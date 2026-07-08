宮古島手信10款必買　雪鹽年輪蛋糕/守護君餅乾　當地雪鹽手工皂

夏天就是要到海島度假，宮古島作為近年熱門的度假勝地，除了在這裡享受愜意的氛圍之外，宮古島的伴手禮（手信）更是一大亮點，尤其以當地特產的雪鹽延伸出的各式甜點與零食最具代表性。



從經典的巧克力（朱古力）餅乾、年輪蛋糕到生活用品，不只好吃好拍也相當有在地特色。整理了10款宮古島不可錯過的必買清單，讓你一次掌握人氣商品，輕鬆帶回滿滿的度假回憶。

宮古島必買手信

1. 雪鹽巧克力夾心餅乾

雪鹽巧克力夾心餅乾（雪塩さんど）以當地特產雪鹽為靈魂，將從地下海水提煉出的細緻鹽粉加入甜點之中，帶來溫和不刺激的鹹味，襯托出白巧克力的奶香與甜度，外層為酥鬆餅乾、內層則是入口即化的巧克力餡，並加入玉米脆片增添口感，形成酥、軟、脆的多重享受。

無論常溫或冷藏後食用都各有風味，加上包裝精緻與保存方便，成為遊客到宮古島必買的經典伴手禮之一。

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2. 雪鹽金楚糕

宮古島雪鹽金楚糕源自傳統日式糕點「金楚糕」，融入當地特產雪鹽加以改良，以麵粉、砂糖與豬油製成，口感酥鬆細緻，入口迅速化開，呈現綿密柔和的層次。宮古島雪鹽帶有溫潤不死鹹的礦物風味，能巧妙中和甜度，呈現清爽不膩的絕佳風味。

3. 雪鹽炸玉米粒

宮古島雪鹽炸玉米粒以酥炸玉米粒為基底，撒上宮古島雪鹽調味製成，襯托出玉米的自然甜味。口感粒粒分明，入口可以感受到輕鹹香氣，隨後轉為玉米的香甜回韻。小包裝設計，非常適合當作追劇零嘴或隨身小零食。

4. Monte Doll 香蕉蛋糕

Monte Doll 是宮古島的老字號甜點店，其中 Monte Doll 香蕉蛋糕是店裡最具代表性的伴手禮甜點，以熟成香蕉製作蛋糕體，不添加人工香料與色素，讓香蕉天然的香氣融入鬆軟濕潤的磅蛋糕中，入口時可以先感受到溫潤的香蕉甜味，接著帶出奶油與蛋香的細緻層次。無論是原味或黑糖、咖啡等口味，都適合搭配茶飲或咖啡一起享用。

5. 雪鹽年輪蛋糕

宮古島雪鹽年輪蛋糕是結合當地特產「雪鹽」與德式年輪蛋糕的特色甜點，雪鹽讓整體風味達到甜而不膩的口感，外層經過烘烤後略帶酥香，內層保有柔軟濕潤的蛋糕質地，風味具深度與記憶點，常認為是特色與質感兼具的伴手禮。

6. 宮古島汽水糖

宮古島汽水糖以宮古島知名的蘇打汽水濃縮成不含氣泡的糖果，入口時帶有檸檬的清新甜香，並加入宮古島雪鹽，讓甜味中帶出微微鹹感，使風味更加豐富。宮古島汽水糖可以在宮古島機場、伴手禮店或觀光景點購買，包裝充滿海島風情，常見石獅子與海洋元素，非常適合當作伴手禮與家人朋友分享。

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7. 宮古島守護君印花餅乾

宮古島守護君印花餅乾是以宮古島知名的交通安全吉祥物「守護君（まもる君）」為主題所開發的伴手禮，守護君是島上用來宣導交通安全與防制酒駕的警察人形立牌，因為獨特的形象成為宮古島的代表性角色。這款餅乾將守護君的臉部表情直接印製在餅乾表面；餅乾以香草風味為主，口感酥脆搭配插畫包裝，極具紀念價值。

8. 宮古島雪鹽汽水

宮古島雪鹽汽水是以雪鹽開發的氣泡飲料，在碳酸水加入少量雪鹽與糖製作而成，飲用後，尾韻帶出淡淡的海鹽鹹香，適合在炎熱的天氣或旅遊途中消暑解渴。除了汽水之外，也延伸出冰淇淋與各式甜點，使雪鹽成為宮古島的代表。

9. 宮古島雪鹽

宮古島雪鹽是沖繩宮古島的特產，以當地的地下海水，經由特殊製程將水分蒸發後製成粉末狀海鹽，因此得名「雪鹽」。由於海水先經琉球石灰岩自然過濾，再被提取製鹽，使雪鹽保留了比一般海鹽更豐富的天然礦物質，包括鎂、鈣、鉀等多種成分，風味相較一般食鹽更加柔和，不會有強烈刺鹹感，反而帶有自然回甘，能夠提升食材原味。

雪鹽除了常用於料理調味、醃製肉類與海鮮，也應用於甜點、飲品及雪鹽冰淇淋等創意食品，是充滿宮古島特色的人氣伴手禮。

10. 雪鹽肥皂

宮古島雪鹽肥皂是以雪鹽製作的手工皂，質地溫和能帶走多餘油脂與老廢角質，同時保留肌膚清爽感，適合油性肌或容易出油的膚質使用。部分產品會搭配植物油或保濕成分，讓洗後不會產生乾澀緊繃，是宮古島人氣伴手禮之一。

常見問題 Q&A

宮古島最出名的必買伴手禮是什麼？ 雪鹽系列產品是宮古島必買的伴手禮。 想一次買齊所有伴手禮，推薦去哪裡逛？ 宮古機場 (Miyako Airport)： 二樓有密集的伴手禮店，適合最後衝刺；下地島機場 (Shimojishima Airport)： 機場商店裝潢極具設計感，有許多限定版文青風包裝；島之站 Miya (島の駅 みやこ)： 這裡像是在地的農產超市，能買到新鮮水果、在地調味料，價格也相對親民。 宮古島有什麼限定口味嗎？ 下地島機場限定推薦「鰹魚味噌 (Katsuo Miso)」相關產品，因為該機場所在的伊良部島以鰹魚聞名。季節限定則有每年6月到8月的宮古島芒果季，這段時間可以買到最鮮甜的芒果加工品。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】