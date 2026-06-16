比東京大阪好玩！內行推日本「最適合旅遊城市」　網：人超級親切

很多人超愛到日本旅遊，東京、大阪、京都長年穩居城市首選。



不過近期有內行點名，日本東北最大城市「仙台」其實才是最人性化、旅遊舒適度最高的城市，包括機場交通簡單易懂、百貨集中等優點，讓他大讚「超愛仙台，以後還要來」，貼文也引發不少共鳴與討論。

日本旅遊只會去東京、大阪？內行大推「全日最人性化城市」

一名網友日前在社群平台「Threads」分享旅遊經驗，直言「仙台已榮登我心目中全日本最人性化的城市」。他指出，仙台機場動線簡單，走到機場捷運只需短短3分鐘，且僅有單一月台，幾乎不會迷路，搭乘機捷前往市區也僅需約半小時，對自由行旅客相當友善；逛街部分，最熱鬧的仙台車站天橋直接串連10幾棟百貨商場，不必上下地面就能一路逛街血拚。

他也提到，若想前往近郊泡溫泉，許多溫泉旅館在仙台車站就設有免費接駁車，交通安排相當貼心。他笑稱自己在仙台旅遊期間「一次都沒有迷路過」，甚至連地鐵都沒搭到，光是在仙台車站周邊就逛了3天仍意猶未盡，好吃好玩的都很集中，讓他直呼「超愛仙台，以後一定還要再來」。

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遊客激推的仙台隱藏玩法？除了牛舌還有哪些必吃美食？

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人贊同仙台的魅力，

「推薦大家櫻花季的時候去仙台唷，沒什麽台灣人會選擇去仙台賞櫻直接包場，重點四月仙台機票住宿超便宜沒人搭」

「真的拜託大家不要往仙台跑，那裡超無聊的，我去就好」

「光是米澤牛燒肉跟牛舌的美味，就足夠我一直去的理由了」

「到處都有毛豆奶昔，物價又比東京便宜」

「去仙台四次，除了泡溫泉和賞櫻，購物都還沒有離開過車站那一圈，有夠好逛，而且仙台人超級親切」

「仙台就是東西好吃又好逛，然後整體價格又不貴，人也很nice」

「還可以搭JR去日本三景之一的『松島』一日遊（車程40分鐘）有生蠔1500日圓吃到飽、松島遊船、好吃仙貝」

「仙台還有羽生結弦和排球少年可以追」



不過，也有網友點出現實考量，認為仙台目前的硬傷在於機票價格偏高，

「可惜機票貴了點，從2024的22k買到2026的26k」

「仙台真的讚，但缺點就是冬季機票好貴啊」



事實上，仙台不僅交通便利，也是兼具自然與歷史底蘊的城市。仙台市為日本宮城縣首府，位於東北地方核心，是該區最大城市，也是唯一的政令指定都市。城市面向太平洋的仙台灣，四周環繞山脈與河川，自然景觀豐富。其歷史可追溯至戰國時代，由名將伊達政宗於1600年擴建城下町並定名為「仙台」，名稱源自唐朝詩人韓翃的詩句，加上滿城林木，因此又有「杜之都」（森林之都）的美稱。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比東京大阪更好玩！內行推日本「最適合旅遊城市」：食物好吃風景美、物價低逛3天不膩】