峴港景點又是最受到歡迎的去處之一。峴港融合了法國殖民時期的浪漫風情、以及當地海島氣候的優美景色，加上規模龐大的遊樂園、名勝古蹟與歐式教堂，來這裡情侶約會再適合不過！



心動的人趕緊往下看，將這些精心挑選的地點列入筆記，規劃一趟難忘的美好旅行吧！

越南峴港景點Top6推薦

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1. 巴拿山太陽世界

在距離峴港市中心只要20～30公里車程的地方，座落著海拔高達1,500公尺的巴拿山，而山上的太陽世界就是被譽為來到越南不能不去的旅遊景點！

這裡與一般人印象中的遊樂園截然不同，遼闊的園區擁有高山雲霄飛車、飛天鞦韆等各式各樣的遊樂設施，還有聞名世界的超長纜車、歐式花園、教堂與飯店，幾乎不可能在一天之內逛完，很推薦情侶們直接下榻於園區內慢慢遊玩。

巴拿山太陽世界

地址：An Son Village, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City



2. 黃金橋

建造於巴拿山半山腰的黃金橋造型讓人過目難忘，是以兩隻手掌狀的巨石掌心捧著橋面，由於狀似佛像的手而又被稱為佛手橋。不僅如此，整座橋樑更呈現燦爛耀眼的金黃色澤，天氣晴朗時在陽光下彷彿閃爍著光芒，搭配兩側遼闊優美的景致，想必能輕鬆拍下許多美照！

黃金橋

地址：An Son Village, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City



3. 法國村

法國村同樣位於巴拿山上，這裡因為受到過去法國殖民時期的影響，整個城區盡是美輪美奐的法式建築，每一棟房子都擁有別出心裁的獨特設計感，不時還可以看見猶如童話故事中的宏偉城堡，讓人就像是一瞬間移動到了南法小鎮，也有不少準備結婚的情侶都特地來此拍攝婚紗照。男女朋友一起走在這樣的街道上，就算只是散步也充滿了浪漫氣息！

法國村

地址：An Son Village, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City



4. 美山聖地

從蜆港搭車約莫一個小時左右的叢林當中，隱藏著一片面積廣闊的壯觀古蹟，也就是現今名為美山聖地的寺廟遺址。這裡原本是數十座規模龐大的印度教寺廟，在經過越戰的轟炸之後頹圮倒塌而受到遺棄。儘管如此，留下的每一棟廟宇及塔樓仍然保有一股神聖與神秘感，予人一種與世隔絕的氛圍。許多網紅名人都會專程來此取景，拍出令人印象深刻的照片。

美山聖地

地址：Duy Phu Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province



5. 美溪沙灘

提到越南的海邊度假勝地，絕大多數人都只知道富國島，但其實蜆港的美溪沙灘景色完全不輸海島！長約30公里的海岸線風光明媚，更曾被聯合國教科文組織列為全世界最美麗的6個沙灘之一，同時有著東方夏威夷的美譽。望著潔白的細沙與波光粼粼的海面，會讓人覺得卸下了平日繁忙的壓力、身心舒暢放鬆。如果喜歡水上活動的話，也可以報名衝浪、SUP 立槳等課程體驗看看哦！

美溪沙灘

地址：Vo Nguyen Giap street, Phuoc My ward, Son Tra district



6. 峴港大教堂（粉紅大教堂）

若要選出世界上最浪漫的一間教堂，峴港大教堂應可拔得頭籌！這座天主教堂歷史悠久，建造於1923年的法國統治時期，整棟建築因而呈現濃濃的法式情懷，具有古典的彩繪玻璃窗、尖聳入雲的鐘塔與風向標。而最為獨特的一點，莫過於整個教堂都是淡雅動人的粉紅色！滿懷少女氣息的外觀與一般教堂大相徑庭，更成為了熱門的求婚地點，有此計劃的情侶們不妨納入考慮，在這裡互訂終生！

峴港大教堂（粉紅大教堂）

地址：156 Tran Phu Street, Hai Chau 1, Da Nang City



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