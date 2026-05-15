新加坡牛車水美食5大推薦　傳統榴蓮甜品「珍多」　必吃特色叻沙

如果你到新加坡的牛車水（Chinatown），你一定不能錯過這裡的地道美食，作為新加坡最具代表性的文化區之一，牛車水融合了傳統與現代的風味，不僅擁有各式各樣的當地小吃，還有來自世界各地的美味佳肴。無論你是喜歡濃郁的馬來風味，還是偏愛清爽的中式小菜，牛車水總能滿足你的味蕾。



今天，我們特別為你挑選了5家牛車水必吃的美食名店，帶你一起走進這個美食天堂，體驗新加坡獨特的飲食文化。

牛車水必吃美食推薦

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1. 基記麵家

「基記麵家」是牛車水著名的老字號美食，也受過連續很多年的米其林推介，位在「芳林巴刹与熟食中心」的二樓，他們家的招牌是「雲吞麵」，雲吞大顆又飽滿，麵條Q彈有韌性，麵裡面還添加了叉燒、蔬菜，平價又美味，推薦大家還可以點他們的「滷雞腳」，雞腳個個厚實，鹹香的調味搭配雲吞麵超過癮！

2. 亞王咖哩雞米粉麵

「亞王咖哩雞米粉麵」也位在牛車水芳林巴刹与熟食中心內，經過攤位就能聞到誘人的咖哩香味，用餐時間總是有滿滿人潮，必吃他們家的咖哩雞米粉麵，吃起來跟叻沙不太一樣，口味吃起來像是沙嗲加上花生香氣，超級濃郁，特別的是裡面的麵條有米粉跟麵條，口感吃起來更加有層次，裡面的配料都吸飽了咖哩香醬汁，讓人不知不覺一口接一口，無法抗拒！

3. 馳名結霜三輪車叻沙

到了新加坡一定要吃吃叻沙！「馳名結霜三輪車叻沙」絕對要試試看，這家的湯底有特別濃厚的椰奶香味，渾厚卻不膩口，有三種麵條可以選，可以依照個人喜好選擇，麵裡面添加了蝦子、貝類，吃得到海鮮的鮮味以及叻沙的香濃，敢吃辣的話可以再加一些店家特製的辣椒醬，簡直不要太過癮！

4. 99 老樹

「99 老樹」除了販售多種榴槤甜點以外，還能夠自己挑選不同品種、質地的榴槤肉，「榴蓮珍多」是東南亞的傳統榴蓮甜點，珍多外觀為青綠色的條狀，吃起來有點像粉條，99 Old Trees Durian的珍多上會放上三大塊貓山王榴蓮，炎炎夏日吃一碗消暑又過癮，榴蓮愛好者們也可以吃「榴蓮泡芙」、「榴蓮慕斯」，絕對讓你大滿足！

5. Queic by Olivia

最後一家是許多人力推新加坡最好吃的「起司蛋糕」，「Queic by Olivia」最大的特點就是他們家的切片起司蛋糕是會流心的，外層的塔皮有濃濃奶油香、厚實香脆，裡面的流心起司餡口感絲滑綿密，入口奶味就充滿整個口腔，甜度剛好不會太膩，喜歡吃起司的這家一定不能錯過！

以上5家就是本次推薦給大家牛車水必吃美食，大家到新加坡玩千萬不要錯過！

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