2026全球必訪旅遊地區　不止西班牙/意大利/斯里蘭卡｜附景點推薦

全球知名旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」公布了2026年全球最值得造訪的旅遊地榜單，引起大家關注，許多人已經開始著手規劃2026年的旅遊行程，現在整理全球13個必訪旅遊地，地點涵蓋亞洲、歐洲、美洲與澳洲。



如果對於明年旅遊還沒有想法的話，不妨趁著新年度展開，替2026年安排一段旅程，好好探索世界各地的獨特魅力，親身體驗當地的風土民情。

2026全球必訪旅遊地名單

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波札那（Botswana）

祕魯（Peru）

南韓濟州島（Jeju）

澳洲伊卡拉－弗林德斯山脈與內陸地區（Ikara-Flinders Ranges and Outback）

西班牙加的斯（Cádiz）

巴西聖保羅自由區（Liberdade）

義大利（意大利）薩丁尼亞島（Sardinia）

美國西奧多羅斯福國家公園（Theodore Roosevelt National Park)

法屬留尼旺島 (Réunion)

突尼西亞（Tunisia）

巴貝多（Barbados）

索羅門群島（Solomon Islands）

美國緬因州（Maine)

墨西哥城（Mexico City）

愛爾蘭蒂珀雷里郡（Ireland's Tipperary）

瓜地馬拉克薩爾特南戈（Quetzaltenango）

斯里蘭卡賈夫納（Jaffna）

泰國布吉島（Phuket）

荷蘭烏特列支（Netherlands' Utrecht）

哥倫比亞迦太基娜（Cartagena）

芬蘭（Finland）

越南歸仁（Quy Nhon）

加拿大卑詩省（British Columbia）

柬埔寨暹粒（Siem Reap）

紐西蘭（新西蘭）北島（North Island）



1. 南韓濟州島 Jeju

有東方夏威夷之稱的濟州島，是韓國最大的島嶼，以壯麗的自然景觀與獨特文化聞名，擁有世界自然遺產漢拏山國家公園，壯觀的火山地形和瀑布，以及迷人的海岸線，而濟州海女文化體驗村讓大家能近距離感受傳統漁村生活與文化。

濟州的自然風光四季有著不同的樣貌，春天可以賞花海，夏天到海灘玩水上活動，秋天欣賞楓紅，冬天則可以遠眺雪覆漢拏山。除了自然景觀之外，濟州島還有濟州民俗村、泰迪熊博物館、綠茶博物館等景點，以及新鮮海產與當地特色美食像是黑豬肉與橘子，吸引國內外遊客前來探索濟州島的魅力。

2. 越南歸仁 Quy Nhon

位於越南中部歸仁（Quy Nhơn），擁有平原、丘陵和長達數十公里的海岸線，兼具山海景觀，原本以農業與漁業為主，近年則因觀光與服務業發展迅速而逐漸轉型，歸仁擁有豐富自然與文化資源，其中以凱科海灘（Ky Co Beach）最為知名，擁有沙灘細白、水質清澈，被譽為越南的馬爾地夫，適合游泳、曬太陽以及潛水。

Eo Gio 海岬則以壯麗的懸崖與岩岸吸引攝影與自然愛好者，而歸仁市區與周邊保留了古代遺跡、教堂以及傳統漁村生活，讓遊客能深入體驗越南中部沿海城市的風貌，是喜愛慢步調、自然景觀與歷史文化遊客的理想旅遊地。

3. 斯里蘭卡賈夫納 Jaffna

斯里蘭卡北部的賈夫納（Jaffna）是泰米爾文化的核心地區，兼具歷史、宗教與自然風光，吸引遊客前來探索，賈夫納的知名景點包括色彩繽紛的尼爾瓦納寺（Nallur Kandaswamy Kovil）、重建後象徵文化復興的賈夫納圖書館（Jaffna Public Library），以及見證殖民歷史的賈夫納堡壘（Jaffna Fort）。

而賈夫納的自然景觀也很迷人，從寧靜的努瓦勒利耶海灘（Nallur Beach）、野生動植物豐富的丹尼雅島（Delft Island），再到基里諾奇奇利天然溫泉（Keerimalai Springs），讓整段旅程充滿驚喜。賈夫納的美食以椰漿咖哩、魚類料理及辛香小吃聞名，而傳統編織、手工木雕和珠寶工藝則是紀念品的好選擇；擁有深厚的傳統文化可以讓遊客體驗，使賈夫納成為斯里蘭卡不可錯過的旅遊勝地。

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4. 突尼西亞 Tunisia

位於北非的突尼西亞，融合阿拉伯、柏柏爾與地中海文化，首都突尼斯擁有狹窄蜿蜒的巷弄、傳統市集和歷史悠久的清真寺，曾是古羅馬帝國的重要城市，在卡塔基古城遺址（Carthage）展示豐富的古代文明遺產。

突尼西亞的旅遊特色多元，像是可以造訪壯麗的撒哈拉沙漠、神秘的沙丘和世界著名的杜茲（Douz）沙漠節，海濱城市則有哈馬麥特（Hammamet）和比塞大（Bizerte）以金色沙灘、溫暖海水和度假村讓遊客慕名而來。除此之外，突尼西亞還擁有保存完好的羅馬遺跡像是艾爾傑姆露天劇場（Amphitheatre of El Jem）、地中海市場以及傳統手工藝品，是歷史文化與自然愛好者必訪的旅遊地。

5. 紐西蘭北島 North Island

紐西蘭北島是紐西蘭人口最多的島嶼，兼具豐富的毛利文化與壯麗自然景觀，北島的主要城市有以海港聞名的奧克蘭（Auckland）、被譽為紐西蘭的文化之都的威靈頓（Wellingtonｍ），還有以地熱景觀與毛利文化體驗吸引遊客的羅托路亞（Rotorua）。

北島必訪的景點有湯加里羅國家公園（Tongariro National Park）的紅色火山（Red Crater）與知名的湯加里羅穿越（Tongariro Crossing）是電影《魔戒》的取景地、陶波湖（Lake Taupo）的水上活動與羅托路亞（Rotorua）的天然溫泉，以及懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Glowworm Cave）、胡卡瀑布（Huka Falls），讓你好好感受紐西蘭得天獨厚的自然景致。

北島的美食以海鮮、羊肉與奶製品為主，豪克斯灣（Hawke's Bay）則是知名的葡萄酒產區，來到紐西蘭北島旅遊可以將都市探索、毛利文化體驗、探訪自然景觀一次排進你的旅遊行程，讓你有個難忘的旅遊回憶。

6. 芬蘭 Finland

位於北歐的芬蘭，與丹麥、瑞典、挪威和冰島稱為北歐五國，以純淨的自然聞名，被譽為千湖之國，擁有超過18萬個湖泊和多座國家公園，首都赫爾辛基（Helsinki）融合現代設計與北歐文化，知名景點有赫爾辛基大教堂、岩石教堂和芬蘭堡海上要塞，以及設計區的特色店家和咖啡廳。

北芬蘭的拉普蘭（Lapland）則是觀賞極光的最佳地點，還可以體驗雪地摩托車、馴鹿雪橇、冰雪酒店和聖誕老人村；芬蘭湖區的湖泊與森林適合划船、釣魚、滑雪和健行，夏天可以欣賞午夜太陽，冬季則有冰上活動；此外，芬蘭的桑拿文化也相當知名，大家可以在傳統木屋桑拿並結合冰湖跳水，絕對是令人難忘的體驗。

7. 西班牙加的斯 Cádiz

加的斯（Cádiz）位於西班牙安達盧西亞地區西南部的海濱城市，也是歐洲最古老的城市之一，擁有超過三千年的歷史，是西班牙重要的航海與貿易中心，展現濃厚的海洋文化。加的斯融合歷史與休閒風情，擁有加的斯大教堂（Catedral de Cádiz）、聖胡安德迪奧斯城堡（Castillo de San Sebastián）等古蹟，以及安達盧西亞風格的白色小巷。

沿海的拉維多海灘（La Victoria Beach）和聖瑪麗亞海灘（Playa de Santa María del Mar）非常適合曬日光浴跟進行水上活動。聞名全西班牙的加的斯狂歡節（Carnaval de Cádiz）則以街頭表演、音樂和彩車吸引遊客前來。

加的斯的海鮮料理非常有名，像是炸小魚（pescaito frito）、鮮蝦與海鮮飯（paella）都讓美食愛好者念念不忘。另外，也可以造訪加的斯考古博物館（Museo de Cádiz）觀賞從古羅馬到伊斯蘭時期的珍貴文物，可以深入了解加的斯的歷史文化。

8. 義大利薩丁尼亞島 Sardinia

位於西班牙西南方的薩丁尼亞島（Sardinia）是僅次於西西里島的第二大島，以獨特的自然景觀、古老文化遺跡和豐富海岸線聞名，是少數仍保有原始風貌的旅遊勝地，島上擁有義大利最美的海灘，像是翡翠海岸（Costa Smeralda）、佩羅莎海灘（La Pelosa Beach）與月亮海灣（Cala Luna），海水清澈、沙灘細緻，適合游泳、浮潛與帆船活動。

此外，薩丁尼亞島有許多天然洞穴與自然保護區，像是尼普頓海神洞穴（Grotta di Nettuno）以鐘乳石與地下湖景觀吸引遊客前來一探究竟；薩丁尼亞島的文化歷史豐富，保留了古代努拉吉（Nuraghe）石塔遺址、中世紀城鎮如卡利亞里（Cagliari）與阿爾蓋羅（Alghero），以及傳統服飾、陶藝和民俗節慶。

而當地必嚐的美食有海鮮料理、烤乳豬、羊奶乳酪以及珍珠麵（Fregola），想到海島度假的話，不妨前來薩丁尼亞島，在這裡盡情感受地中海愜意的度假氛圍。

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9. 加拿大卑詩省 British Columbia

加拿大卑詩省（British Columbia，簡稱BC）位於加拿大西岸，以多樣化的地形和氣候聞名，從濃密雨林、壯麗山脈到海岸線和溫帶氣候，造就豐富的自然景觀與戶外活動資源，主要城市包括現代與自然景觀交融的溫哥華，以及氣候溫和的維多利亞，遊客可以在史丹利公園（Stanley Park）、布查特花園（Butchart Gardens）或內港（Inner Harbour）觀光，市區與自然緊密結合的獨特樣貌。

卑詩省擁有多樣的自然景觀，包括洛磯山脈的登山與滑雪路線、太平洋海岸線的划船與賞鯨活動、溫帶雨林的生態步道，以及冰川和湖泊的水上運動與露營體驗，同時還能體驗原住民文化、藝術展覽與音樂節。

美食的部分，卑詩省以鮭魚、螃蟹、貽貝等海鮮聞名，歐肯納根（Okanagan）葡萄酒也深受大家喜愛，加上多元的各國美食形成獨特的美食文化。卑詩省融合都市便利、自然壯麗、戶外冒險與文化體驗，是加拿大極具吸引力的旅遊勝地之一。

10. 美國緬因州 Maine

緬因州位於美國東北部的新英格蘭地區，北鄰加拿大魁北克省，擁有壯麗的自然景觀與海岸線，氣候屬寒溫帶海洋性，冬季寒冷多雪，夏季涼爽舒適，適合戶外活動。緬因州擁有豐富的觀光資源，其中以阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）最為著名，可以進行戶外活動，像是登山、賞鳥、騎行與露營。

沿海城市波特蘭（Portland）及巴爾港（Bar Harbor）保留了新英格蘭特色建築與藝術文化氛圍，並擁有數十座歷史燈塔，像是波特蘭燈塔（Portland Head Light）是攝影和歷史愛好者必訪之地。

緬因州的美食也極具特色，像是世界知名的緬因州龍蝦（Maine Lobster），另外像是蛤蜊濃湯和海鮮拼盤也是必吃美食，每年夏天的緬因龍蝦節（Maine Lobster Festival）更吸引遊客前來品嚐，參加音樂與手工藝活動。

緬因州的旅遊旺季為六月到八月，氣候舒適宜人，可以盡情享受水上活動，秋天則是賞楓季節，冬季適合滑雪與欣賞雪景，是戶外活動愛好者必訪的旅遊地。

11. 祕魯 Peru

祕魯位於南美洲西部，擁有豐富歷史文化與多樣自然景觀，祕魯是印加文明的發源地，最知名為坐落在安第斯山脈的世界遺產馬丘比丘（Machu Picchu），融合壯麗山景與精湛建築，被譽為世界新七大奇蹟之一，此外，祕魯的納斯卡線（Nazca Lines）也吸引無數探險與考古愛好者前來一探充滿神秘色彩的地面圖案。

首都利馬（Lima）則兼具殖民風情與現代都市氛圍，擁有豐富的美食文化，是品嚐正宗秘魯料理的最佳地點；自然景觀方面，祕魯擁有亞馬遜雨林、科爾卡峽谷（Colca Canyon）、的的喀喀湖（Lake Titicaca）等壯觀景致，讓遊客可以體驗徒步、觀鳥、划船與當地文化互動的多元體驗。此外，祕魯的安第斯高原文化、傳統手工藝及民俗節慶更讓旅程充滿濃厚的地方風情。

12. 巴西聖保羅自由區 Liberdade

位於巴西聖保羅的自由區，是促進進出口貿易和吸引國際企業投資的重要經濟特區，主要產業為電子產品、機械設備、汽車零配件及高科技產品，這裡是世界上最大的海外日本人社區，因為早期巴西需要大量的人力協助拓墾開發，而日本當時因為島國的資源條件貧乏，因此有大量的移民者選擇來到巴西，所以自由區也被稱為東方人區。

雖然自由區本身以商業活動為主，但周邊的聖保羅市有許多觀光景點像是聖保羅人大道（Avenida Paulista）、聖保羅大教堂（Catedral da Sé de São Paulo）、聖保羅藝術博物館（MASP）及伊比拉布埃拉公園等必訪景點。

13. 墨西哥城 Mexico City

墨西哥城位於墨西哥中部的高原地區，是墨西哥合眾國首都與政治、經濟、文化的樞紐中心，也是美洲最古老的首都。墨西哥城融合古老與現代，擁有國家人類學博物館（National Museum of Anthropology）與芙烈達·卡蘿博物館（Frida Kahlo Museum）；瓜納華托（Guanajuato）則以色彩繽紛的殖民街道聞名；瓦哈卡（Oaxaca）則是文化藝術重鎮，擁有豐富的手工藝與美食。

墨西哥的節慶以亡靈節（Day of the Dead）最為知名，嘉年華與美食節也展現了當地獨特文化，在墨西哥旅遊期間，可以品嚐墨西哥塔可、玉米餅、街頭小吃以及瑪格麗特與龍舌蘭酒。無論是探索古文明遺跡，還是感受城市文化與節慶氛圍，墨西哥都是理想旅遊地之一。

看了全球13個必訪的旅遊地之後，你比較想去哪一個國家旅遊呢？趕快計畫一下明年的連假旅遊國家，好好探索世界各地的獨特魅力。

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