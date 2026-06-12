菲律賓長灘島景點必打卡6地　直升機高空俯瞰海灘　水晶船皮划艇

小編替大家整理第一次到菲律賓長灘島旅遊，必打卡的景點與特色咖啡廳，包括超出片的長灘島海邊景點、水上游樂設施與直升機體驗，還有超舒適的長灘島酒店。



趕快揪好友一起規劃長灘島旅行吧！

菲律賓長灘島景點推薦

1. 東邊歪掉椰子樹

小編第一次看到這個景點的名字都驚呆了，因為它真的就叫「東邊歪掉的椰子樹」(笑)，但名字特別之餘，不得不說這裏拍起來真的超級漂亮，而且附近還有許多遊客在玩拖曳傘，拍起來更有度假感了。

東邊歪掉的椰子樹景點就在White Beach，彷彿牛奶般的漸層海洋配上潔白無瑕細緻的沙灘，令人著迷！絕對是長灘島最最最必拍的景點！

White Beach

地址：White Beach, Boracay, Aklan, 菲律賓

營業時間：24小時營業



2. The sunny side cafe

長灘島咖啡廳小編推薦「The sunny side cafe」，在長灘島上一共有兩間分店，都在海邊附近能邊享用餐點邊看海，而且餐點好吃之外價格還不貴，有小朋友會喜歡的漢堡披薩，是間老少咸宜的咖啡廳，絕對不是那種單純好拍的店。

不過也因此這間咖啡廳超級紅，在熱門時段前往的話可能需要排隊等待，建議大家可以早晨時就前往能更快有位置入座。

The sunny side cafe

地址： Station 1 Beachfront Balabag BORACAY, 5608 Aklan, 菲律賓

營業時間：07:00-20:00



3. 聖母礁岩

聖母礁岩（Willy's Rock）亦是到長灘島必打卡的超有名景點之一，礁石位於S1（被譽為長灘島最美麗的沙灘，有著乾淨無暇的白沙與清澈的海水，是最多遊客的海灘）。

聖母礁岩在海中央，當地的居民在上面供奉了一尊聖母像因而得名，漲潮時可以划船靠近聖母礁岩，退潮時能夠徒步走上聖母礁岩，一睹聖母的模樣與風景。

聖母礁岩

地址： XW99+7FW, Malay, Aklan, 菲律賓

營業時間：24小時營業



4. 水晶船皮划艇

如果是愛拍照的朋友，到長灘島旅遊超級推薦參加水晶船皮划艇活動，不僅可以穿著漂亮的泳衣化著美美的妝，每一位船伕都會超級用心有耐心地拍照，藍天配上海水與巖壁，絕對超級出片！

菲律賓長灘島景點推薦：4. 水晶船皮划艇（Instagram@1993_n.f）

如果擔心現場名額報名滿了或者語言不通的人，推薦可以先買好票，如此一來到集合點直接兑換就可以囉！

5. 直升機體驗

如果是情侶來旅遊或者是新婚夫妻度蜜月，小編推薦一定要來一趟讓人記得一輩子的直升機體驗。

在專業飛行員的操作之下，遊客能從高空上俯瞰長灘島的島嶼壯麗美景，帶點刺激感的飛越清澈的海面與沙灘，一生中能有這樣的體驗絕對少之又少，有機會到長灘島旅遊，一定要安排體驗看看！

6. Henann Palm Beach Resort

到長灘島怎麼能不找一間飯店，白天就能泡在水裏，甚至開始一酌一杯，到了夜晚還能伴著星星月亮入眠呢？

長灘島住宿小編推薦「Henann Palm Beach Resort」這間酒店，四星級酒店價格平價之外，還有海景房可以選，每天早晨拉開窗簾就是海景，另外Swimming Bar一定要去感受一下，和三五好友坐在水中喝杯咖啡、啤酒非常過癮。

Henann Palm Beach Resort

地址： Beachfront, Station 2, Boracay Island, Malay, 5608 Aklan, 菲律賓



菲律賓長灘島景點常見問題

長灘島環境保護措施 長灘島在封島整頓後，實施了更嚴格的環保政策，像是禁止使用一次性塑膠(記得攜帶環保袋與環保杯)、限制遊客人數與針對沙灘的相關禁令(包括禁止在沙灘上飲食、亂丟垃圾、表演火舞)等。 長灘島交通 長灘島的主要交通工具是嘟嘟車，路上很多幾乎是隨叫隨停很方便，另外也有計程車、Uber與Grab，可依照需求、人數和預算來做選擇。

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