汶萊手信9大推薦　人稱朱古力LV的Patchi　皇室同款傳統手工織布

說到汶萊，你可能會先想到石油、黃金圓頂的清真寺和皇宮的壯麗氣勢，但你知道這個東南亞小國其實也藏著不少美味又有傳統意義的手信嗎？無論是在地人從小吃到大的蝦餅，還是榮登王室婚禮指定的手工織品Kain Tenunan，每一款都別具特色、誠意滿滿，送人自用兩相宜。



這次就帶你一次看懂汶萊最值得入手的經典伴手禮，讓你回國時行李箱不空手！

汶萊手信9大推介（01製圖）

汶萊9大手信推薦👇👇👇

1. 蝦餅

汶萊蝦餅是來到汶萊絕對不能錯過的伴手禮！主要以新鮮蝦仁混合木薯粉製作，經日曬乾燥後再油炸，入口酥脆、帶有濃郁的蝦香。這些蝦餅部分品牌會加入辣椒粉或香料粉，吃起來鹹香、越吃越上癮。想買蝦餅編輯推薦可以購買汶萊當地老品牌「Marimin Prawn Crackers」，這款零食是不少當地人也推薦的好滋味！

2. Patchi 巧克力

Patchi被稱為巧克力（朱古力）界的LV，雖然不是來自汶萊，但在汶萊Patchi被視為機場精品代表，象徵品質與品味，如果用來送禮非常適合，就連汶萊皇家航空也公開推薦過如果來汶萊千萬不能錯過這款巧克力！那為什麼Patchi會這麼受歡迎呢？其實Patchi在中東國家是極具盛名的巧克力，論純度、品質都是頂尖，還以人工方式逐個檢驗，讓拿到手的每粒巧克力都能吃到最頂級的美味！

3. Tropique 巧克力

Tropique以精緻巧克力聞名，在2024年，汶萊王子婚禮盛大舉行時，Tropique更榮幸的成為婚禮指定甜點之一！Tropique很注重巧克力的各種細節、藝術美感，每一顆巧克力都精緻的像是一件為精心打造的小型珠寶，也很適合從汶萊帶回台灣當作伴手禮送人，讓親朋好友體驗一番皇室貴族的尊貴感！

除了購買巧克力外，現場還有各式各樣有關於巧克力的甜點，像是濃郁的巧克力霜淇淋、巧克力鬆餅以及杜拜巧克力等都超受歡迎！其中杜拜巧克力中的開心果醬不使用現成品，而是選擇費心費神的自行研磨、製作成開心果醬，是間非常用心的巧克力甜品店！

4. 汶萊野生蜂蜜

來汶萊玩除了打卡拍美照，別忘了帶瓶在地的「森林系蜂蜜」回家！蜂蜜百百種，推薦你可以購買在當地擁有超人氣的Madu Maanggaris（Maanggaris Enterprise），它是汶萊在地的蜂蜜品牌，這個牌子主打來自原始森林的野生蜂蜜，沒有添加人工糖分，喝起來風味濃郁又帶點植物的微酸香，超特別！

5. 汶萊咖啡豆

如果你是喜歡喝咖啡且有興趣自己研磨咖啡豆的人，那很推薦你來汶萊購買當地生產的咖啡豆！編輯推薦你可以購買在地品牌「Labi Coffee farm」，他們家的咖啡豆都是由自家農場生產，再由自家進行後續烘焙。和市面常見的進口咖啡豆不太一樣，Labi家的咖啡豆保留了東南亞熱帶森林的清新風味，喝起來有淡淡果香且是自家種植、生產全程透明很放心！

6. 汶萊榴槤

說到汶萊，不只有美麗的自然風光，當地的榴槤也是必試之一！汶萊的榴槤若不被天氣影響正常在每年的6月至8月甚至是12月到隔年2月間盛產，這段期間當地市場、夜市都會擺滿新鮮的榴蓮！也因為榴槤很具盛名，當地出現非常多榴槤零食，從榴槤餅乾、榴槤糖果到榴槤脆片，香氣濃郁又有層次感，是榴槤控的甜蜜天堂。如果你來汶萊旅行，千萬不要錯過在當地市集或伴手禮店挖寶，帶幾包回家跟朋友分享，感受汶萊獨特的熱帶風味吧！

7. 汶萊手工沙龍布 Kain Tenunan

汶萊的Kain Tenunan是傳統的手工織布，透過手工織機將經線與緯線交織成精緻的布料。這種技術製作的織品強韌耐用，且具有獨特的紋理與圖案，象徵尊貴與祝福。在汶萊文化中，Kain Tenunan不僅只是服飾的材料，更承載著歷史與身份的象徵，甚至2024年汶萊王子結婚時，新娘Anisha Rosnah穿著的也是利用Kain Tenunan製作的服飾，可見其珍貴程度連皇室都很注重！

如果想購買傳統的Kain Tenunan，很推薦可以前往汶萊的Brunei Arts & Handicrafts。這裡有多款精緻的布料可以選擇，也有製作成領帶、嬰兒布品等周邊，無論是想送禮給尊貴的長輩還是嬰幼兒都可以選擇！

8. 汶萊手工銀器

同樣也是汶萊的國家級手工藝品，銀器在汶萊佔領一席之地。汶萊的銀器以精湛的手工雕刻聞名，融合傳統與宗教圖騰，展現出獨特的風格。無論是日常生活用品、禮儀器皿，還是華麗的首飾配件通通都有。這些銀器不僅是實用的藝術品，更是象徵汶萊身份與傳統的象徵，深受當地人與遊客的喜愛與收藏。若想體驗汶萊的銀器工藝，推薦前往當地的傳統市集或專門的手工藝中心，親眼看看製作過程也很有趣！

9. 長鼻猴玩偶

在汶萊機場2樓的「YOUR BRUNEI MEMORIES」裡有隻長相很可愛的長鼻猴玩偶，這隻玩偶的靈感是來自婆羅洲特有且瀕臨絕種的珍稀動物──長鼻猴。這款玩偶不僅外型討喜，還是汶萊代表性的紀念品之一。圓滾滾的身體搭配長長的鼻子，令人一眼難忘。無論是送禮或自用，都能為汶萊的旅程留下難忘回憶！

從香酥涮嘴的蝦餅，到象徵愛與祝福的Tropique巧克力，汶萊的伴手禮不僅好吃、精緻，還蘊含著滿滿的在地文化與驚喜。下次造訪這個低調奢華的國度時，別忘了把這些人氣美食、商品一起打包帶回家，與親友分享這趟異國旅程的回憶！

常見問題 Q&A

汶萊有哪些值得推薦的手信？ 汶萊值得推薦的伴手禮包括蝦餅、Patchi巧克力、Tropique巧克力、野生蜂蜜、咖啡豆、榴槤、手工沙龍布Kain Tenunan、手工銀器和長鼻猴玩偶。 汶萊的蝦餅有什麼特色？ 汶萊的蝦餅以新鮮蝦仁和木薯粉製作，經日曬乾燥後油炸，酥脆且帶有濃郁的蝦香。部分品牌會加入辣椒粉或香料粉，增添鹹香風味。 Patchi巧克力為何在汶萊受歡迎？ Patchi巧克力在汶萊被視為機場精品代表，象徵品質與品味。它在中東國家享有盛名，因其高純度和品質受到汶萊皇家航空推薦。 汶萊的Kain Tenunan有什麼特別之處？ Kain Tenunan是汶萊的傳統手工織布，具有獨特的紋理與圖案，象徵尊貴與祝福。它不僅是服飾材料，還承載著歷史與身份的象徵。 汶萊的野生蜂蜜有什麼特點？ 汶萊的野生蜂蜜來自原始森林，沒有添加人工糖分，風味濃郁且帶有植物的微酸香，特別受歡迎的品牌是Madu Maanggaris。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】